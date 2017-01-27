Из Uber ушел региональный менеджер по Украине

27 января 2017, 11:29
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Генеральный менеджер Uber в Украине Аркадий Вершебенюк ушел из компании

Увеличить картинку Аркадий Вершебенюк с Виталием Кличко

Аркадий Вершебенюк решил продолжить профессиональную деятельность вне Uber, сообщили в компании.

Его должность в результате занял Алексей Стах, который является региональным менеджером компании по СНГ.

Кроме того, компания ввела очередное новшество для клиентов. Так, с 27 января для пользователей Uber в Украине становится доступной новая функция: введя в приложении пункт назначения, пользователь сможет сразу увидеть расчетную стоимость поездки, которая не увеличится, если не будет изменен пункт назначения.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, пользователь должен сначала ввести пункт назначения, подтвердить стоимость, рассчитанную приложением, и затем уже заказать поездку. Таким образом, пользователь заранее узнает, во сколько обойдется планируемая поездка, и может принять решение, совершать ее или нет. Это верно для любых маршрутов — независимо от их протяженности и направления. Ранее приложение показывало диапазон возможной цены поездки.

Цена, рассчитанная заранее, по окончании поездки может уменьшиться на величину, предусмотренную промокодом, в случае его применения.

СПРАВКА

Uber — международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает в более чем 500 городах и 80 странах мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 г. в Киеве.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: uber , такси

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