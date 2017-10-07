Как небольшим бизнесам работается в ОАЭ

Книжный бизнес

Предприниматель Алла Альсаллала один из нескольких тысяч предпринимателей, занимающихся бизнесом в родной стране, пишет MTI Technology Review. Ему 31 год и у него офис в Дубае, откуда он управляет компанией, работающей в Иордании. Семь лет назад он открыл книжный онлайн-магазин Jamalon (с арабского — "вершина пирамиды"). Сейчас в нем можно купить более 12 млн различных книг, из которых 150 тыс. написаны на арабском. В свою очередь, Amazon продает лишь несколько сотен книг на этом языке.

Как только Альсаллал заметил что Amazon слабо работала в его регионе, он набросал простой бизнес-план и убедил будущих бизнес-ангелов и менторов в лице основателя местной компании доставки Aramex выделить ему для начала несколько десятков тысяч долларов.

В прошлом году ему удалось привлечь более $4 млн на развитие Jamalon.

Альсаллал открыл в Дубае первый в регионе сервис "печати по требованию" — с его помощью можно было недорого печатать книги с маркетплейсу Jamalon и доставлять их по ОАЭ, Ближнему Востоку и всему миру.

Сейчас в офисе Jamalon работает 70 работников, но из них 65 находится в Аммане. Число сотрудников компании постоянно растет. "Следующим этапом развития станет переезд команды в Дубае, но для этого нам нужно вырасти и найти баланс с сотрудниками. Поскольку жизнь в городах отличается", — рассказал Альсаллал.

Облачная связь

А вот Хасан Хамдан, основатель стартапа Unifonic из Саудовской Аравии, перевез свою компанию в Дубай. Его фирма предоставляет облачные услуги связи и зарабатывает десятки миллионов долларов.

Хамдан начал увлекаться компьютерами еще в 1997 году, когда ему было 10 лет и он жил в городе Джидда. В 1998 году его семья провела широкополосный интернет и юный Хасан быстро нашел в нем единомышленников на форумах. Там он улучшил знания английского и узнал, как разрабатывать дизайн продуктов и программировать. Еще в студенческие годы, он столкнулся с проблемой, которая занимала уйму времени. Хасану нужно было оповестить всех сокурсников о грядущем событии, но делать многоразово. Поэтому сделал сайт, куда занес все данные о студентах и с помощью одного клика разослал каждому необходимую информацию. Вскоре о сайте Хамдана начали говорить и этими услугами стали пользовать и люди вне университета.

"Я не могу сказать, что уже в то время я основал полноценный бизнес, потому что я и не знал, что за пользование сайтом можно брать деньги", — рассказал Хамдан.

В 2010 году Хасан привлек к бизнесу брата и они заключили первую большую сделку с представительством компании Toyota в Саудовской Аравии. Подразделения авто бренда, узнало об их стартапе от одного из сотрудников и сейчас их сайт предоставляет услуги для автопроизводителей, финансовых компаний из разных стран: Египета, Судана, Катара, ОАЭ, Иордании и Бахрейна.

По словам Хасана Хамдана, многие жители страны недооценивают достижений соотечественников, поэтому не верят и в развитие.

Биткоин-кошелек

Ола Доудин открыла свою компанию BitOsis. Она родом из Аммана, изучала электронную инженерию в Бирмингемском университете в Великобритании.

Вернувшись с учебы на родину Ола начала исследовать потенциал региона в плане технологий блокчейна и таких криптовалюта, как биткоины. В то время больше половины жителей Ближнего Востока владели выходом в интернет, но только у 20% населения был банковский счет. Тогда Доудин и поняла, что что-то в этой системе не так. Банки работали неэффективно, и обслуживание в них стоило слишком дорого, при этом система устарела и банковская сфера не спешила с переходом в цифровой формат. Количество пользователей интернета стремительно росло, и все они уже активно искали альтернативу традиционным банкам.

"Я проанализировала состояние банковского сектора, и поняла, что в роли идеальной альтернативы нужно внедрять — биткоины", — сказала Доудин. И уже в 2015 году, открыла свою компанию BitOsis, которая была одной из первых организаций для биткоин-кошельков на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Согласно данным за июнь 2017 года, кошелек BitOsis обработал запросов более на $60 млн в месяц, причем каждый месяц объем средств увеличивался вдвое.

Но успешности стартапа она обязана именно стране. "В Дубае очень разнообразный рынок. Легкий процесс выхода на глобальный рынок, огромное количество талантливых людей и молодое сообщество предпринимателей. Благодаря всем этим компонентам здесь гораздо проще запустить новый продукт или испытать последнюю технологию ", — рассказывает Ола.

Она также подчеркивает, что Дубаи — это город с предпринимательским характером, где риск и возможности синонимы.

"Каждый раз, когда я приезжаю в Дубае, я удивляюсь, как быстро здесь все меняется — инфраструктура стремительно растет, появляется бесчисленное количество заведений, иностранных предпринимателей и инвестиций", — отмечает основательница BitOsis.