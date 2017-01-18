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Как Бальчун и Кистион новые вагоны-трансформеры тестировали (фото)

  18 января 2017, 12:08
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"Укрзализныця" отправила в первый рейс скоростной поезд № 149 "Киев — Ивано-Франковск" с новыми вагонами-трансформерами. Эти вагоны оснащены мебелью, которая позволяет перевозить пассажиров как с местами для сидения (на 100 чел.), так и со спальными местами (на 40 чел.). Представить первый такой рейс пришли вице-премьер Владимир Кистион и глава УЗ Войцех Бальчун, а вместе с ними — наша фотограф Татьяна Довгань

    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • В рейс Киев — Ивано-Франковск отправилось восемь вагонов-трансформеров и один автобилевоз
    • Автомобилевоз построен в Финляндии еще в 1990 году. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • Этот санузел, наверное, еще не эксплуатировался в рейсе. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • Вагоны — новые, а локомотив — из прошлого века. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • Глава &quot;Укрзализныци&quot; Войцех Бальчун. Фото: Т.Довгань
    • Войцех Бальчун и его команда молодая. Фото: Т.Довгань
    • Кистион: В 2017 мы закупим 50 новых вагонов, модернизируем 200 и отремонтируем 2 тыс.
    • Бальчун: Направление на Ивано-Франковск считают в &quot;Укрзализныце&quot; одним из перспективных
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • Бальчун решил заглянуть в вагон-трансформер. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань
    • &quot;Укрзализныця&quot; представила первый поезд с вагонами-трансформерами. Фото: Т.Довгань

По материалам: "Дело"
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Теги: войцех бальчун, укрзалізниця

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