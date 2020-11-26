Walt Disney сократит 32 тысячи сотрудников

В первом полугодии 2021 финансового года крупнейшая в мире компания сферы развлечений и медиа американская Walt Disney Co планирует сократить порядка 32 тысяч сотрудников, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, пандемия коронавируса и карантинные меры негативно сказываются на многих подразделениях Disney.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, в четвертом финансовом квартале, завершившемся 3 октября, рухнула на 61% — до $2,58 млрд.

Тематические парки Disney либо остаются закрытыми, либо работают в ограниченном режиме уже долгое время, круизы приостановлены со второго квартала текущего года, розничные магазины также в основном закрыты.

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Компания сообщила, что может принять дальнейшие меры для улучшения своего положения, в том числе привлечь дополнительное финансирование, отказаться от выплаты дивидендов, сократить инвестиции в производство фильмов и телевизионные проекты, а также отправить в неоплачиваемый отпуск или сократить сотрудников.

С начала текущего года акции Disney подорожали на 3%.

Ранее сообщалось, что компания The Walt Disney Company проводит реорганизацию, которая позволит ей сделать приоритетным выпуск фильмов, сериалов и передач для потоковых сервисов Disney и партнёров.