ИСД назначил нового гендиректора Днепровского меткомбината и запускает производство

Наблюдательный совет Днепровского металлургического комбината (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), который входит в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), назначил Александра Подкорытова генеральным директором предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ДМК.

Ранее Подкорытов работал генеральным директором ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), который входит в группу "Метинвест".

На ДМК 7 июля состоялся очный директорский рапорт, на котором один из собственников "ИСД" Сергей Тарута и исполнительный директор корпорации Максим Завгородний представили нового гендиректора комбината и заявили о запуске предприятия.

Ранее, 4 июля на встрече с руководителями структурных подразделений и представителями трудового коллектива ДМК Тарута заверил, что выступит гарантом платежеспособности Днепровского меткомбината перед кредиторами и будет вести переговоры с акционерами об условиях немедленного запуска предприятия.

По словам Таруты, достигнута договоренность с поставщиками сырья и энергоресурсов. При условии усиления менеджмента ДМК акционеры одобрили запуск предприятия и их гарантии текущих проплат за сырье и энергоресурсы. Долги комбината будут реструктурированы и начнут выплачиваться кредиторам после стабилизации работы предприятия.

Подкорытов был назначен единогласно решением наблюдательного совета "ДМК". Три последних месяца он входил в курс дел на комбинате, в качестве заместителя гендиректора. Занимавшего до этого должность гендиректора Вячеслава Мосьпана акционеры попросили остаться на комбинате в должности заместителя руководителя предприятия.

Подкорытов заявил, что уже в течение месяца ДМК планирует начать выпуск товарной продукции.

В частности, приказ по расконсервации и вводу технологического оборудования в работу (с графиком по переделам) уже издан, приказ по выводу персонала из простоя будет подписан 7 июля 2017 года.

"Вывод комбината из простоя начинается прямо сегодня. С 7 июля руководители структурных подразделений обеспечивают вывод вверенного им персонала на рабочие места с последующим направлением штата на инструктажи, обучение и другие мероприятия, призванные восстановить профессиональный уровень работников и "освежить" их знания по охране труда", — сообщает пресс-служба. С 10 июля 2017 года на комбинате восстановят энергоснабжение всеми видами энергоресурсов, в том числе электроэнергией в нужном объеме и природным газом. Предположительно 11 июля на предприятие начнут поступать первые составы с сырьем. В течение двух недель планируется подготовить к работе каупера доменного цеха и ввести в нормальный режим работы энергетическое оборудование комбината. На 24 июля запланирован запуск ДП-1м, через 3-4 дня — ДП-9. Подкорытов занимал должность гендиректора ЕМЗ с 5 сентября 2006 года по 3 апреля 2017 года включительно. Он закончил Челябинский политехнический институт. Работал на Челябинском метзаводе (РФ). Источники Delo.UA сообщили о приходе Подкорытова на ДМЗ еще в апреле 2017 года. В группе "Метинвест", где раньше работал Подкорытов, сообщили, что назначение экс-топ-менеджера ЕМЗ не означает, что группа имеет какое-то отношение к Днепровскому меткомбинату. "Группа "Метинвест" прекратила все трудовые отношения с сотрудниками предприятий, расположенных на временно неподконтрольных территориях. Контракт с генеральным директором ЧАО "Енакиевский металлургический завод" Подкорытовым также не был продлен, он больше не является гендиректором ЕМЗ. Группа "Метинвест" благодарит Подкорытова за его большой вклад в развитие завода, которым он руководил на протяжении последних десяти лет", — констатируется в переданном Delo.UA комментарии "Метинвеста". Наблюдательный совет ЧАО "ЕМЗ" уволил Подкорытова с должности гендиректора предприятия с 4 апреля текущего года в связи с окончанием полномочий.

Ранее Мосьпан в ходе совместного совещания администрации ДМК и профсоюзного актива комбината сообщал, что для запуска производства предприятия с работой трех доменных печей с положительной рентабельностью необходимо одноразово $150 млн.

ДМК в последнее время работал на 25-30% мощности из-за отсутствия кокса и оборотных средств. 30 марта 2017 года были изданы приказы №305 "О работе комбината в условиях остановки основного производства" и №307 "О "горячей" консервации оборудования комбината" из-за острой нехватки оборотных средств и отсутствия сырья для работы.

При этом на комбинате заявляли, что после возмещения НДС в размере 1,2 млрд грн ДМК возобновит работу. Государственная казначейская служба сообщила, что в апреле текущего года ДМК было возмещено 1 млрд 204,6 млн грн, в марте — 647,8 млн грн. Однако до настоящего момента предприятие простаивает.

ДМК в 2016 году сократил выпуск проката на 16% по сравнению с 2015 годом — до 1,960 млн тонн, стали — на 15,4%, до 1,967 млн тонн, чугуна — на 13,8%, до 1,945 млн тонн.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.