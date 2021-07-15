Як проєкт "Смартфон для батьків" від "Київстар" згуртував різні покоління українців

Щоб виправити ситуацію, відкрити старшому поколінню світ нових можливостей та усунути прояви ейджизму в суспільстві, "Київстар" започаткував соціальний освітній проєкт для людей елегантного віку "Смартфон для батьків", який стартував у вересні 2019 року.

Невідома цифра

У людей елегантного віку свій плин часу. Для молоді життя летить зі швидкістю світла, а дідусі та бабусі зазвичай проживають дні в очікуванні дзвінків та візитів дітей і онуків. Якщо людина не користується смартфоном, то це очікування розтягується на тижні й місяці.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Наприкінці 2019 року Міністерство цифрової трансформації провело перше в Україні дослідження з цифрової грамотності населення. Дані шокували: 53% українців не мали базових цифрових навичок, а понад 15% людей 60-70 років взагалі не володіють ґаджетами.

Своє дослідження про використання мобільного інтернету провела і компанія "Київстар". Результати вразили не менше: до старту проєкту 67% власників смартфонів віком 50+ не користувалися мобільним інтернетом 3G та 4G. Причина — не було цифрових навичок та доступного ресурсу, де їх можна було б освоїти. Діти та онуки охоче дарують старшим смартфони, але зовсім не мають часу, аби доступно розповісти, як ними користуватися. Місію взяв на себе "Київстар", створивши цей соціальний проєкт.

Зламати стереотипи

Проєкт працює за трьома напрямами: навчання, об’єднання поколінь та подолання стереотипів. Онлайн-школу запустили у вересні 2019 року. Для цього створили 10 відеоуроків, які допомагають літнім людям освоїти ґаджети. Вони розміщені на порталі batky.kyivstar.ua. Після перегляду коротких відео старші українці навчаться, як користуватися мобільним інтернетом, спілкуватися з рідними через Viber, Telegram та інші месенджери, записуватися до лікаря онлайн, купувати квитки на потяг через інтернет тощо.

Якщо немає змоги переглянути відео, можна ознайомитися з інформацією у текстовій брошурі, яку безкоштовно видають у фірмових магазинах "Київстар" по всій Україні. Також текст публікували в газеті "Сьогодні" у вигляді вкладки, яку можна тримати під рукою.

Проєкт підтримало Міністерство цифрової трансформації. У лютому 2020 року освітній курс розмістили на національній платформі "Дія. Цифрова освіта".

У березні минулого року "Київстар" та ранкове шоу "Сніданок з 1+1" запустили рубрику "Зв’язок поколінь". Проєкт стартував у розпал карантину, тож глядачі спостерігали за історіями "єднання". Одним смартфон допоміг уперше побачити новонародженого онука, іншим — познайомитися із нареченим онучки, а хтось навіть відсвяткував день народження із рідними через відеозв’язок.

Також компанія зробила свій внесок у боротьбу з проявами ейджизму. У листопаді 2019 року "Київстар" та журнал Pink уперше в Україні присвятили номер людям елегантного віку та ролі, яку відіграють сучасні технології в їхньому житті. Обкладинку прикрасила легендарна 81-річна актриса Лариса Кадочникова. В інтерв’ю вона розповіла, як смартфон допомагає їй у повсякденному житті та робить його яскравішим.

Проєкт працює за трьома напрямами: навчання, об’єднання поколінь та подолання стереотипів

Батьківська школа

Проєкт існує понад рік, і за цей час портал batky.kyivstar. ua відвідало майже 120 тис. унікальних користувачів, а відеоуроки на YouTube набрали понад 100 тис. переглядів. Водночас майже 20 тис. користувачів пройшли курс та отримали відповідний сертифікат на національній платформі "Дія. Цифрова освіта".

Медіакампанія, що мала на меті підняти у суспільстві питання цифрового розриву між поколіннями, охопила уже понад 18 млн українців. "Київстар" також зафіксував зміни у поведінці своїх абонентів. Наприклад, відсоток людей 50+ зі смартфонами збільшився на 13%, до майже 53%. Зростання за аналогічний період у 2018-2019 роках було удвічі меншим. Відсоток користувачів мобільного інтернету серед власників смартфонів віком 50+ зріс на 15%, до майже 50%, а використання мережевого трафіку на одного абонента після 50 років зросло на 38%.

Що далі?

Розпал проєкту припав на карантин, тож ініціатива "Київстар" була надто актуальною. Усе життя перейшло в онлайн-простір, а школа мобільної грамотності допомогла літнім людям долучитися до нього. Наприкінці 2020 року компанія відзняла дев’ять додаткових відеоуроків, які дають глибші знання, наприклад, як купувати товари онлайн, розповідають про правила безпеки в інтернеті та більше занурюють у соціальні мережі.

Цьогоріч "Київстар" шукає однодумців, з якими разом зможе просувати цифрову грамотність в Україні та розповідати про корисні онлайн-сервіси, що здатні наповнити життя літніх людей цікавими можливостями.