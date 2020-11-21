"Из-за скандала с "Мотор Сич" Украина надолго исчезнет с радаров инвесторов Китая", — Кущ

Азиатский торгово-экономический блок станет доминирующим в ближайшей перспективе, и Украине нужно обратить внимание на возобновление сотрудничества с Китаем.

Такое мнение высказали экономические эксперты. Основной их аргумент — экономика стран Запада переживает не лучшие времена и сжимается, они не могут предложить Украине ни инвестиций, ни роста торговли.

Впрочем, Украине придется потрудиться, чтобы вернуть доверие Китая с учетом множества скандальных проектов. Об этом говорится в публикации 24 канала.

"Вследствие скандала с "Мотор Сич" Украина надолго исчезнет с радаров китайских инвесторов. Новый мировой мегакластер, что формируется вокруг Китая, вряд ли предложит нам стать связующим звеном с рынком ЕС (ведь при правильной экономической политике мы могли бы с успехом выполнить эту роль, привлекая десятки миллиардов долларов иностранных инвестиций и мультиплицировав свою экономику в разы). А впереди маячит вполне реальная угроза уплаты после международного арбитража 3,5 миллиарда долларов.

И если такое решение будет принято — придется заплатить, ведь мы и сами достаточно эффективно апеллируем к системе международного права. Центр мировой экономики постепенно перемещается в Китай. В Пекине никогда не забудут ни о "зерновых кредитах", ни о ситуации с "Мотор Сич", – цитирует 24 канал финансового аналитика Алексея Куща.

Как сообщалось ранее, в международный арбитраж подавала на Украину и китайская компания Sinohydro Corporation Limited — с иском за расторжение Укравтодором контракта на реконструкцию объездной дороги вокруг Житомира.

Александр Гончаров, директор Института развития экономики Украины, считает, что этот скандал отпугнет от Украины многих инвесторов, не ограничиваясь лишь Китаем.

"И после таких громких скандалов к нам в Украину мощным потоком хлынут иностранные инвестиции?! Все ясно: сделанное властью является нелогичным и иррациональным: Украина отказалась, во-первых, от крупнейшей в нашей современной истории инвестиции в национальную промышленность; во-вторых, от выхода на китайский авиарынок вместимостью до 1 триллиона долларов США", — отмечает эксперт.

Он напоминает о грядущем международном арбитражном разбирательстве на 3,5 миллиарда долларов, отметив, что за действия украинских чиновников в отношении крупнейшей промышленной инвестиции заплатят бедные украинцы, а выплата компенсаций неизбежна:

"В скандальном инвестиционном споре с государством Украина будут выступать три ведущие международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird с целью взыскания с государства убытков в размере 3,5 миллиарда долларов США. В вышеназванных американских юркомпаниях, которые будут защищать интересы инвесторов в международном арбитраже, работают экс-директор ФБР США Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф — муж другого звездного американского юриста, экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая в случае победы Джо Байдена займет пост вице-президента США".

В свою очередь, в посвященном сотрудничеству с Китаем блоге на Delo.ua Андрей Пилипенко, член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба, обращает внимание на первые действия США, которые свидетельствуют об изменении воинственной изоляционистской парадигмы Трампа на более конструктивный подход, что открывает новые возможности для Украины.

"Это лишь первые шаги США по примирению. И Украине самое время воспользоваться моментом — навести резкость, рассмотреть первые черты потенциальной оттепели в американо-китайских отношениях и увидеть свои возможности", — дает Пилипенко совет украинской власти, и напоминает, что именно рост потребления в КНР на фоне экономического роста позволил экономике Украины не сорваться в экономическую пропасть.

Эксперт отмечает, что объемы украинского экспорта в Китай выросли на 54%, в то время как поставки во все остальные страны мира сократились на 5,6%.

"Увеличение торгового оборота между Украиной и КНР происходит не благодаря, а в значительной степени вопреки украинской внешнеторговой политике. Около 5 лет лишь обсуждается вопрос о создании зоны свободной торговли Украина — КНР, на дипломатическом фронте — тишина и прохлада... Байден не будет противодействовать украино-китайским бизнес-проектам и торговле: он неоднократно повторял, что в интересах США — сильная, стабильная Украина. А сильной и стабильной она может быть в том случае, если не свалится в экономическую пропасть, от которой ее сейчас удерживает только растущий экспорт в Китай", — отмечает эксперт.

Но экономические эксперты предупреждают: окно возможностей для урегулирования проблемных ситуаций в украино-китайских отношениях достаточно узок. Снижение давления США на КНР дает время и Пекину на поиск более надежных и предсказуемых партнеров, чем Украина.

Впрочем, если Украина все же доведет до разбирательств в международном арбитраже проблемные кейсы "Мотор Сичи" и Sinohydro, придется забыть о рынке КНР.

В то же время председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко предупреждает: "США, не вкладывая в нас столько денег, сколько готов вложить Китай, не дают приходить сюда их инвестициям. Тем самым Украину выталкивают на задворки мировой экономики".