Як Amazon автоматизувала бізнес-процеси та як зробити це в Україні

Починаючи із середини 2010-х років Amazon працювала над автоматизацією роботи в офісі. Для цього в компанії запустили програму Hands off the Wheel (HOW). Мета — не скоротити штат, а автоматизувати завдання, щоб люди отримали роботу зі створення нових товарів. Замість того, щоби робити вже існуючу роботу, краще створювати нову.

Програма HOW дозволила Amazon діяти швидко та обігнати конкурентів, а також показала, що автоматизація заради звільнень призведе до втрати важливих можливостей.

Чому вирішили автоматизувати бізнес-процеси

Раніше співробітники відділу компанії з управління роздрібною торгівлею займалися укладанням угод, розробленням стратегій просування товарів, а також з’ясуванням того, які товарні одиниці зберігати на складах, у якій кількості та за якою ціною. Але керівництво Amazon, у розпорядженні якого були дані, накопичені за 20 років роботи компанії у сфері роздрібної торгівлі, вирішило використовувати машинне навчання, щоб обробляти формульні процеси, задіяні в поповненні запасів на складах. "Щоби виконувати дії, які знову і знову прогнозуються, люди не потрібні", — казав колишній топменеджер Amazon Ніл Акерман.

Проєкт розпочався у 2012 році. Тоді Amazon найняла на посаду директора з машинного навчання Ральфа Гербріха. Він започаткував ініціативу з автоматизації, мета якої — навчити програми добре керувати товарними запасами та прогнозувати ціни.

За словами Гербріха, його команді доводилося брати на себе оброблення маленьких замовлень, які збивали з пантелику дані алгоритмів машинного навчання.

До 2015 року створені цією командою механізми складання прогнозів за допомогою машинного навчання були такими ефективними, що керівництво компанії встановило їх на комп’ютери співробітників як робочий інструмент. Вони стали свого роду другим пілотом для людей. Але співробітники могли скасовувати рішення програмного забезпечення, і багато хто так і робив, сповільнюючи прогрес.

"Знадобилося кілька років навчання, щоби повільно розгорнути цю систему", — згадував Гербріх. Керівництво вимагало, щоби співробітники автоматизували велику кількість завдань (цей показник варіювався в різних підрозділах). Починаючи з 2016 року завдання з HOW для деяких співробітників становили 80% звичайної діяльності. До 2018-го HOW стала частиною звичайної комерційної діяльності компанії.

Як реагували на нововведення співробітники

Спочатку співробітників роздрібного підрозділу пригнічувало, що працювати їм доведеться інакше. Але згодом багато хто зрозумів логіку.

"Коли ми почули, що процес створення замовлення буде автоматизовано алгоритмами, з одного боку, було здивування. Не розуміли, що відбувається з моєю роботою. З іншого боку, ти розумієш, що для бізнесу це дійсно має сенс", — згадує одна з колишніх робітниць компанії.

Який результат це принесло

Amazon доручила співробітникам, на яких вплинув проєкт, нову роботу. Вони перейшли на позиції менеджерів із продукту й керівників програм. Перші керують розробкою нових продуктів, а другі — групами проєктів.

Люди, які раніше вирішували тривіальні завдання, які повторюються, зараз займаються винахідницькою роботою. Вони роблять те, що складніше для машин.

Якби Amazon позбулася цих робочих місць, вона б зробила свій флагманський бізнес більш прибутковим, але вони пішли іншим шляхом. Замість того, щоб автоматизувати отримання прибутку для одного активу, компанія стала будувати нові. Таким чином, замість скорочення штату завдяки автоматизації, вони почали давати співробітникам іншу роботу зі створення нових напрямів розвитку компанії.

Як автоматизувати бізнес в Україні

Автоматизація бізнес-процесів — це зручний і ефективний спосіб поліпшити роботу свого підприємства.

Наприклад, вона дозволяє перевести в онлайн усі офісні питання, вести бухгалтерію та звітність, обмінюватися електронними документами, зберігати все в хмарі, проводити маркетингову аналітику. Це економить час і гроші, а також дає нові можливості для отримання прибутку та розвитку.

Для автоматизації бізнес-процесів слід використовувати BPM-систему. Це набір інструментів, який допомагає керувати бізнес-процесами: з його допомогою моделюються операційні, підтримувальні та керувальні процеси. Після внесення моделей в CRM виконання завдань контролюється з мінімальною участю людини.

В Україні існує кілька різних BPM-систем. Наприклад, Scriptum BPM — система для автоматизації та підвищення ефективності бізнес-процесів. Вона дозволяє швидко розв’язати проблеми бізнесу: інтегрувати між собою старі системи підприємства, автоматизувати процеси і прискорити взаємодії.

Або RASK: ВРМS. Вона пропонує легке налаштування процесів користувачами (без програмування) завдяки наявності візуального редактора. Управляти нею можна з будь-якого місця та пристрою. Виконувати завдання бізнес-процесів можна через електронну пошту, Viber, Telegram чи SMS-повідомлення.