У Джеймса Бонда новый дом: Amazon купил Metro-Goldwyn-Mayer за $8.45 млрд

Компания Amazon договорилась о покупке киностудии MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). Сумма сделки составит $8,45 млн, сообщает Variety со ссылкой на заявление сторон.

Как говорится в совместном заявлении компаний, Amazon "поможет сохранить наследие MGM - студии, логотип которой — рычащий лев, насчитывает почти столетнюю историю, а также сделает ее каталог фильмов доступными широкому кругу зрителей.

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MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) была основана в 1924 году. Фильмы, созданные студей получили более 180 "Оскаров" и 100 "Эмми".

В библиотеке MGM около 4 тысяч фильмов и 17 тысяч различных телепродуктов: сериалов и программ. В том числе библиотеку входят фильмы о Джеймсе Бонде, киноленты "12 разгневанных мужчин", "Основной инстинкт", "Крид" и "Рокки", "Блондинка в законе", "Лунный удар", "Полтергейст", "Бешеный бык". "Робокоп", "Молчание ягнят", "Звездные врата", "Тельма и Луиза", "Расхитительница гробниц", "Великолепная семерка", "Розовая пантера", "Дело Томаса Кроуна", сериалы "Фарго", "Рассказ служанки" и "Викингов" и другие.

Для Amazon приобретение MGM будет второй крупнейшей по стоимости покупкой после приобретения в 2017 году сети супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд.

Кстати, компания Walt Disney в свое время купила Lucasfilm Ltd (франшизы "Звездные войны" и "Индиана Джонс") за $4,05 млрд, а Marvel Enternainment (права на 5 тысяч персонажей Marvel, таких как Спайдермен и Люди X) — за $4,24 млрд, что меньше, чем Amazon заплатил за MGM.

Компании, которые в последние месяцы тихо вели переговоры о покупке MGM, были шокированы ценой, которую оказался готова заплатить Amazon. Они считали, что студия стоит от $5-6 млн.

Amazon заставило расширятся распространение потоковых сервисов (например, HBO Max и Disney+).

У нее уже есть Amazon Studio, специализирующаяся на телепрограммах и сериалах.

В 2006 году был запушен онлайн-кинотеатр, а с 2013 года компания занимается производством оригинального контента для него, в том числе сериалов "Удивительная миссис Мейзел" и "Человек в высоком замке".

В 2016 году фильм "Манчестер у моря", снятый Amazon Studio, получил шесть номинаций на "Оскар" и завоевала две награды — за лучшую мужскую роль и оригинальный сценарий.

Приобретение MGM расширит возможности компании интернет-гиганта в сфере кинематографии. Цена покупки включает и принятие на себя долга MGM. MGM продолжит работать как лейбл под брендом Amazon.

Кевин Ульрих, председатель MGM, сказал в заявлении: "Я очень горжусь тем, что "лев" MGM, который долгое время ассоциировался с золотым веком Голливуда, продолжит свою легендарную историю".