Как Бальчун и Кистион новые вагоны-трансформеры тестировали (фото)

18 января 2017, 12:08

"Укрзализныця" отправила в первый рейс скоростной поезд № 149 "Киев — Ивано-Франковск" с новыми вагонами-трансформерами. Эти вагоны оснащены мебелью, которая позволяет перевозить пассажиров как с местами для сидения (на 100 чел.), так и со спальными местами (на 40 чел.). Представить первый такой рейс пришли вице-премьер Владимир Кистион и глава УЗ Войцех Бальчун, а вместе с ними — наша фотограф Татьяна Довгань