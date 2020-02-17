Предпосылок для ограничения импорта нефтепродуктов нет — Нефтегазовая Ассоциация Украины

Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) категорически отвергает с заявлениями нефтеперерабатывающих предприятий о наличии каких-либо неконкурентных ценовых преимуществ у поставщиков российского дизельного топлива и сжиженного газа и считает, что у государства нет оснований каким-либо образом ограничивать импорт.

Об этом говорится в заявлении НАУ.

"Таможенные цены на российское дизтопливо в 2017-2019 году были выше котировки российского дизтоплива в Средиземноморье: в 2017 году на $16/т, в 2018 — на $22/т, в 2019-ом — на $27/т. Таким образом, стоимость российских поставок в Украину была выше мировых цен", — отмечают в НАУ.

В ассоциации высказывают опасения, что нефтеперерабатывающие компании, преследуют свой коммерческий интерес, ставят под угрозу энергетическую безопасность станы.

"Нефтегазовая Ассоциация Украины обеспокоена очередными попытками нефтеперерабатывающих компаний перекроить рынок нефтепродуктов путем надуманного антисубсидиарного расследования и введения пошлин. Это неизбежно нанесет удар по потребителям, по участникам рынка и энергетической безопасности Украины", — говорится в заявлении НАУ.

В ассоциации отметили, что с 1 августа 2019 года была введена специальная пошлина на российское дизтопливо, поставляемое по трубопроводам, в результате чего доля российского импорта во втором полугодии 2019 года снизилась до 28% рынка по сравнению с 44% в первом полугодии. При этом доля украинских производителей осталась на отметке 11%, как и в 2017-2018 годах.

"Введение пошлины в 2019 году не уменьшило импорт в целом, произошло перераспределение между другими источниками, а цены выросли у всех — и зарубежных, и внутренних поставщиков. Аналогичная ситуация произойдет и в случае реализации инициатив НПЗ, только рост будет еще более существенным", — заявила глава НАУ Неля Привалова. По ее словам, поскольку предлагаемые НПЗ ставки пошлины весьма значительны — от 8,46% (по данным сайта ПАО "Укртатнафта") до предположительно 25% (по данным СМИ) — сдержать рост цен для потребителей не удастся.

"Если будет принято решение ввести предварительные меры на период расследования, это спровоцирует панику и рост цен последует незамедлительно. Мы сразу же потеряем сбалансированный рынок с трендом на снижение цен, который имеем сегодня, в том числе и благодаря усилиям правительства", — говорит глава НАУ.

В НАУ считают, что НПЗ неправильно диагностировали источник своих проблем и соответственно выбрали неверный путь их решения.

"Главная проблема НПЗ — это несоответствие номенклатуры производства структуре потребления нефтепродуктов в Украине. Неестественно увеличившийся рынок сжиженного газа за последние годы "съел" рынок бензинов. Пошлины это не исправят, они лишь поднимут цены для граждан и промышленности, создав огромную финансовую нагрузку на экономику", — говорит Привалова.

НАУ считает, что в сложившейся ситуации необходимы другие шаги: пересмотр налоговой нагрузки по оси бензин — сжиженный газ, а также обильные инвестиции в модернизацию производства, направленные в том числе на увеличение глубины переработки сырья. Нефтегазовая Ассоциация Украины поддержит конструктивные инициативы владельцев перерабатывающих предприятий. Уверены, что свободный конкурентный рынок без каких-либо искусственных ограничений (пошлин, квот и тому подобное) является залогом энергобезопасности страны, лучшей цены и качества для потребителей и мотиватором для инновационного развития производителей.