Бизнес 1 час назад

Walt Disney сократит 32 тысячи сотрудников

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр рухнула на 61% — до $2,58 млрд

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В первом полугодии 2021 финансового года крупнейшая в мире компания сферы развлечений и медиа американская Walt Disney Co планирует сократить порядка 32 тысяч сотрудников, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, пандемия коронавируса и карантинные меры негативно сказываются на многих подразделениях Disney.

Кратко и по делу в Telegram

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, в четвертом финансовом квартале, завершившемся 3 октября, рухнула на 61% — до $2,58 млрд.

Тематические парки Disney либо остаются закрытыми, либо работают в ограниченном режиме уже долгое время, круизы приостановлены со второго квартала текущего года, розничные магазины также в основном закрыты.

Читайте также:
Киностудия Walt Disney решила ликвидировать бренд 20th Century Fox

Компания сообщила, что может принять дальнейшие меры для улучшения своего положения, в том числе привлечь дополнительное финансирование, отказаться от выплаты дивидендов, сократить инвестиции в производство фильмов и телевизионные проекты, а также отправить в неоплачиваемый отпуск или сократить сотрудников.

С начала текущего года акции Disney подорожали на 3%.

Ранее сообщалось, что компания The Walt Disney Company проводит реорганизацию, которая позволит ей сделать приоритетным выпуск фильмов, сериалов и передач для потоковых сервисов Disney и партнёров.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Маркетинг для рекрутеров: как использовать рекламу в Facebook для поиска кандидатов
Маркетинг для рекрутеров: как использовать рекламу в Facebook для поиска кандидатов
Факторы работы: от чего выгорают сотрудники
Факторы работы: от чего выгорают сотрудники
Компания Danone сократит около 2000 рабочих мест
Компания Danone сократит около 2000 рабочих мест
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Минэнерго инициирует повышение тарифов на электроэнергию для населения

  3. Задавить и переубедить: что происходит в Беларуси и что может быть дальше

  4. Космический аппарат Curiosity нашел следы огромных паводков на Марсе

  5. "Ход королевы" поставил рекорд на Netflix: почему его смотрят и хвалят миллионы

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...