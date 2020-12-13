Lifestyle вчера, 20:20

Walt Disney планирует увеличить число подписчиков к 2024 году до 350 млн человек — СМИ

Компания ожидает, что ее расходы на создание контента к этому времени будут составлять от $14 до $16 млрд ежегодно

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа Walt Disney Co. рассчитывает привлечь на свои новые стриминговые сервисы до 350 млн подписчиков по всему миру к 2024 году.

Как сообщает Fixygen, в ходе презентации для инвесторов представители Disney рассказали о планах выпуска десятка новых фильмов и сериалов по франшизам Marvel, Star Wars и Pixar с прицелом стать гигантом в сфере потокового видео через четыре года.

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Компания ожидает, что ее расходы на создание контента к этому времени будут составлять от $14 до $16 млрд ежегодно.

Руководство Disney также планирует со следующего марта повысить цену подписки на стриминговый сервис Disney+ на $1 в США, до $8 в месяц, о чем компания сообщала ранее в этом году.

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В частности, в Европе цена увеличится на 29%, до 9 евро ($11) в месяц. При этом на платформе появится дополнительный контент, ориентированный на взрослую аудиторию.

"Огромный успех Disney+ мотивировал нас быть еще более амбициозными", — заявил исполнительный председатель Disney Боб Айгер в ходе мероприятия.

По его словам, развитие сервиса происходит "гораздо быстрее, чем первоначально предполагалось". Планируется, что Disney+ будет выпускать более 100 фильмов и сериалов в год, передает агентство Bloomberg.

В свою очередь, гендиректор Disney Боб Чапек рассказал во время презентации, что количество подписчиков Disney+ в мире спустя чуть больше года после запуска достигло 86,8 млн против почти 74 млн на конец последнего квартала. К 2024 году компания надеется увеличить это число до 260 млн.

Платформа Hulu, которая также принадлежит Disney, привлекла 2,2 млн подписчиков с последнего квартала, по данным компании, и сейчас насчитывает 38,8 млн пользователей.

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На платформу ESPN+ в настоящее время подписаны 11,5 млн человек, что на 1,2 млн больше, чем в начале октября.

Котировки акций Disney подскочили на 7,1% в ходе предварительных торгов в пятницу. Капитализация компании выросла почти вдвое с марта благодаря хорошим показателям стримингового бизнеса.

Напомним, The Walt Disney Company проводит реорганизацию, которая позволит ей сделать приоритетным выпуск фильмов, сериалов и передач для потоковых сервисов Disney и партнёров

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