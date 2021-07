Як лідеру приборкати хаос? IdeasFirst готує воркшоп для тих, хто хоче зрозуміти майбутнє

Унікально жорстка глобальна криза, спричинена наслідками пандемії, змушує компанії збільшувати життєстійкість систем, щоб відповідати на швидкозмінне середовище і забезпечувати сталість у довготерміновій перспективі.

На що спиратись лідерам у новому світі екстремальної невизначеності?

Який спосіб мислення допоможе досягти довготривалого успіху?

Якою є роль технологій у майбутньому економіки та суспільства?

7 вересня 2021 року компанія IdeasFirst проведе майстер-клас "‎Wild knowledge. Як лідеру приборкати хаос" бізнес-філософа та зірки рейтингу Thinkers50 Андерса Індсета та експерта з глобального лідерства Робіна Венінгера. Подія розрахована на 300 учасників і відбудеться в конгрес-холі Mercure.

Поєднуючи практичну філософію з економічним підходом і наукою завтрашнього дня, Андерс Індсет та Робін Венінгер розмірковують про те, як лідери мають відповідати на виклики XXI століття, і дають поради стосовно радикального переосмислення усіх систем, щоб прокласти нову навігацію у світі хаосу.

Хто такі Андерс Індсет та Робін Венінгер?

Андерс Індсет — норвезький бізнес-філософ, який належить до числа 30 глобальних мислителів світового рейтингу Thinkers50, чиї роботи можуть вплинути на майбутнє лідерства та менеджменту. Вперше потрапив у Radar Thinkers50 у 2018 році. Засновник Глобального інституту лідерства та технологій (GILT), освітньої платформи для керівників, яка використовує практичну філософію і пропонує радикально новий підхід до створення практик лідерства і менеджменту.

Індсет — автор декількох бізнес-бестселерів. У 2017 році вийшла його перша книжка Wild Knowledge — Outthink the Revolution ("Дике знання. Випередити революцію"), в якій він виклав 10 постулатів, що дозволяють лідерам впоратися зі швидкими змінами сьогодення. Його друга книжка Quantum Economy — What comes after digital? ("Квантова економіка. Що буде після цифрових технологій?") присвячена вирішенню найбільш актуальних соціальних, економічних, політичних і філософських проблем сучасності та описує концепцію переходу світу до квантової економіки. Книгу перекладено на 11 мов, вона увійшла до кількох списків книжкових бестселерів від часу публікації у 2019 році. У 2020 році перевидана як Quantum Economy — Saving the Mensch with humanistic capitalism? ("Квантова економіка. Як врятувати людину за допомогою гуманістичного капіталізму?").

На початку вересня книга вийде українською мовою в перекладі видавництва ArtHuss і буде презентована під час майстер-класу.

Західні медіа назвали Андерса Індсета "‎рок-н-рольним Платоном" за артистизм у виступах та вміння створювати справжнє шоу.

Робін Венінгер — експерт із глобального лідерства та цифрових технологій менеджменту, керівний директор Глобального інституту лідерства та технологій, ініціатор Global Blockchain Initiative (GBI). Всесвітній економічний форум у Давосі зарахував Робіна Венінгера до списку глобальних лідерів 2015 року та до списку європейських лідерів цифрових технологій 2017 року.

Ось деякі питання, які звучатимуть під час майстер-класу:

Чому потрібно навчитись обнулятися від накопиченого досвіду та звичних систем знань.

Якими є найбільш вірогідні сценарії розвитку економіки і як запобігти найгіршому.

Чи призведе технічний прогрес до небаченого досі процвітання і чому зміни найближчих десяти років будуть більш екстремальними, ніж потрясіння останніх 30 років.

Чому варто шукати способи поєднання потреб бізнесу і суспільства, щоб отримати стабільність у довгостроковому періоді.

Чим квантова фізика може допомогти економіці.

Чи справді ера стартапів закінчилася.

Як компаніям змінювати організаційний дизайн та м’які навички сьогодні, щоб бути успішними у майбутньому.

Майстер-клас дозволить потренувати навички системного мислення, поговорити про виклики лідерства та новий організаційний дизайн, заглибитися у питання управління змінами, подумати про життєстійкість власної бізнес-моделі з позиції довготерміновості.

Подія буде надзвичайно цікавою власникам компаній, СЕО, директорам з розвитку бізнесу, комерційним директорам та іншим топменеджерам великого і середнього бізнесу, які ухвалюють стратегічні рішення.

