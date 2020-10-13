Как карантин повлиял на покупки украинцев

Разумеется, наиболее заметными изменения были весной, в период самых жестких ограничений, однако некоторые тенденции продолжаются до сих пор — или, напротив, возникли как раз после послабления карантина.

Онлайн покупки

В период жестких ограничений украинцы заказывали по интернету почти все, включая продукты. Хотя в начале лета большинство вернулось за покупками в офлайн магазины, некоторые товары все же продолжают заказывать онлайн заметно чаще, чем в докарантинный период — при этом либо пользуясь услугами курьера, либо самостоятельно забирая покупку из отделения почты.

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В первую очередь это касается лекарств: например, за первое полугодие "Новая почта" доставила 150 тыс. посылок с медицинскими препаратами. На сервисе Kabanchik в период жесткого карантина спрос на лекарства вырос на 90%, а средний чек на 20%. Летом заказывать их доставку стали меньше на 30%, зато еще на 28% увеличился чек.

С ростом популярности онлайн-покупок вырос и спрос на скидочные купоны интернет-магазинов. Так, по данным компании Promocodius, в период карантина количество запросов по промокодам для онлайн-покупок в Украине увеличилось в среднем на 3-8%. На 13% вырос спрос на купоны интернет-магазинов одежды, на 9% — косметики. Примечательно, что рост коснулся не только предложений украинских компаний, но и зарубежных продавцов. Так, промокоды для AliExpress стали искать на 7% чаще по сравнению с предыдущим годом.

Вообще по данным почтовых служб украинцы совершали больше покупок за рубежом: в Китае и США, в первую очередь на AliExpress и iHerb, а также в Великобритании и Польше. Всего за первое полугодие "Новая почта" доставила 2,4 млн международных посылок, что в два раза превышает показатели того же периода в 2019 году.

Курьерская доставка товаров

Службы доставки сообщают о такой статистике:

Zakaz.ua — в марте число уникальных посетителей увеличилось на 48,5% по сравнению с февралем и составило 1,1 млн человек. В мае их было уже 1,2 млн. Хотя летом количество посетителей упало до 1 млн, оно все равно осталось выше докарантинного показателя.

Raketa — с начала марта число клиентов стабильно увеличивалось на 20-30% каждую неделю. В начале лета приток стал меньше, тем не менее, рост продолжается.

В "Новой почте" популярность курьерской доставки увеличилась на 35%, кроме того, пользователи стали чаще предпочитать зоны самообслуживания и почтоматы.

Также отмечается, что больше клиентов стали предпочитать "безопасную доставку", то есть вносить предоплату для того, чтобы не контактировать с курьером. Например, до карантина пользователи Glovo оплачивали безналичкой 50% заказов, в мае — 64%. В августе этот показатель составил 62%.

По данным сервиса Промокодиус Украина, количество посетителей, которые использовали скидочные купоны на услуги курьерских служб с начала карантина выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.