Энергетика 1 час назад

Кабмин вводит заградительную пошлину на электричество и уголь из России

Исключением станут только антрацитовые и коксующиеся угли

Кабмин вводит заградительную пошлину на электричество и уголь из России Кабмин вводит заградительную пошлину на электричество и уголь из России
Фото: pixabay.com

Кабинет министров с 1 апреля вводит специальную пошлину в размере 65% на импорт из Российской Федерации электрической энергии, а также всех типов угля (кроме антрацитового и коксующегося).

Соответствующий документ, с условием доработки в трехдневный срок, был принят на заседании правительства 18 марта.

"Ввести дополнительную специальную пошлину для электрической энергии и всех типов угля, кроме антрацитового угля и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности, с 1 апреля 2020 года в размере 65%", — отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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Напомним, что 1 августа 2019 года была введена специальная пошлина на российское дизтопливо, поставляемое по трубопроводам. В результате чего доля российского импорта во втором полугодии 2019 года снизилась до 28% рынка по сравнению с 44% в первом полугодии. При этом доля украинских производителей осталась на отметке 11%, как и в 2017-2018 годах.

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В Нефтегазовой Ассоциации Украины добавили, что введение этой пошлины не уменьшило импорт в целом. Скорее произошло перераспределение между другими источниками, а цены выросли у всех — и зарубежных, и внутренних поставщиков.

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