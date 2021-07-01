"Є ризик, що країна може розвалитися": про що бізнес говорив на Leopolis Jazz Fest

Однією із тем, про яку говорили учасники — став новий закон про деолігархіацію, ініційований Офісом Президента України.

"Перш за все важливо, щоб в країні якісно працювала система правосуддя і каралися ті, хто порушує правила. Це, в першу чергу, ключовий момент, який вирішить багато проблем, а не сам новий закон, який просто привертає увагу. Наскільки він буде ефективний — питання", — заявила Анна Дерев'янко, виконавча директорка, Європейської Бізнес Асоціації.

Сергій Цівкач, виконавчий директор офісу по залученню і підтримці інвестицій UkraineInvest, у свою чергу зазначив, іноземного інвестора в Україну можна залучити тільки показавши сильного національного інвестора і правильно розвинений національний інвестиційний ринок в Україні. Також Сергій озвучив статистику останнього року з приводу об’ємів інвестицій в Україні та цілей, які є зараз на найближчі 2-3 роки.

"У 2020 відтік інвестицій склав 868 млн доларів США, ми маємо таку велику суму. Ситуація так склалася, тому що був відтік реінвестування, адже кеш флоу був нижчим, ніж минулі роки. При цьому інвестиції в капітал протягом минулого року були плюсові, близько 760 млн, з яких 23% — це інвестиції у промисловість. Але відтік інвестицій — це глобальна тенденція, по оцінці експертів, глобальний ринок прямих іноземних інвестицій знизився на 49%. НБУ оцінює 3 млрд плюсовий показник інвестицій, Міністерство економіки заявляли до 5% і на мою думку це цілком реальні цифри. Що важливо для України — протягом 2-3 років забезпечити об’єм інвестицій до 7-8% і перейти до показника 10. Цьому сприяють зміни, які зараз відбуваються у регуляторній системі, з’явився закон про інвестиційні стимули і він не такий жорсткий як у інших європейських країнах. Ми кращий друг, виконавець, порадник для українського бізнесу, ми відкриті до співпраці та діалогу", — додав Сергій.

Під час панельної дискусії також обговорили питання формування української еліти та майбутнього країни у разі її відсутності:

"На жаль, за 30 років незалежності України у нас так і не сформувалася інтелектуальна еліта. З огляду на турбулентні і хаосні часи, які ми зараз проходимо, є ризик, що країна може розвалитися — так показує історія цивілізацій. Тому ми проводимо ряд зустрічей з інтелектуалами та бізнесменами, щоб знайти визначення української еліти і її роль у формуванні нашої країни. Але "еліта" зовсім не означає, що це найбагатша або вища за рангом людина, головне — його компетенції і знання", — відмітив Сергій Гайдайчук, засновник і президент СЕО Club і співзасновник Young Business Club.

Президент Американської торгової палати в Україні Енді Гундер також зазначив, що українському бізнесу не вистачає діалогу з владою, який би міг допомогти розвитку компаній та країни в цілому. У тому числі, покращення "клімату" стане ще одним кроком для залучення міжнародних інвесторів.

"Бізнес хоче допомогти державі, але важливо, щоб держава почула бізнес. Ми хочемо, щоб американські компанії приїжджали в Україну і відкривали тут свої офіси. Коли ми спілкуємося з колегами за кордоном, ми не продаємо їм історії успіху, ми розповідаємо реальні історії успіху. Такі компанії — найкращі Амбасадор України для іноземних партнерів та інвесторів", — зазначив він.

Важливою частиною дискусії також стало питання етики та відповідальності асоціації за компанії, які входять до його складу.

"Із репутації кожної компанії-члена створюється репутація всієї асоціації. Тому важливо, щоб кожна організація мала ряд внутрішніх правил взаємодії, а бізнес — був готовий дотримуватися їх. Наша асоціація була створена людьми, які відразу заклали базис — цінності, якими ми керуємося у своїй діяльності. У нас також є Наглядова рада, в якій ми дотримуємося гендерного та регіонального рівності для захисту інтересів всіх компаній. Для нас це принципова позиція", — виступила Катерина Глазкова, виконавча директорка "Спілки українських підприємців".

Спікери також обговорювали челенджи, які їм вдалося здолати за минулий рік, а з якими вони працюють досі. Одним із ключових питань для різних сфер бізнесу — це недостача фахівців. Чи не найбільший попит на спеціалістів зараз існує у IT сфері. Як зазначили учасники дискусії,

"Минулий рік кризи став для нашої компанії дуже корисним, але виявив проблему — ринок праці зараз дуже перегрітий, лише в SoftServe відкрито понад 700 вакансій. Уся Україна фактично стала для ринку IT Києва по рівню зарплат. Ще одним челенджем для нас є нестача кадрів. Українська освіта випускає в рік 25 тисяч фахівців для сфери IT, у той час коли ми потребуємо понад 50 тисяч. І тут я бачу точку дотику бізнесу та асоціацій. Ми дуже тісно співпрацюємо з асоціаціями та іншими українськими компаніями нашої галузі, щоб консолідовано комунікувати про нашу проблему світу та уряду", — заявив Тарас Кіцмей, співвласник та член ради директорів SoftServe.

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До панельної дискусії активно залучалася аудиторія із залу. Наприклад, одна із слухачок поставила запитання про плинність кадрів та рівень заробітних плат у IT секторі, на що Тарас Кіцмей відповів:

"Ми вважаємо, що плинність кадрів на рівні 15% в IT секторі — це нормально. Під час коронакризи ми умовно розділили Україну на регіони і тепер шукаємо співробітників по найближчих невеличким містам і зараз такий варіант взаємодії дає свої хороші результати. Рішенням цих проблем може бути реформація системи освіти. Зараз ми живемо у час, коли освіта лишилася ще в плановій економіці. Моя думка, є дві принципові важливі зміни, які потрібні. Перше — запустити ринкову економіку в систему освіти, щоб кожен університет випускав свій продукт, таким чином ми створимо конкуренцію, а студенти — будуть отримувати з цього прибуток. Друге — потрібно створити синергію між індустрією і освітою. Від того, що компанії просто дають гроші певним університетам, бізнес не отримає ніякої вигоди".

Андрій Здесенко, засновник та СЕО корпорації Біосфера, підсумував панельну дискусію такими словами: "Від себе додам кілька важливих моментів. З одного боку у бізнесу правда є накопичений негатив, навіть недовіра до влади, з іншого боку — важливо створювати позитивні кейси співпраці держави і бізнесу та розповідати про них. Вважаю, що фундамент успішності України на міжнародному ринку і розвиток внутрішнього бізнесу, — це верховенство права, недоторканність приватної власності і обов'язково — дотримання домовленостей держави по відношенню до бізнесу".