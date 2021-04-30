Ирина Холод: "Что такое ИТ-система для бизнеса LIGA360 и как ее запускали в карантин"

Ирина, расскажите о своем проекте, что вы создали и кто был заказчиком?

Вся история развития ИТ-компании ЛІГА:ЗАКОН, в которой я работаю, это история эволюции ИТ-решений. Компания начинала с создания уникального в своем роде продукта — Информационно-правовых систем ЛИГА. 30 лет назад ЛІГА:ЗАКОН оцифровала всю законодательную базу, по которой жила и живет по сей день вся наша страна, добавила удобный поиск, правовую аналитику и много других удобных функций, сначала были дискеты и диски, а сейчас, конечно, все решения живут в облаке. В последние годы портфель продуктов расширялся и развивался. Мы, зная какую ценность дают наши продукты и изучая как работает, анализирует окружающие процессы и события бизнес, как он принимает решения, поняли что мы полезны не только нашим традиционным аудиториям, а синергия наших продуктов дает всестороннее понимание бизнес-среды, в которой работает любой бизнес. Таким образом мы приняли стратегию комплексной работы с нашими клиентами, что привело к изменению представления нашего продуктового портфеля и объединение отдельных продуктов, отдельных функций в единое решение для бизнеса. При чем в целом для бизнеса, а не только для отдельных специалистов, как это было ранее. Мы объединили наши продукты в единое целое, сформировав уникальное и качественное предложение для каждой роли в бизнесе. Более того все функции в бизнесе мы перенесли в единую ИТ-экосистему, которая позволяет взаимодействовать, общаться и постоянно находится в едином информационном поле всей команде. Это наша система LIGA360, которую мы выпустили на рынок год назад.

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Какая команда работала над созданием продукта LIGA360?

Во-первых, важно отметить, что продукт создавали инхаус.

У LIGA360 есть Product owner и это же Product Director, который следит за всеми процессами разработки, руководит внутренними командами (разработчики, UX/UI дизайнеры, продуктовые маркетологи и тд.). Есть еще команды, которые создают отдельные продукты (как я говорила ранее, мы постарались создать систему, которая позволяет нашим самостоятельным продуктам синхронизироваться и взаимодействовать друг с другом для комфортной работы клиентов). Это позволило создать удобный и бесшовный переход из одной информационно-аналитической системы в другую по мониторингу, например. При этом самостоятельные продукты требовали тоже небольших изменений, надстроек. Можно сказать, что вся наша компания была вовлечена в создание LIGA360.

Есть еще интересный аспект от партнерских продуктов. Очень много информации в LIGA360 мы получаем от мониторинговой системы Semantrum, производитель которой входит в группу компаний ЛИГА. Это и медиа-мониторинг, и информационные ленты, которые можно настраивать под свою отрасль, сферу бизнеса, компанию или персону.

Во-вторых, LIGA360 — это про комплексный подход, который мы сейчас проповедуем, и система отражает перестройку всей компании и ее внутренних бизнес-процессов. Начиная от изучения потребностей клиентов и целевых сегментов и заканчивая нашими внутренними функциями (HR, внутренние коммуникации, финансово-учетная система). В создание продукта очень вовлечены и другие наши подразделения, так как мы есть и заказчиком, и первыми тестировщиками, и первыми клиентами.

Сколько времени понадобилось на создание и запуск новой системы?

У нас был четкий план, как это принято в проектной деятельности. И проект LIGA360 был рассчитан на 9 месяцев работы. Но в марте 2020 года, когда случился первый локдаун, мы увидели большую возможность для нашего продукта чтобы завоевать своего клиента. Так как LIGA360 объединяет. Это SaaS-продукт, онлайн-пространство, которое доступно абсолютно из любой точки любому сотруднику бизнеса. В офисе или дома — доступ всегда есть, можно пользоваться нашими продуктами удаленно. Общая система позволяет создать внутреннюю среду для общения сотрудников одной компании, учитывая разные функции, совместно отслеживать все изменения законодательства, судебной практики, деятельности партнеров и конкурентов и освещение всего этого в медиаполе. И мы в связи с этим очень ускорились, хотели максимально быстро дать клиентам попробовать наше решение. 7 апреля 2020 мы выпустили MVP LIGA360.

Какая ваша роль в этом проекте?

Я — маркетолог, а значит мне нужно было четко сформировать описание потребностей украинского бизнеса. Зачем наш продукт нужен новым целевым аудиториям? Какие values мы приносим клиентам? Определение этих дефиниций очень важно для грамотного выпуска продукта на рынок. Конечно же, мы создавали бренд LIGA360 и разрабатывали его бренд-модель. И изначально был план громкого выхода на рынок с ивентом и масштабной рекламной кампанией. Но с учетом того, что мы побежали несколько быстрее чем планировали и еще и случился локдаун с закрытием всего, была неопределенность. Было принято решение сделать размеренный, плавный запуск и снимать постоянно обратную связь с рынка и пользователей. Мы улучшали и наполняли LIGA360 новым полезным функционалом, получая фидбеки разных целевых. Задача выкристаллизовалась — создать из LIGA360 инструмент для ежедневной работы по мониторингу и аналитике инфо пространства вокруг каждого бизнеса и дать каждой функции бизнеса свой набор инструментов и информации, который позволяет быть всегда в контексте изменений бизнес-среды и для оперативного выполнения ежедневных задач.

Какие еще задачи были? Какие перед вами стояли KPI?

Как у любого бизнеса, у нас есть KPI общебизнесовые, так и для подразделения, которое занимается созданием и продвижением бренда, а значит KPI, которые относятся к узнаваемости бренда. Мы планировали сразу зайти в нашу существующую аудиторию и научить клиентов пользоваться новой системой LIGA360. Мы полностью перестроили представление нашего продуктово-товарного портфеля. И теперь выходим на рынок не отдельными продуктами, а комплексным предложением для каждой роли в бизнесе и для каждого типа бизнеса. Основным вызовом было завоевать внимание существующих пользователей и, конечно, выстраивать знание и понимание ценности LIGA360 у новых аудиторий, которые раньше не представляли зачем им нужны наши продукты. Конечно у нас есть планы по увеличению количества пользователей LIGA360.

Несмотря на то, что прошлый год был тяжелым, притормозив немного завоевание рынка, наши количественные показатели оправдали ожидания.

Вы упомянули поэтапный вывод продукта. Какую концепцию его продвижения вы выбрали? Что изменилось?

Мы выстраиваем и имиджевую коммуникацию, и продуктовую в онлайне. Большая часть работы — это объяснение, обучение о том, зачем новый продукт пользователю. Мы понимаем, что потребность, которую закрывает LIGA360, есть, но она неявно выражена, Ведь и сейчас как-то находят информацию, как-то отслеживают изменения законодательства и инфополя. Но мы выбрали путь обучения рынка к комплексному подходу к работе с информацией. У нас есть активная прямая реклама, преимущественно в digital-каналах, а также широкая PR кампания для профильных аудиторий. Мы взяли себе за цель не только интегрироваться и войти в доверие нашим существующим аудиториям (юристам и бухгалтерам), а и вовлечь в пользование продуктом новые профессиональные аудитории (руководители, собственники бизнеса, а также узких профи в коммуникациях, безопасности).

В целом нам интересны топ-команды, которые которые по роду своей деятельности обязаны находится в контексте изменений происходящих на рынке. Так как обязанность топа — предусматривать риски, которые несет внешняя среда, и вовремя на них реагировать. Ну а где есть риски, там есть и возможности для развития бизнеса. И это мы тоже подсказываем с помощью нашей LIGA360.

Что вы себе порекомендовали бы, если бы вернулись в апрель 2020?

Не бояться того, что происходит. А еще все же сделать чуть более агрессивный выход на рынок. Та неопределенность не давала иногда здраво смотреть со стороны.

На какой бизнес ориентирована система LIGA360?

Сейчас мы выдали почти 42 000 ролевых рабочих столов. Это все основные функции в бизнесе — собственник, СЕО, главный бухгалтер, руководитель юрдепа, соответственно юристы и бухгалтеры, пиарщики, сб-шники. Все эти роли активны в разных отраслях бизнеса. LIGA360 ориентирована на любой бизнес. В том числе и ФОПы, и частные лица. Все связано с тем, что система нужна для понимания внешней среды и рисков в ней. Вы же все равно оцениваете конкуренцию, работаете с поставщиками, потребителями. И есть законодательная база, в рамках которой действует ваше небольшое предприятие, например. Бизнес не существует в вакууме, все мы ведем деятельность м в определенной среде. Отслеживать все ее факторы и помогает система LIGA360.

Единственное, что отмечу в разнице между мелким и крупным бизнесом — это количество людей в командах взаимодействия. Но они точно также могут общаться между собой и ставить друг другу задания относительно тех или иных рисков. А еще в более крупных бизнесах мы наблюдаем большую специализацию специалистов на узких задачах, тогда как в мелких компаниях более расширенные функции у любого специалиста.

Опишите вашего основного пользователя?

Как раньше говорили, это "белый воротничок", который работает в офисе. Шутка, но на самом деле суть в том, что LIGA360 помогает ускорить бизнес-процессы и увеличивает эффективность сотрудников офисов (особенно удаленных, как сейчас). Повторюсь, в первую очередь, наши пользователи — это топ-команда, которая все время держит руку на пульсе всего происходящего во внешней среде. А если по ролям, то это может быть и стратегический маркетолог, который разрабатывает стратегии, отслеживает изменения, ищет новые возможности для развития. И еще должен вовремя сигнализировать про какие-то угрозы и риски, смотреть на конкурентов и мониторить как развивается рынок его бизнеса, его клиентов и смежные рынки.

Назовите 3 пункта уникальности ваше системы LIGA360.

Мы позволяем в "едином окне" отследить репутацию компании, персоны, настроить информационные ленты, которые помогают отследить новости из 14 000 медиа источников. Наш продукт отслеживает параллельно партнеров. Это уже устойчивая привычка сегодняшнего дня — проверять партнеров. И мониторинг конкурентов, конечно. Мы создали комплексность, упростив задачу пользователя — не устанавливать много систем. И еще конечно внедренные безопасные чаты и обсуждения внутри для коллег.

Что для вас изменилось за год — от запуска проекта до сегодня?

Мы привыкли жить в онлайне — встречи, презентации, вечеринки. Год назад я не могла себе представить что это возможно, а сейчас мы в ЛІГА:ЗАКОН систематически проводим и серьезные и важные презентации и YouTube ивенты Liga Online Bar — онлайн-бары, которые позволяют неформально общаться на любые темы с представителями бизнеса (как с внешним рынком, так и внутри с клиентами и сотрудниками). Изменилось количество собраний и встреч, которые проходят за один день. Их стало существенно больше, так как переключение с одной встречи на другую не требует затрат на дорогу и занимает максимум 5 секунд. Изменилось и наше продвижение. Мы максимально ушли в диджитал, хотя и не хватает оффлайна (форумов и просто встреч).

Что для вас значит кейс вывода на рынок такого продукта?

Главным вызовом было рассказать рынку что такое LIGA360. Наша система не имеет аналогов, а потому не было и референсов, на которые можно ссылаться и брать в пример. Вот есть Office 365, но ему тоже вначале пришлось обучать, что теперь все продукты в одной "коробке", а затем в облаке.

Я уверена, что важно не бояться и быстро адаптироваться под изменения рынка, внешней среды. А потом также быстро проанализировать все эти сигналы, принять решение что делать дальше.

Еще важно не бояться делать нестандартные вещи. То, что вы никогда ранее не делали. Мир меняется. То, что было актуально и эффективно два года назад, сегодня может остаться без внимания аудитории. Мы с командой научились работать с новыми аудиториями, разобрались как правильно говорить на "их языке". Если вы с коллегами понимаете внутри друг друга, это еще не значит, что ваш потенциальный клиент также хорошо знает чем вы занимаетесь. Не бойтесь учить, рассказывать, делиться, чтобы получить новых фолловеров, а далее уже клиентов и амбассадоров бренда.