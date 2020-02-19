Энергетика 40 минут назад

Инвестор из Нидерландов планирует построить завод биоэтанола в Кировоградской области

Компания Black Swan Holding LTD будет заниматься выращиванием кукурузы и запуском производственных мощностей по ее переработке в биоэтанол

Инвестор из Нидерландов планирует построить завод биоэтанола в Кировоградской области Инвестор из Нидерландов планирует построить завод биоэтанола в Кировоградской области
Фото: пресс-служба Кировоградской ОГА

Нидерландская компания Black Swan Holding LTD реализует проект строительства завода по производству биоэтанола в Кировоградской области. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь и руководитель нидерландской компании "Black Swan Holding LTD" Ир Роланд Пипер, сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА.

Согласно положениям меморандума, ОГА в рамках полномочий будет регулировать вопросы, связанные со строительством завода, и оказывать консультативную помощь для успешной реализации проекта.

"Основная задача моей команды — создать благоприятный инвестиционный климат в Кировоградской области. Убежден, что подписание меморандума с нидерландскими партнерами позволит в ближайшее время привлечь инвестиции в регион и способствовать наполнению бюджета всех уровней. И самое важное, это создаст предпосылки для вертикального интегрированного аграрного бизнеса, который включает в себя выращивание продукта и его конечную переработку, что приведет к увеличению добавленной стоимости на каждом этапе деятельности", — рассказал Андрей Балонь.

Со своей стороны, компания Black Swan Holding LTD будет заниматься выращиванием кукурузы и запуском производственных мощностей по ее переработке в биоэтанол.

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Отмечается, что внедрение проекта будет способствовать увеличению добавленной стоимости экономики, развитию инфраструктуры и социальной сферы.

"Надеемся, что сможем стать хорошими инвестиционными партнерами для Кировоградщины, создать новые рабочие места для ее жителей, а также внести свой вклад в образование. Спасибо за эту возможность", — отметил Ир Роланд Пипер.

Отметим, что компания Black Swan Holding LTD является семейным инвестиционным бизнесом. Разработка их проектов осуществляется на территории Нидерландов и других стран. Проект по производству биоэтанола был разработан в 2016 году совместно с американской компанией Marquis Energy.

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Ранее стало известно, что нидерландская компания Watts Blake Bearne International Holdings B.V. намерена приобрести 100% акций ЧАО "Курдюмовский завод кислотоупорных изделий" в селе Опытном Бахмутского района Донецкой области. 

А во Львовской области в феврале начнется строительство производственного комплекса Feednova по изготовлению высокопротеиновых кормовых добавок и животных жиров. Инвесторами проекта выступила украинская компания "Эффективные инвестиции" и голландская компания Mada Participations B.V. В целом инвестиции в завод составляют 20 млн долларов.

Также сообщалось, что индийская фармкомпания планирует построить завод в Одессе, который позволит удешевить для украинцев ряд медицинских препаратов.

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А китайские инвесторы намерены построить в Тернопольской области завод по переработке кукурузы.

В свою очередь швейцарская компания  Calyx Capital Advisers в 2020 году переместит завод по производству панелей управления бытовой техникой из Польши в Украину. Предприятие разместят в Ивано-Франковске, где будут работать до 1000 рабочих. 

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