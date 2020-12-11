Как исправить кредитную историю: советы от экспертов

Сведения из кредитной истории граждан — ключевой фактор при принятии решения об одобрении кредита или займа. Банк или микрофинансовая организация охотно сотрудничают с клиентами, у которых высокий кредитный рейтинг. То есть ранее заемщики соблюдали все пункты кредитного договора и вовремя вносили оплату, не допускали просрочек. Такие граждане могут рассчитывать на лояльное отношение со стороны финансовых компаний. Поэтому, если вы ранее допускали просрочки, набирали много долгов и имели разные проблемы с кредиторами, вам нужно знать, как исправить кредитную историю.

Почему необходимо проверять КИ

Кредитная история отображает финансовую репутацию заемщика в глазах кредиторов. При рассмотрении заявки банки и МФО в первую очередь смотрят на нее, а не размер заработной платы и другие факторы.

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КИ необходимо проверять, чтобы:

Иметь доступ к лучшим банковским продуктам и займам МФО.

Не возникло проблем с судебными приставами и коллекторами.

Вовремя исправить технические ошибки, если таковые имеются.

Знать, каков ваш кредитный рейтинг на момент получения сведений из БКИ.

Перед тем как исправить кредитную историю, получите информацию по ней. Бывают ситуации, когда например, человек исправно выполнял обязанности по договору с банком, но у него все равно испорчена кредитная история. В данном случае дело может быть:

В технической ошибке. Достаточно неправильно написать ФИО, и в БКИ не обработают данные гражданина.

В несвоевременной подаче сведений в БКИ. Обычно это происходит, если клиент погасил задолженность уже после судебного иска со стороны банка или МФО.

В действиях мошенников, которые оформили займ на третье лицо.

Способы исправления кредитной истории

Можно найти много информации на различных площадках, как исправить кредитную историю. Мошенники, например, предлагают это сделать за деньги. Они берут с клиента крупную сумму (от 30 до 50 тысяч рублей), а затем обещают очистить КИ. Затем они просто подают запрос в БКИ, что якобы там ошибка. Получив отказ от Бюро кредитных историй, они исчезают с деньгами клиента.

Эксперты портала Banki-kredity.ru составили специальную памятку, где описаны наиболее действенные способы исправления кредитной истории — https://banki-kredity.ru/kak-ispravit-kreditnuyu-istoriyu. Если у Вас возникли вопросы применительно к Вашей ситуации, Вы можете задать их сотруднику через форму обратной связи, консультация бесплатная.