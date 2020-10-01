Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 

Неподготовленность к такому форс-мажору как корона-кризис стоила миру миллиардов долларов и привела к повсеместному срыву поставок: кто-то обанкротился, кто-то сократил или приостановил производство.

Эксперты уверены, что экономикам не хватило "устойчивости" и эффективного риск-менеджмента. Но можно ли считать пандемию чем-то уж настолько неожиданным? Финансовые рецессии, банковский кризис и депрессии — это типичные исторические события, которые случаются регулярно: 1637, 1797, 1819, 1837, 1857, 1884, 1901, 1907, 1929, 1937, 1974, 1987, 1992, 1997, 2000, 2008 и вот теперь — 2020 год.

Надо сказать, что распространение COVID-19 — далеко не первая пандемия ХХI века. К примеру, распространение SARS (атипичной пневмонии) в 2002-2003 годах нанесло мировой экономике вред на 50 миллиардов долларов. И этот случай не единственный.

Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии.

Член правления CIPS — Chartered Institute of Procurement & Supply, старший советник по закупкам на Летних Олимпийских Играх 2012 года в Лондоне Стивен Виллз уверен: компаниям жизненно необходимо умение предвидеть и оценивать все возможные риски для своей цепи поставок.

По его словам, специалисты по закупкам часто сосредоточены лишь на цене и призрачной экономии. При этом они недостаточно учитывают возможные риски: часто выбирают самого дешевого, а не самого оптимального поставщика, забывают о поиске обязательной альтернативы.

Стивен считает, что те компании, которые выстояли в кризис сегодня, скорее всего, выстояли бы и в любой другой. Ведь в их основе — общая подготовка к форс-мажорным обстоятельствам. И тут не суть важно, будет ли это пандемия, землетрясение или любой другой кризис. Главное — наличие рабочего плана выхода из форс-мажорных обстоятельств и short list "запасных" поставщиков.

Директор программы повышения эффективности бизнес-процессов группы компаний "Северсталь" (ранее СРО здесь же) Ирина Поворозник также выразила уверенность в том, что пандемию этого года можно было предугадать.

"Если посмотреть методички по управлению рисками, в них вы всегда найдете пункт об угрозе пандемии. Проблема только в том, что на это никто не обращает внимание. Я считаю, что лучше всего оказались подготовлены компании с эффективными категорийными стратегиями и запасными вариантами по поставкам.

Когда начали закрываться границы, они не "бегали" по рынку в поисках "спасателей" среди сотен незнакомых компаний, а обращались к понятным партнерам из своих шорт-листов. В любом случае, категорийные стратегии — наше все, даже если в них не предусмотрен риск пандемии. По крайней мере, проработанная надежная база поставщиков помогла бы в любом случае", — считает Ирина Поворозник.

Дарюс Радкявчюс, эксперт в Supply Chain и член городского совета Вильнюса, подчеркивает: номинально инфекционные эпидемии входят в планы управления рисками городов. Другой вопрос, что фактический подготовки нет.

Марина Трепова, СЕО компании IPSM, организатора конференции, уверена: отделу закупок важно иметь список из потенциальных поставщиков по разным направлениям, с которыми их будут связывать не просто устные договоренности, а реальные контракты. Особенно это касается bottleneck ("бутылочного горлышка") — категорий закупок с ограниченным количеством поставщиков, на сложных рынках или просто — жизненно-важных для компании.

Ведь "аварийный" поиск новых поставщиков в условиях кризиса и ограниченного выбора приведет к полной остановке производства в отсутствии поставщика, либо к росту себестоимости из-за резкого повышения цен в закупках.

Системное управление рисками — ключ к работе закупщиков в сложные времена. Если работа отдела закупок отлажена, а в ее основе лежат принципы категорийного и риск-менеджментов, — это точно помогло бы минимизировать ущерб от пандемии и в кратчайшие сроки выработать комплексную стратегию дальнейших действий по реабилитации supply chain. И флагманами спасения выступили бы отделы закупок.

Поэтому на осенней онлайн-конференции для профессионалов в закупках и цепи поставок "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность" ведущие специалисты направления из 10-ти стран мира расскажут о том, как прогнозировать неопределенность; поделятся кейсами управления стратегическими контрактами в ситуации распространения COVID-19, и даже докажут, что sustainability-тренд в условиях турбулентности действительно работает.

"Мы видим, что вопрос управления рисками выходит на первый план. Это является одним из условий формирования "устойчивой" экономики, до которой, как показали последние события, человечеству еще далеко. Даже, казалось бы, сильные экономики-титаны не выдерживают. Поэтому украинским предпринимателям особенно важно сегодня обезопасить свою цепь поставок, посредствам разработки реальных планов по снижению рисков", — подчеркивает Марина Трепова.