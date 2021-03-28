Из-за пандемии COVID-19 миру грозит дефицит туалетной бумаги — Bloomberg

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может спровоцировать во всем мире перебои с туалетной бумагой, сообщает Bloomberg.

О возникновении проблем с экспортом древесной массы, которая является полуфабрикатом для изготовления бумаги, рассказал глава бразильской компании Suzano SA, на долю которой приходится около трети мировых поставок этого сырья, Вальтер Шалька.

По его словам, причиной дефицита может стать повышение спроса на перевозки грузов морем и нехватка обеспечивающих их судов. Так, первыми пострадали экспортеры товаров, перевозимых в контейнерах, однако теперь кризис грозит перекинуться на грузы, доставляемые по морю в других видах упаковки — мешках, бочках, ящиках и прочей таре.

Глава Suzano отметил, что из-за обострения конкуренции между потребителями суда стали появляться у терминалов Suzano реже обычного, а в дальнейшем ситуация может стать только хуже.

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Шалька считает, что результатом могут стать перебои с поставками сырья производителям туалетной бумаги и ограничение ее выпуска на тех предприятиях, которые заранее не запаслись сырьем.

Как сообщили в группе компаний Essity, у них есть необходимый доступ к мощностям по производству целлюлозы для обслуживания потребностей клиентов.

"В настоящее время компания не испытывает проблем с поставками целлюлозы, связанных с глобальным спросом на контейнеры. Вопреки сообщениям в средствах массовой информации, дефицита туалетной бумаги не ожидается. Мы, конечно, продолжаем внимательно следить за цепочкой поставок", — пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что производители велосипедов на западных рынках и в Азии не могут удовлетворить растущий спрос покупателей, отдающих предпочтение этому виду транспорта в период пандемии коронавируса.