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60 минут назад

Из-за пандемии COVID-19 миру грозит дефицит туалетной бумаги — Bloomberg

Причиной дефицита может стать повышение спроса на перевозки грузов морем и нехватка обеспечивающих их судов

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может спровоцировать во всем мире перебои с туалетной бумагой, сообщает Bloomberg.

О возникновении проблем с экспортом древесной массы, которая является полуфабрикатом для изготовления бумаги, рассказал глава бразильской компании Suzano SA, на долю которой приходится около трети мировых поставок этого сырья, Вальтер Шалька.

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По его словам, причиной дефицита может стать повышение спроса на перевозки грузов морем и нехватка обеспечивающих их судов. Так, первыми пострадали экспортеры товаров, перевозимых в контейнерах, однако теперь кризис грозит перекинуться на грузы, доставляемые по морю в других видах упаковки — мешках, бочках, ящиках и прочей таре.

Глава Suzano отметил, что из-за обострения конкуренции между потребителями суда стали появляться у терминалов Suzano реже обычного, а в дальнейшем ситуация может стать только хуже.

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Шалька считает, что результатом могут стать перебои с поставками сырья производителям туалетной бумаги и ограничение ее выпуска на тех предприятиях, которые заранее не запаслись сырьем.

Как сообщили в группе компаний Essity, у них есть необходимый доступ к мощностям по производству целлюлозы для обслуживания потребностей клиентов.

"В настоящее время компания не испытывает проблем с поставками целлюлозы, связанных с глобальным спросом на контейнеры. Вопреки сообщениям в средствах массовой информации, дефицита туалетной бумаги не ожидается. Мы, конечно, продолжаем внимательно следить за цепочкой поставок", — пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что производители велосипедов на западных рынках и в Азии не могут удовлетворить растущий спрос покупателей, отдающих предпочтение этому виду транспорта в период пандемии коронавируса.

 

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