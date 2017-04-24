Из-за украинского контрафакта рассорились ассоциации EPAL и UIC, которые сертифицируют европоддоны

Украина оказалась в эпицентре очередного европейского скандала. С 1 мая 2017 года разрывают отношения Европейская ассоциация производителей европоддонов (EPAL) и Международный союз железных дорог (UIC). Причиной такого шага стал существенный рост контрафактной продукции, произведенной в Украине с маркировкой UIC. В заявлении EPAL говорится, что по итогам аудита, проведенного в марте 2017 года в Киеве обнаружены два производителя, выпускающих не сертифицированную, но промаркированную продукцию. "UIC и Rail Cargo Austria AG (RCA) очевидно не приняли эффективных мер, как владельцы торговых марок "UIC" и "EUR in Oval" или как гаранты качества UIC/EUR поддонов", — отмечается в релизе EPAL.

История конфликта берет начало гораздо раньше. Год назад глава EPAL даже посещал Украину и предупреждал местных производителей. Однако ситуация, похоже, не улучшилась.

Почему это произошло и к чему приведет.

Что такое европоддоны

Поддоны или паллеты — деревянная тара, которая используется для перевозки грузов на транспорте. К единым стандартам были приведены в середине ХХ века для упрощения и автоматизации погрузки/выгрузки, размещения грузов внутри ж/д вагонов и грузовых автомобилей. В 1991 году была создана ассоциация EPAL, которая занялась контролем качества поддонов, производимых более чем в 30 странах более 1500 компаниями. В Украине 14 сертифицированных производителей, 3 сертифицированных ремонтника, а также 15 сертифицированных трейдеров.

Фактически — это межотраслевой открытый обменный пулом поддонов. Она базируется на стандартизированных, прошедших контроль качества поддонах (паллетах), которые производятся лицензированными производителями и должны соответствовать четким критериям по габаритам и выдерживаемой нагрузке. Каждый из них получает стандартную маркировку.

Плюс для грузоотправителей в том, что такие поддоны могут использоваться многократно, а за счет стандартизированных требований — их можно свободно менять на аналогичные, принадлежащие другим компаниям. Это существенно упрощает и ускоряет грузооборот.

Суммарно в мировом обороте находится около 500 млн поддонов, сертифицированных и маркированых EPAL. По данным юриста Любомира Дроздовского, который представляет в Украине интересы EPAL, — это около 70% от общего рынка поддонов.

Еще около 15% рынка приходится на поддоны, сертифицируемые UIC.

До недавнего времени две системы взаимно признавали друг друга и сформировали общих пул паллет, которые свободно обменивались. Однако оказалось, что контроль железнодорожников слишком слаб, чтобы противостоять контрафакту. А поддельная продукция — это риск того, что груз не прибудет в точку назначения в целости и сохранности.

Особенно печально, что лидером по фальсификации стала Украина, обогнав Россию и Беларусь. Что и послужило публичному разрыву отношений.

Почему система важна для грузоперевозчиков Европы и Украины

На данный момент достаточно проблематично доставить груз из Украины в страны ЕС на паллетах, не соответствующих нормам EPAL. "Данные грузы при прохождении границы могут быть "завернуты" обратно. Практически все грузополучатели в ЕС требуют наличие сертифицированных EPAL европаллеты для дальнейшего движения этой паллеты внутри ЕС", — рассказал Delo.UA владелец транспортной компании "Орлан транс" Евгений Червоненко.

Дроздовский говорит, что в последнее время контроль со стороны EPAL усилился, поэтому не только у грузоотправителей, но и на таможенных границах будут увеличиваться случаи отказа от погрузки или пропуска товара через границу.

А вот UIC не смог столь эффективно противодействовать подделкам. Эксперты говорят, что одной из основных причин этого является инертность государственных железных дорог, которые входят в Союз.

Действительно ли есть проблема контрафактных европаллет?

По словам Дроздовского ежегодно в Украине производится около 3 млн паллет, сертифицированных EPAL. Отечественные производители используют преимущественно дешевое дерево хвойных пород. При цене одного поддона около 8 евро, годовой объем украинского рынка оценивается в 20-25 млн евро.

Но главный ущерб от конфликта получат не деревообрабатывающие компании, а грузоотправители и грузоперевозчики.

Об этом в Киеве в прошлом году заявил генеральный директор EPAL Мартин Лайбрандт. Ведь применение кустарно произведенных паллет для транспортировки и хранения товаров несет риски, как для логистических компаний, так и для дистрибьюторов, реализующих продукцию конечному потребителю. "Сертифицированные поддоны производятся по определенной технологии, которая минимизирует возможность их поломки при транспортировке, погрузке или разгрузке продукции. Контрафактные же паллеты очень часто изготавливаются с нарушением требований к материалу, конструкции, креплениям и пр. Следовательно, надежность и безопасность отходит на второй план. При этом кустарные производители массово используют бренд EPAL для маскировки контрафакта", — сказал тогда Мартин Лайбрандт.

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Не исключено, что определенную роль в скандале играет и то, что производители европоддонов должны оплачивать EPAL роялти за каждую сертифицированную единицу товара. Чем больше контрафактных поддонов, тем меньше платежей получает ассоциация. Однако Дроздовский отрицает это, ссылаясь на заботу о грузоперевозчиках. По данным Лайбрандта лицензионные платежи составляют порядка 0,08 евро с каждой произведенной паллеты. Это около 1% от стоимости готового изделия.

Риск штрафа или убытка перевозчика из-за отказа погрузки товара на контрафактную паллету гораздо выше.

Прецеденты "заворачивания" украинских машин уже имеют место и дальше ситуация может только усугубиться. ""Орлан" в своей работе столкнулся с подобным пока один раз, когда экспедиционную (машину подрядчика) завернули на заводе Coca-Cola в Молдове", — сетует Червоненко. Поэтому грузоперевозчикам уже со следующей недели нужно будет более тщательно изучать маркировку европоддонов, которые им загружают на заводах-отправителях груов.