Кабмин пообещал внедрить абонплату за газ и тепло — МВФ

04 апреля 2017, 20:22
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Правительство пообещало МВФ монетизировать субсидии для поставщиков ЖКХ-услуг, отказаться от фиксированной цены на газ для населения и внедрить абонплату за мощность присоединения к ГТС

Кабмин пообещал внедрить абонплату за газ и тепло — МВФ | Энергетика | Дело Увеличить картинку

В Украине внедрят тариф за распределение на основании мощности подключения не только для природного газа, но и для тепла. О таком намерении свидетельствует меморандум Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Украина намерена внедрить тариф за распределение газа, основанный на мощности присоединения к газотранспортной системе (абонплата за мощность) с августа 2017 года. Согласно тексту меморандума правительство пообещало отделить тарифы на транспортировку и распределение газа от стоимости газа как товара к концу сентября 2017 года через правки к Постановлению Кабмина №758 (спецобязательства "Нафтогаза" продавать газ населению и ряду субъектов по фиксированной цене).

Аналогичный тариф планируют ввести для поставщиков тепла.

По данным меморандума, это ограничит расходы на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг 47 млрд грн — за счет перенесения части расходов на летний период. Данные меры должны вступить в силу с 1 мая 2017 года (абзац исправлен после публикации в соответствии с текстом меморандума).

Также МВФ установил новый "структурный маяк" — монетизацию субсидий для компаний-поставщиков жилищно-коммунальных услуг до конца августа 2017 года и полную либерализацию цены на газ к концу сентября 2017 года. Частные поставщики газа должны получить возможность конкурировать с НАК "Нафтогаз Украины" на рынке газа для населения.

Правительство обязуется работать над монетизацией субсидий не только для компаний, но и для потребителей — с целью повышения энергоэффективности.

В следующем отопительном сезоне Кабмин обязался отменить годовую рассрочку на оплату отопления для домохозяйств, которые не получают субсидии.

По материалам: "Дело"
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Теги: газ , нафтогаз 20077720 , укртрансгаз 30019801 , мвф

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Кабмин пообещал внедрить абонплату за газ и тепло — МВФ | Энергетика | Дело
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