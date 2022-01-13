Годовая декларация ФОП: форма изменилась, как ее заполнять

Совсем скоро ФОПам "единоналожникам" предстоит подавать годовую налоговую декларацию. Однако в этом году заполнять ее предстоит не так, как в 2021-м. Delo.ua при помощи экспертов разобралось, что изменилось и как по пунктам теперь заполнять главный отчетный документ года.

Еще в январе прошлого года вступили в силу законы об изменении учета ЕСВ, принятые в 2019 году — 115-IX и 116-ІХ. Изменения подразумевают объединение нескольких отчетных документов в один: декларацию об уплате единого налога, которую подавали раз в квартал, и декларацию об уплате ЕСВ, которую подавали в конце года. Объединенный документ — форма №752, действует с 1 апреля 2021 года. А в "Приложении 1" к ней содержится годовой отчет по ЕСВ.

Почему объединили отчеты

По словам адвоката по налоговому праву, основательницы юридической компании "АРЕКС" Анны Леус, в 2021 году ввели единую отчетность для единого налога и ЕСВ — появилась новая форма Налоговой декларации единого налога ФОП, утвержденная приказом Минфина Украины от 19.06.2015 г.

"Впервые в составе отчетности заполняется Приложение 1 "Сведения про суммы начисленного дохода застрахованных лиц и суммы начисленного единого взноса", — поясняет Анна Леус.

С одной стороны, украинским налогоплательщикам упростили жизнь — подавать теперь нужно один документ вместо нескольких. С другой стороны, к новой форме отчетности ожидаемо много вопросов.

Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании Е.С.Консалтинг Александра Томашевская считает, что администрирование — один из самых сложных участков налогового блока. По ее словам, если меняется, например, форма ведения отчетности для какой-либо сферы деятельности, то бланк меняется для всех сфер.

"В данном случае это произошло в сельхозсфере, это 4 группа - фермерские хозяйства, именно там были изменения по уплате и отчетности по налогам. Но поскольку форма для плательщиков единого налога всех групп условно одинакова, то изменилась форма по сути для всех, даже для тех, кто не платит налоги за сельхозпродукцию или угодья, паи и прочее", — считает Томашевская.

По ее словам, изменение формы отчета в любом случае связаны с тем, что внесли изменения в саму структуру уплаты налогов, появились новые платежи, а соответственно — новые графы в бланке. И по старой форме отчитаться в новом периоде невозможно.

Плюсы и минусы формы №752

"Старая форма декларации ФОП не соответствовала требованиям действующего законодательства. Если быть точной, то не было главы 7 "Определение обязательств по оплате единого взноса по данным отчетного (налогового) периода" и Приложения 1" — объясняет Анна Леус.

По ее словам, главная цель изменений достигнута — два отчёта для ФОП соединили в один. По идее, это не должно вызвать у бизнеса никаких сложностей в заполнении, а даже наоборот — должно упростить им жизнь в плане отчетности перед налоговой.

В свою очередь Александра Томашевская подчеркнула, что плохих и хороших форм и бланков нет. А есть просто обычные изменения в связи с новыми обстоятельствами.

"Когда что-то меняется, старую форму сохранить невозможно. Новая форма отчетности должна содержать новые строки, в которых будут указаны новые платежи. И это нормально, это неизбежный процесс обновления различного рода документаций" — сказала она. Александра Томашевская Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании Е.С.Консалтинг

Единственным минусом Томашевская считает то, что, к примеру, в январе подать декларацию в налоговою будет врядли возможно, поскольку новую форму нужно интегрировать с кабинетом налогоплательщика. И эти технические моменты занимают время.

Как заполнять обновленную годовую декларацию

По словам Анны Леус, первое, на что нужно обратить внимание — сроки подачи налоговой декларации:

Плательщикам единого налога первой — второй групп ее необходимо подать до 1 марта 2022 года;

Плательщикам третьей группы — до 9 февраля 2022 года.

Как заполнять декларацию предпринимателям 1-2 групп единого налога

По словам Леус, кроме общих разделов формы ФОПам теперь необходимо заполнить также:

Главу 3 "Показатели хозяйственной деятельности для плательщиков единого налога";

Главу 5 "Определение налоговых обязательств по единому налогу".

В таблице "Ежемесячные авансовые взносы" глав 2 и 3 формы №752 плательщики единого налога первой и второй групп указывают суммы квартальных авансовых взносов, выплаченных соответственно п. 295.1 НКУ.

В строках 01 и 03 обозначают доход, полученный за налоговый период. В строках 02 и 04 отображают объем дохода, который облагается налогом по ставке 15%.

Как заполнять декларацию предпринимателям 3 группы единого налога

Кроме общих разделов предприниматели заполняют также:

Главу 4 "Показатели хозяйственной деятельности для плательщиков единого налога третьей группы"

Глава 5 "Определение налоговых обязательств по единому налогу"

"В главе 4 в строке 5 нужно указать объем дохода плательщиков НДС, который облагается налогом по ставке 3%. В строке 6 – объем дохода плательщиков НДС, по ставке 5%. В строке 7 — объем дохода, который облагается по ставке 15%", — объясняет Леус.

Как заполнять главу 5 — "Определение налоговых обязательств по единому налогу"

В строке 8 отображают общую сумму доходов, полученных в отчетном периоде;

В строке 9 — размер доходов, полученных в отчетном периоде, которые облагаются налогом по повышенной ставке, если такая есть;

В строке 10 — сумму единого налога, полученную в результате умножения полученного дохода по "обычной" ставке и ставке единого налога (3%) – ее заполняют только плательщики по ставке 3%;

В строке 11 — то же, что и в строке 10, но только со ставкой единого налога 5%. И ее заполняют только плательщики со ставкой 5%;

В строке 12 — вся сумма налога с начала года с учетом налога по повышенной ставке;

В строке 13 — сумма налога, рассчитанного за предыдущий налоговый период текущего года;

В строке 14 — сумма налога, которая подлежит оплате по результатам отчетного квартала. Ее рассчитывают, как разницу между значениями строк 12 и 13.

В главе 6 необходимо указать общий размер ЕСВ, уплаченного за год и поставить галочку в строчке о "Приложении 1".

Как заполнять "Приложение 1" формы №752

В первую очередь указывается тип декларации — "отчетная". В пункте 4 указывается отчетный период — "год". А пункты 5 и 6 следует оставить пустыми.

В пункте 7 нужно указать основной КВЭД ФОПа, в пункте 8 — период пребывания на едином налоге. Как правило, это год. В пункте 8.1 нужно указать код категории для единого налога — "6".

При заполнении таблицы уплаченного ЕСВ нужно учесть, что в графе 2, где указывается размер минимальной зарплаты, за каждый месяц нужно вписывать 6000 гривен. И только за декабрь — 6500 гривен. А для графы 4, нужно учесть, что с января по ноябрь ЕСВ составлял 1320 гривен, но уже в декабре — 1430 гривен.

В целом, по словам Александры Томашевской, кардинальных изменений в форме годового отчета не произошло. Более того, изменения коснутся только тех предпринимателей, для которых, собственно, и вносили новые строки.

"При этом, многие плательщики эти строки будут просто пропускать и вводить те данные, которые есть в их компаниях. Их заполнение будет актуальным уже при сдаче документов в конце следующего налогового года", — подытожила Томашевская.

Елизавета Ветрова, специально для Delo.ua

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