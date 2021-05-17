WarnerMedia и Discovery сольются в единую компанию-конкурента Netflix и Disney

Американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T и компания Discovery 17 мая объявили о сделке, в соответствии с которой WarnerMedia AT&T будет выделена и объединена с Discovery в новую автономную медиа-компанию, передает CNN.

Сделка, еще подлежащая одобрению регулирующими органами, объединит, в частности, онлайн-кинотеатр HBO Max и стриминговые сервисы Discovery+. Сам канал CNN также будет включен в сделку.

Подпишитесь на канал DELO.UA

AT&T получит 43 млрд долларов в виде комбинации денежных средств, долговых ценных бумаг и удержания WarnerMedia определенной суммы долга.

Акционеры AT&T получат контрольный пакет акций объединенной компании — 71%, а акционеры Discovery — 29%. Ожидается, что сделка будет закрыта в середине 2022 года.

Управлять объединенным бизнесом будет генеральный директор Discovery Дэвид Заслав. По его словам, на новую компанию будет возложен долг в 55 млрд долларов.

В новую компанию войдут Warner Bros. и ее дочерние подразделения, сеть HBO, онлайн-кинотеатр HBO Max, телеканалы CNN, TNT, TBS и Discovery Channel, стриминговый сервис Discovery+, а также киностудия и издательство DC Entertainment.

Отмечается, что слияние WarnerMedia и Discovery позволит им в первую очередь укрепить свои позиции на быстро развивающемся рынке стриминговых сервисов в борьбе с двумя крупнейшими игроками — Netflix и Disney.

Напомним, что в 2016 году AT&T объявил о покупке компании Time Warner за 85,4 млрд долларов. До этого Time Warner долгое время входила в четверку крупнейших медиакомпаний мира.

По итогам сделки, на закрытие которой ушло два года, медиаконгломерату стали принадлежать телеканалы CNN, HBO, Cartoon Network, TBS, TNT и студия Warner Bros. В свою очередь, студия Discovery контролирует каналы HGTV, Food Network, TLC и Animal Planet.