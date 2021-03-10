Стриминговій сервис Disney+ впервые пробил отметку в 100 млн подписчиков

Стриминговій сервис Disney+, который запустили в 2019 году, впервые превысил отметку в 100 миллионов подписчиков по всему миру.

Об этом на ежегодном собрании акционеров заявил генеральный директор Disney Боб Чапек, передает издание Variety.

"Огромный успех Disney+ вдохновил нас быть еще более амбициозными и значительно увеличить наши инвестиции в разработку высококачественного контента. Фактически, мы поставили цель выпускать более 100 продуктов в год. В том числе Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars и National Geographic. Наше направление "от бизнеса к клиенту" является главным приоритетом компании и наш поток контента будет и дальше способствовать ее росту", — подчеркнул он.

Отмечается, что стремительный рост стримингового сервиса Disney помог поднять стоимость акций Disney до рекордно высокого уровня. Они закрылись в понедельник на уровне $201,91. Это рекордная цена закрытия. Чапек также отметил, что в марте 2020 года, акции достигли минимума в $79 долларов.

Также гендиректор компании вспомнил запуск их сервиса 23 февраля на индийской платформе Star, который "вдохновил их на еще более амбициозный и значительный рост инвестиций в высококачественный контент". Чапек добавил, что в дальнейшем стриминг ESPN+ будет встроен в Hulu таким образом, чтобы подписчики обеих платформ могли легко перемещаться между платформами. В этом году подписчики Hulu смогут покупать контент с оплатой за просмотр через ESPN+, даже если они не являются подписчиками спортивного сервиса.

Напомним, что в декабре 2020 года на Disney+ было подписано 86 млн пользователей, а 2 января 2021-го эта отметка приблизилась в 95 млн. В февральском росте не последнюю роль сыграл запуск супергеройского сериала "ВандаВижн". При этом в самой компании к 2024 году планируют продать 230-260 млн подписок.

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