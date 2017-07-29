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Какие города Украины больше всего обновляют общественный транспорт (данные за 2015-2016 гг.)

  29 июля 2017, 09:20
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Троллейбусы, трамваи и автобусы большой вместимости — какие города наиболее активно закупали общественный транспорт в последние годы

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Бюджетная децентрализация в Украине привела к тому, что местные власти стали уделять больше внимания не только ремонту дорог, но и обновлению общественного транспорта. Delo.UA решило выяснить, в каких регионах этот процесс идет наиболее успешно.

По данным проекта AllTransUA, пользователи которого мониторят выход нового общественного транспорта на маршруты городов Украины, наиболее активно закупаются троллейбусы и трамваи. А вот автобусы большой вместимости в 2015-2016 гг. появились на улицах 5 крупных городов: Киев, Львов, Мариуполь и Запорожье. Также есть контракты у Кропивницкого (на 20 автобусов), Сум (4) и Киева (100), но они пока не выполнены.

Общественный транспорт большой вместимости совсем не закупался в двух областях — Луганской и Закарпатской. А самыми массовыми закупками могут похвалиться Киев, Львов, Харьков, Николаев и Мариуполь, который на сегодняшний день является самым крупным городом на контролируемой части Донецкой области.

Из не областных центров новая техника появилась в Белой Церкви (4 троллейбуса), Кременчуге (1 троллейбус), Мариуполе (15 автобусов, 17 троллейбусов и 1 трамвай), Краматорске (3 троллейбуса) и Дружковке (3 трамвая).

По данным проекта AllTransUA в 2015-2016 гг. на городские маршруты всего выпущено 144 автобуса, 310 троллейбусов и 179 трамваев.

Все закупленные автобусы — новые, а вот в электротранспорте большая доля техники, бывшей в употреблении.

Такой электротранспорт завозят из Чехии, Словакии, Польши, Швейцарии и других стран Восточной Европы, в которых проводится модернизация парка трамваев и троллейбусов.

Источником финансирования обновления общественного транспорта являются не только бюджетные деньги, но и гранты средства европейских финансовых институтов, международные гранты.

Следует отметить, что выход техники на маршруты не означает, что ее покупали в тот же год. Например, в Черкассах 15 троллейбусов еще в 2012 году закупило местное предприятие "Азот". Однако из-за разногласий с местной властью передача электротранспорта на баланс города затянулась до 2016 года.

Данные на карте — без учета Крыма, Севастополя и временно оккупированной части Донбасса.

В I полугодии 2017 года на улицах украинских городов появилось несколько десятков единиц транспорта, закупленных еще в прошлом году.

В этом году уже состоялся ряд новых тендеров, поставки по которым ожидаются в ближайшем будущем. Например, 47 троллейбусов планирует купить Одесса, 40 трамваев — Киев. А в Запорожье начали производство трамваев для собственных нужд города.

Однако часть закупок пока так и остаются незавершенными из-за судебных тяжб и претензий со стороны производителей, которые проиграли в тендере.

Автор: Артем Ильин Артем
Ильин
Заместитель главного редактора

По материалам: "Дело"
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Теги: общественный транспорт , машиностроение , трамвай , троллейбус , автобус , децентрализация

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