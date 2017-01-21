Как авиакомпании зарабатывают на страхах, суевериях, скандалах и провокациях

В пятницу, 13-го числа (13 января 2017 года), в 13.00, на рейсе под номером 666 из Копенгагена в Хельсинки вылетел 13-летний самолет авиакомпании Finnair. Билеты на этот рейс были раскуплены задолго до него. Код IATA аэропорта Хельсинки — HEL (созвучен с английским словом Hell — ад). Борт успешно приземлился. Никто из пассажиров не пострадал.

Это реальная история, но ее создали маркетологи.

Как и зачем авиакомпании используют с пользой для себя суеверия, страхи и скандалы.

Ничего святого

Этот рейс Finnair выполняет уже много лет, сейчас авиакомпания летает из Копенгагена в Хельсинки пять раз в день, но повышенный интерес к нему проявляют тогда, когда он выпадает на 13 число, в пятницу.

Интерес подогревает сама авиакомпания. Например, она уже анонсировала, что в 2017 году 13-е число выпадет дважды — в следующий раз такое случится в октябре.

Как реагируют на это пассажиры?

В Finnair утверждают, что это никак не сказывается на загрузке. В большинстве случаев самолет на эти даты — полный.

"Все дело в стране, в потребителях, которые являются носителями определенной культуры. Западный потребитель лучше понимает юмор и менее подвержен предрассудкам — например, американцам точно наплевать, когда дорогу переходит черный кот. Лично в моем вкусе — идея с полетом в пятницу 13-го. Я бы рискнула использовать такой ход, чтобы подчеркнуть надежность авиакомпании", — комментирует историю Владислава Денис, креативный директор рекламного агентства Cheil Ukraine

Интересно, что в других скандинавских авиакомпаниях к числу 13 относятся настороженно. Например, в самолетах авиакомпании SAS Scandinavian Airlines (объединенный перевозчик Дании, Норвегии и Швеции) нет 13 ряда.

И это тоже не удивительно, по разным данным, с боязнью летать сталкивается каждый 3-5 пассажир.

Скандалист из Ирландии

Умением использовать скандалы себе на пользу славится и крупнейший лоу-костер в Европе — Ryanair. Во многом этим авиакомпания обязана своему гендиректору Майклу О`Лири.

Например, он высказывался за предоставление во время полета за отдельную плату взрослым пассажирам возможности просматривать порнофильмы на переносных компьютерах. Шумиха, которую такая мысль вызвала в СМИ, привела к 25% росту посещаемости сайта Ryanair и увеличению продаж на 10% — так, по крайней мере, утверждал сам скандальный гендиректор.

Также руководитель авиакомпании предлагал занять внимание пассажиров на борту азартными играми — обещал установить на борту игровые автоматы. А для пассажиров, страдающих избыточным весом, — ввести специальный налог.

Другими, не столь провокационными, но не менее, обсуждаемыми идеями от Майкла О`Лири стали: сокращение количества туалетов на борту ВС и введение за посещение оставшихся — плату ($1,43), обустройство "стоячих" мест в самолете.

Такие специфические особенности, как скандальность и эпатажность, не мешают О"Лири развивать авиакомпанию.

Судя по всему наоборот: когда он только начал сотрудничать с Ryanair в 1987 году, авиакомпания перевозила чуть больше 80 тысяч пассажиров в год, а к 2010 году Ryanair достигла показателя 73,5 млн пассажиров год. По итогам 2016 года Ryanair перевезла 117 млн пассажиров, что на 17% больше показателей 2015 года. Такой рост позволил бюджетному перевозчику по числу перевезенных пассажиров в 2016 году обогнать даже германскую авиакомпанию Lufthansa.

Интересно, что несмотря на шумиху вокруг своей персоны Майкл О`Лири держит в секрете свою личную жизнь, также строги в отношении распространения информации о своих планов по развитию в самой авиакомпании. "Или вы никому не говорите о наших переговорах, или вы забываете о сотрудничестве с нами", — цитирует представителей авиакомпании руководитель одного из украинских аэропортов.

Британский парадокс

История нынешней Virgin Atlantic Airways, основанную тогда еще не миллиардером Ричардом Бренсоном, начиналась с одного арендованного поддержанного Boeing 747. Английский писатель Энтони Сэмпсон тогда сказал бизнесмену, что с единственным самолетом у авиакомпании будут "либо лучшие, либо худшие в мире показатели безопасности".

Создав перевозчика в 1984 году, Бренсон поставил перед авиакомпанией нереальную задачу — обойти British Airways, во флоте которой на тот момент находилось несколько десятков самолетов, а сама авиакомпания пользовалась поддержкой правительства.

Но Virgin рискнула конкурировать с British Airways на самых прибыльных маршрутах из аэропорта Хитроу.

И в течение первого года работы стала прибыльной. Компания благополучно пережила начало 1990-х, когда рынок авиационных перевозок обвалился из-за экономического спада. В 2002 году Virgin Atlantic перевезла уже 3,8 млн пассажиров.

"У нас был крошечный флот и микроскопический рекламный бюджет… Мы даже не могли позволить себе купить и четверть полосы в NewYork Times", — вспоминает первые шаги в авиабизнесе Ричард Бренсон в своей книге "Бизнес в стиле Virgin".

Чтобы привлечь к себе внимание, компания начала публиковать смешные и довольно откровенные объявления на злобу дня. Например, на следующий день после того, как тогдашний глава администрации Белого дома Джон Сунуну был подвержен критикt в СМИ за оплату лимузина общественными деньгами, Virgin выпустила рекламу, в которой говорилось, что если бы политик летел Virgin Atlantic, то лимузин ему был предоставлен бесплатно.

А когда бывший паманский лидер, генерал Мануэль Норьега был экстрадирован Министерством юстиции США в Майями и предан суду, авиакомпания опубликовала его фото крупным планом с надписью: "Только один человек добрался до Майями дешевле, чем рейсом Virgin!"

На борту своих самолетов авиакомпания ввела множество деталей, напоминающих пассажирам рейсом, какого перевозчика они летят. Так, на донышках солонки и перечницы, сделанных в форме маленьких самолетов, было проштамповано: "Украдено у Virgin Atlantic", на ноже для масла выгравировано: "нержавеющая кража" (игра слов: strainless steel — нержавеющая сталь и strainless steal — нержавеющая кража — Delo.UA).

В конце 1990-х авиакомпания British Airways (BA) спонсировала установку лондонского колеса обозрения — Колеса тысячелетия. И в этой связи планировала крупное торжество и церемонию, на которые должны были съехаться представители прессы со всего мира. Но возникли какие-то неполадки и Колесо в назначенный день поднять не удалось. Virgin Airlines моментально ухватились за возможность раздуть скандал. "Мы отрядили небольшой самолет и он целый день летал над Лондоном с баннером, на котором было написано: "У BA не встает!". Это было грубо, согласен, но в тот вечер, мы, а не ВА, собрали все заголовки", — рассказывает Ричард Бренсон в своей книге.

Сейчас авиакомпания перевозит около 6 млн пассажиров в год. Ей непросто финансово — период с 2012 по 2014 г был убыточным. Все еще очень далеко до показателей British Airways, которая перевозит около 40 млн пассажиров в год. Но от эпатажного контекста в Virgin не отказываются: в 2012 году Ричард Брэнсон поспорил с гендиректором International Airlines Group (владелец British Airways) Уильямом Уолшем на "удар коленом в пах", о том, что бренд Virgin Atlantic не исчезнет в течение пяти лет. Спор состоялся после того, как американская Delta Air Lines приобрела 49% акций Virgin Atlantic у прежних партнеров Брэнсона — Singapore Airlines. Уильям Уолш проиграл, но к какому решению в итоге пришли стороны — неизвестно.