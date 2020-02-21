Известный в мире онлайн-сервис Reddit открыл офис в Киеве и начинает поиск ІТ-специалистов

Компания Reddit открыла офис в Киеве и сейчас ищет туда разработчиков. Об этом сообщает AIN.UA.

"Киев мы выбрали потому, что здесь очень много технически подкованных инженеров, которым интересно заниматься продуктом. Они стремятся к большему, хотят не только писать код. Нам как раз такие и нужны: люди, готовые делать вклад в продукт", — объяснил решение компании старший дизайнер Павел Грозян.

Офис только недавно открылся в Киеве, первые сотрудники работают в "Креативном Квартале" в БЦ "Гулливер", их пока всего двое.

"Когда вернусь из Сан-Франциско, начнем собеседовать и нанимать людей. Ищем бекенд- и фронтенд-инженеров. В будущем, возможно, появятся вакансии для мобильных разработчиков. Сейчас в Киеве открыто две вакансии: senior frontend engineer и senior backend engineer. До конца года планируем нанять до 10 человек", — рассказал mobile software engineer Алексей Павловский.

В компании пока не могут раскрывать все проекты, над которыми будет работать киевская команда.

"Мы проводим огромное количество экспериментов в разных направлениях, одно из них — альтернативные источники дохода, второе — все, что касается будущего интернета. Reddit — это сообщества, объединенные интересами. Мы хотим дать им инструменты, которые позволят убрать давление, которое испытывают пользователи Facebook и Twitter — платформах, которые конвертируют личные данные в кеш. На Reddit возможна абсолютная анонимность и мы хотим как можно меньше зависеть от личных данных пользователей", — отмечает Павловский.

Пока что у компании нет планов открывать офисы в других городах в Украине, хотя и ограничений для этого тоже нет.

Отметим, что Reddit — это одна из самых популярных в мире платформ для общения и обсуждения тем, которые интересны пользователям. На ноябрь 2019 года у Reddit было порядка 430 млн уникальных пользователей в месяц, 130 тысяч активных сообществ на различные темы, от компьютерных игр до личных финансов и политики.