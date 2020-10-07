Недвижимость 30 минут назад

Юрий Горбунов и Катя Осадчая подскажут, как позволить себе больше

Звездная пара стала амбассадорами "НоваБудова" — строительной компании с многолетним стажем и отличным послужным списком

Юрий Горбунов и Катя Осадчая подскажут, как позволить себе больше Юрий Горбунов и Катя Осадчая подскажут, как позволить себе больше
PR-материал

Билборды столицы запестрели фотографиями Юрия Горбунова и Кати Осадчей, призывающих позволить себе больше. Слоган, который, с одной стороны, манит своей таинственностью, а с другой стороны, призывает поддаться искушению и действительно позволить себе то, о чем давно мечтаешь.

Как оказалось, звездная пара стала амбассадорами "НоваБудова" — строительной компании с многолетним стажем и отличным послужным списком. В частности, застройщику принадлежит жилой комплекс бизнес-класса "Crystal Avenue" — одна из архитектурных изюминок современного урбанистического лица Петропавловской Борщаговки.

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Так что же стоит за пресловутым слоганом и почему на роль рекламных лиц были выбраны именно Юрий и Катя? В компании признаются, что их главной заботой с момента основания является не просто возведение жилых комплексов, а возможность дать людям то лучшее, на что заслуживает каждый.

Имена Юрия Горбунова и Кати Осадчей давно стали синонимами красивой светской жизни, которую можно наблюдать разве что на экранах смартфонов, листая инстаграм-ленту. Но так ли это? В "НоваБудова" уверены: конвертировать мечты в явь, позволив себе больше, можно с новой квартирой в жилом комплексе бизнес-класса "Crystal Avenue".

И в это легко поверить, посмотрев на преимущества проекта. ЖК расположен всего в пяти минутах пешком от Киева и в семи минутах езды от метро. Здесь — закрытая территория с охраной и видеонаблюдением, где есть подземный и наземный паркинги, а вскоре появятся собственные коммерческие объекты, среди которых — супермаркет "Сильпо". Объекты инфраструктуры находятся также в пешей доступности от комплекса: ТЦ, гипермаркет, детсад, школа, есть даже парк с озером!

Здесь созданы все условия как для комфортной жизни, так и для прибыльного инвестирования. "НоваБудова" всегда идет навстречу своим клиентам, предлагая индивидуальные условия для выгодных финансовых вложений в жилой комплекс "Crystal Avenue" с целью получения прибыли.

Поэтому становится очевидным, что, призывая позволить себе больше, Юрий Горбунов, Катя Осадчая и компания "НоваБудова" всего лишь хотят сказать очевидное: не стоит откладывать мечту на будущее, когда можно наслаждаться ею уже сегодня — наслаждаться квартирой своей мечты в жилом комплексе бизнес-класса "Crystal Avenue".

Сделать это легко. Нужно лишь позвонить по одному из номеров: 044 499 25 67; 067 663 89 35.

Адрес отдела продаж ЖК "Crystal Avenue": Петропавловская Борщаговка, ул. Соборная, 14-А.

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