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Як лідеру приборкати хаос? IdeasFirst готує воркшоп для тих, хто хоче зрозуміти майбутнє

Подія розрахована на 300 учасників

Як лідеру приборкати хаос? IdeasFirst готує воркшоп для тих, хто хоче зрозуміти майбутнє Як лідеру приборкати хаос? IdeasFirst готує воркшоп для тих, хто хоче зрозуміти майбутнє

Унікально жорстка глобальна криза, спричинена наслідками пандемії, змушує компанії збільшувати життєстійкість систем, щоб відповідати на швидкозмінне середовище і забезпечувати сталість у довготерміновій перспективі.

  • На що спиратись лідерам у новому світі екстремальної невизначеності?
  • Який спосіб мислення допоможе досягти довготривалого успіху?
  • Якою є роль технологій у майбутньому економіки та суспільства?

7 вересня 2021 року компанія IdeasFirst проведе майстер-клас "‎Wild knowledge. Як лідеру приборкати хаос" бізнес-філософа та зірки рейтингу Thinkers50 Андерса Індсета та експерта з глобального лідерства Робіна Венінгера. Подія розрахована на 300 учасників і відбудеться в конгрес-холі Mercure.

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Поєднуючи практичну філософію з економічним підходом і наукою завтрашнього дня, Андерс Індсет та Робін Венінгер розмірковують про те, як лідери мають відповідати на виклики XXI століття, і дають поради стосовно радикального переосмислення усіх систем, щоб прокласти нову навігацію у світі хаосу.

Хто такі Андерс Індсет та Робін Венінгер?

Андерс Індсет — норвезький бізнес-філософ, який належить до числа 30 глобальних мислителів світового рейтингу Thinkers50, чиї роботи можуть вплинути на майбутнє лідерства та менеджменту. Вперше потрапив у Radar Thinkers50 у 2018 році. Засновник Глобального інституту лідерства та технологій (GILT), освітньої платформи для керівників, яка використовує практичну філософію і пропонує радикально новий підхід до створення практик лідерства і менеджменту.

Індсетавтор декількох бізнес-бестселерів. У 2017 році вийшла його перша книжка Wild Knowledge — Outthink the Revolution ("Дике знання. Випередити революцію"), в якій він виклав 10 постулатів, що дозволяють лідерам впоратися зі швидкими змінами сьогодення. Його друга книжка Quantum Economy — What comes after digital? ("Квантова економіка. Що буде після цифрових технологій?") присвячена вирішенню найбільш актуальних соціальних, економічних, політичних і філософських проблем сучасності та описує концепцію переходу світу до квантової економіки. Книгу перекладено на 11 мов, вона увійшла до кількох списків книжкових бестселерів від часу публікації у 2019 році. У 2020 році перевидана як Quantum Economy — Saving the Mensch with humanistic capitalism? ("Квантова економіка. Як врятувати людину за допомогою гуманістичного капіталізму?").

На початку вересня книга вийде українською мовою в перекладі видавництва ArtHuss і буде презентована під час майстер-класу.

Західні медіа назвали Андерса Індсета "‎рок-н-рольним Платоном" за артистизм у виступах та вміння створювати справжнє шоу.

Робін Венінгерексперт із глобального лідерства та цифрових технологій менеджменту, керівний директор Глобального інституту лідерства та технологій, ініціатор Global Blockchain Initiative (GBI). Всесвітній економічний форум у Давосі зарахував Робіна Венінгера до списку глобальних лідерів 2015 року та до списку європейських лідерів цифрових технологій 2017 року.

Ось деякі питання, які звучатимуть під час майстер-класу:

  • Чому потрібно навчитись обнулятися від накопиченого досвіду та звичних систем знань.
  • Якими є найбільш вірогідні сценарії розвитку економіки і як запобігти найгіршому.
  • Чи призведе технічний прогрес до небаченого досі процвітання і чому зміни найближчих десяти років будуть більш екстремальними, ніж потрясіння останніх 30 років.
  • Чому варто шукати способи поєднання потреб бізнесу і суспільства, щоб отримати стабільність у довгостроковому періоді.
  • Чим квантова фізика може допомогти економіці.
  • Чи справді ера стартапів закінчилася.
  • Як компаніям змінювати організаційний дизайн та м’які навички сьогодні, щоб бути успішними у майбутньому.

Майстер-клас дозволить потренувати навички системного мислення, поговорити про виклики лідерства та новий організаційний дизайн, заглибитися у питання управління змінами, подумати про життєстійкість власної бізнес-моделі з позиції довготерміновості.

Подія буде надзвичайно цікавою власникам компаній, СЕО, директорам з розвитку бізнесу, комерційним директорам та іншим топменеджерам великого і середнього бізнесу, які ухвалюють стратегічні рішення.

Переглянути програму майстер-класу та зареєструватися ви можете за посиланням: https://bit.ly/3fb1bdg

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