Глава "Укрэнерго" ушел в отставку: кто его заменит и отразится ли это на потребителях

В среду, 26 февраля 2020 года Всеволод Ковальчук, исполняющий обязанности главы "Укрэнерго", покинул свой пост. Как рассказал на итоговой пресс-конференции, по собственной инициативе: подавал заявление об отставке наблюдательному совету дважды, и вот в прошлую субботу его согласовали.

Как смена топ-менеджмента отразится на системном операторе, узнавал корреспондент Delo.ua

Почему уходит Ковальчук

"Это было непростое решение, к которому я шел несколько месяцев", — написал руководитель системного оператора — теперь уже с приставкой "экс" — на своей странице в Facebook.

Одна из основных причин ухода, по словам Ковальчука, — политика Минэкоэнерго. "К сожалению, в течение длительного времени работа "Укрэнерго" блокируется действиями или бездействием этого учреждения (Минэкоэнерго — Delo.ua), вплоть до того, что мы вынуждены защищать интересы компании в судовом порядке. Сертификация "Укрэнерго" как независимого оператора (что является в частности обязательным условием интеграции в европейскую энергосеть) беспричинно отсрочена на неопределенный термин, потому что необходимые изменения в законодательство не были инициированы профильным министерством, несмотря на многочисленные обращения". Кроме того, не утверждается инвестпрограмма, из-за чего компания не может выполнять взятые на себя обязательства.

Также энергетик раскритиковал решения в сфере поддержки возобновляемых источников и выполнение спецобязательств по ценам для населения, заявив, что они искривляют рынок электроэнергии. "Таким образом, я не разделяю текущую политику в отрасли, а особенно политизацию экономических процессов на рынке электроэнергетики", — написал Ковальчук.

Кто приходит ему на смену

Согласно установленной процедуре, исполняющим обязанности главы "Укрэнерго" станет первый заместитель Владимир Кудрицкий. Сейчас он отвечает в компании за финансовую, инвестиционную, строительную и ремонтную деятельность, разработку и выполнение стратегии, оперативное руководство, эксплуатацию и развитие сетей.

Замглавы Кудрицкий стал в сентябре 2019-го, до этого был заместителем директора по инвестициям. До прихода в "Укрэнерго" работал директором по развитию ПАО "Укртранснафта" и ряде украинских и международных компаний.

Что с конкурсом на должность

По словам Всеволода Ковальчука, конкурс на должность главы правления "Укрэнерго" сейчас идет. "Конкурс продолжается в соответствии с процедурой, утвержденной наблюдательным советом. Я очень верю, что государство сможет обеспечить его прозрачность", — сказал экс-глава системного оператора. Комментируя распространенную в СМИ информацию о приостановке конкурса, Ковальчук сказал, что решение по конкурсу ждет назначения членов наблюдательного совета от Кабмина. Как только они появятся, процесс пойдет. Сам он также подал пакет документов для участия в конкурсе, но пока не уверен, будет снимать свою кандидатуру или останется побороться за старую новую должность. Единственное, в чем уверен: в НКРЭКУ не пойдет. "Я не планирую работать в регуляторе", — сказал Ковальчук.

Какими будут последствия для рынка

Недавняя отставка главы "Энергоатома" Юрия Недашковского, за ним — увольнение Евгения Кравцова, теперь — уход Всеволода Ковальчука. Вполне очевидно, что новая власть всерьез занялась обновлением руководства на госпредприятиях.

Как обещает сам Ковальчук, никаких неприятностей конечный потребитель не получит. "В прошлом году мы получили утвержденную инвестпрограмму, спустя 6 месяцев после начала года, к концу закончили более 95%. Мы умеем работать, — сказал он. — Я гарантирую, что вы, как потребитель, не ощутите проблем".

Но это — по технической части. Куда развернется системный оператор политически, пока неясно. Возможно, в сторону ВИЭ, которые будут расти, как декларирует Минэкоэнерго и лично Алексей Оржель. Возможно, в сторону импорта из других стран, который разрешен, если Кабмин решит, что это необходимо, и на рынке на сутки вперед. Все зависит от того, кто его возглавит, и к чьим доводам будет прислушиваться.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua