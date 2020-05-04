Иванчук Максим рассказал, какие пластические операции востребованы среди мужчин

Эстетические и реконструктивные операции популярны сегодня как для женщин, так и для мужчин. Список востребованных среди слабого пола процедур практически всегда остается неизменным. Чаще всего они пользуются методами пластической хирургии, чтобы изменить форму и размер груди, провести ринопластику и пластику лица, а также смоделировать более привлекательные формы тела. А какие операции популярны среди мужчин? Об этом рассказал собственник клиники эстетической хирургии Иванчук Максим — пластический хирург и автор нескольких методик проведения хирургических манипуляций.

По словам Иванчука Максима Сергеевича, в топ-5 самых востребованных среди мужчин операций вошли:

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ринопластика;

контурная пластика лица;

липосакция;

пластика груди;

пересадка волос.

Ринопластика

Необходимость проведения ринопластики у мужчин в 70% случаев связана с полученными травмами и проблемой затрудненного дыхания. Только 30% современных мужчин сознательно принимают решение изменить форму и размер носа по эстетическим показаниям. Максим Иванчук проводит ринопластику закрытым методом, в отличие от большинства украинских пластических хирургов, которые используют при таких операциях только методику открытого доступа. Преимущество закрытой ринопластики состоит в том, что после ее проведения у пациента не остается шрамов и рубцов на лице, из-за чего результат получается более естественным и крайне трудно заметить следы хирургического вмешательства.

Контурная пластика

Контурная пластика у мужчин нацелена на решение сразу нескольких проблем. Это могут быть возрастные изменения, ярко выраженные носогубные складки, а также недостаточно мужественные черты лица. Чаще всего Иванчук Максим делает коррекцию формы подбородка, скул и челюсти с использованием искусственных эндопротезов или собственных хрящей пациента.

Липосакция

Лишние жировые отложения на разных участках тела могут волновать не только женщин. Подавляющее число мужчин обращается к помощи пластической хирургии, чтобы улучшить контуры тела, избавиться от так называемого "пивного живота" и даже второго подбородка.

Пластика груди

Мужчины, которые на постоянной основе занимаются спортом, знают, как сложно с помощью одних физических нагрузок сформировать красивую накачанную грудь. По разным причинам, например, генетической предрасположенности, иногда это и вовсе сделать невозможно. Благодаря современным методикам пластической хирургии с помощью одной операции можно сделать грудь более упругой, увеличить ее объем и рельефность. В некоторых случаях Максим Сергеевич создает мускулистый рельеф при помощи специального силиконового эндопротеза.

Пересадка волос

Эта процедура особо востребована среди мужчин, которые имеют недостаточную растительность на лице. Исправить проблему позволяет пересадка волос с области затылка на лицо. Иванчук Максим отметил, что эта процедура максимально эффективна. По статистике, около 97% пересаженных волос успешно приживается на новом месте. Единственное, такая операция является довольно дорогостоящей из-за сложности и большого объема работы для пластического хирурга.