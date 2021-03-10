Lifestyle 10 минут назад

Стриминговій сервис Disney+ впервые пробил отметку в 100 млн подписчиков

Стремительный рост аудитории платформы поднял стоимость акций компании до рекордно высокого уровня

Источник фото: Depositphotos Источник фото: Depositphotos
Источник фото: Depositphotos

Стриминговій сервис Disney+, который запустили в 2019 году, впервые превысил отметку в 100 миллионов подписчиков по всему миру.

Об этом на ежегодном собрании акционеров заявил генеральный директор Disney Боб Чапек, передает издание Variety.

Кратко и по делу в Telegram

"Огромный успех Disney+ вдохновил нас быть еще более амбициозными и значительно увеличить наши инвестиции в разработку высококачественного контента. Фактически, мы поставили цель выпускать более 100 продуктов в год. В том числе Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars и National Geographic. Наше направление "от бизнеса к клиенту" является главным приоритетом компании и наш поток контента будет и дальше способствовать ее росту", — подчеркнул он.

Отмечается, что стремительный рост стримингового сервиса Disney помог поднять стоимость акций Disney до рекордно высокого уровня. Они закрылись в понедельник на уровне $201,91. Это рекордная цена закрытия. Чапек также отметил, что в марте 2020 года, акции достигли минимума в $79 долларов.

Читайте также:
SWEET.TV та Disney уклали преміальну угоду на показ саги "Зоряні війни" та франшизи Marvel

Также гендиректор компании вспомнил запуск их сервиса 23 февраля на индийской платформе Star, который "вдохновил их на еще более амбициозный и значительный рост инвестиций в высококачественный контент". Чапек добавил, что в дальнейшем стриминг ESPN+ будет встроен в Hulu таким образом, чтобы подписчики обеих платформ могли легко перемещаться между платформами. В этом году подписчики Hulu смогут покупать контент с оплатой за просмотр через ESPN+, даже если они не являются подписчиками спортивного сервиса.

Напомним, что в декабре 2020 года на Disney+ было подписано 86 млн пользователей, а 2 января 2021-го эта отметка приблизилась в 95 млн. В февральском росте не последнюю роль сыграл запуск супергеройского сериала "ВандаВижн". При этом в самой компании к 2024 году планируют продать 230-260 млн подписок.

Источник фото: Depositphotos

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Disney+ очень хочет победить Netflix. В этом ему поможет сериал "ВандаВижн" и вот почему
Disney+ очень хочет победить Netflix. В этом ему поможет сериал "ВандаВижн" и вот почему
Шевченковская премия-2021 объявила победителей, награждение офлайн пройдет в мае в Каневе
Шевченковская премия-2021 объявила победителей, награждение офлайн пройдет в мае в Каневе
"Земля кочевников" и Rocks лидируют по количеству номинаций на премию BAFTA
"Земля кочевников" и Rocks лидируют по количеству номинаций на премию BAFTA
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. До конца апреля на кольцевой дороге Киева ограничили движение транспорта

  3. В Харьковской области микроавтобус с людьми улетел с трассы и перевернулся: есть погибшие

  4. Обстрелянный Пашинским Химикус отозвал гражданский иск, получив от экс-нардепа компенсацию

  5. General Motors испытал новый внедорожник Hummer (ВИДЕО)

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...