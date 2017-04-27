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Как открыть цех по пошиву одежды. Опыт производства COTTO

27 апреля 2017, 10:00
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Основатель СОТТО Александр Шуляренко и финансовый директор компании Дарья Ополонец поделились с Delo.UA историей создания своего цеха по пошиву одежды, а также в деталях рассказали о том, как выбрать площадку для производства, какое оборудование нужно покупать и как найти квалифицированный персонал

Как открыть цех по пошиву одежды. Опыт производства COTTO | How2Do: Как начать свой бизнес | Дело Увеличить картинку

Производство по пошиву одежды COTTO работает в Киеве уже 7 лет. До прошлого года цех находился под Киевом, а в 2016 владельцы производства Александр Шуляренко и Дарья Ополонец решили переехать поближе к клиентам — на Подол.

История создания цеха по пошиву одежды

Изначально мы искали идеальное производство для пошива одежды собственного бренда, но, к сожалению, не нашли. Так родилась идея создания своего производства. Сначала отшивали только свой бренд, со временем начали брать клиентов — так работа и пошла.

Площадка и ее технологические мощности

Выбор площадки зависит от ваших задач: ведь открывать ателье это одно, а швейных цех — совсем другое. Идеальный вариант это промзона. "Нам подходила не любая промзона. Мы искали вариант, чтобы клиенту было удобно добираться, были подходящие площади и при этом можно было оборудовать комфортную meeeting room. Именно поэтому мы искали открытое пространство, которое можно удобно зонировать", — объясняет Дарья Ополонец.

Очень важно, чтобы проведение примерок, конструкторская работа и пошив не мешали друг другу. Только вам расставлять приоритеты при выборе площадки: цена, расположение, состояние помещения.

Что касается мощностей, то мы работаем с любыми заказами, но самый частый запрос от клиентов на пошив 100-500 единиц одежды. Количество изделий, которые мы отшиваем за месяц зависит от сезона и их сложности, но в среднем это от 10 тыс. единиц в месяц. Работаем с украинскими дизайнерами и брендами. Для кого-то разрабатываем лекала и образцы, кому-то отшиваем тираж, кому-то предоставляем полный цикл наших услуг.

Оборудование

Для начала нужно закупить базовые машины: прямострочные, оверлоки, раскроечный стол, даже не один. Специальное оборудование необходимо подбирать под вашу специализацию, например, шьете вы все или только трикотажи. Стоимость машин может составлять от $1 до $6 тыс. Для качественного производства широкого профиля изделий необходимы машины с ценою от $20 тыс.

Персонал

Конечно, вам нужно нанять конструкторов, технологов и швей. С одной стороны людей этих профессий очень много на рынке, с другой — хороших специалистов почти нет. Мы находимся в постоянном поиске специалистов своего дела или выращиваем специалистов сами. На данный момент в штате у COTTO 12 швей, 2 конструктора и 1 технолог.

О рекламе и продвижении

Мы никогда себя не рекламировали, всегда работало "сарафанное радио". Но когда клиентов стало настолько много, что мы устали ездить за город, то было принято решение переехать в Киев. Вместе с переездом и обзавелись страничками в социальных сетях. Но сайтом мы пока не обзавелись.

Сейчас среди наших клиентов равное количество тех, кто узнал о нас от своих друзей и людей из социальных сетей.

О клиентах, с которыми работают

Бум открытия новых торговых марок одежды в Украине никаким образом не влияет на работу швейных цехов, так как основная масса новых брендов работает с надомницами, шьют по 3-5 единиц и никуда не растут. Мы работаем с клиентами, которые строят бизнес в сфере моды. Даже те, кто начинал с небольших тиражей в 10 единиц сейчас шьют по 100-200. Вот с такими клиентами мы растем и развиваемся.

Срок окупаемости инвестиций

Все зависит от вашей загрузки и мощностей. Если вы сумеете максимально загрузить свой цех со старта, то окупаемость инвестиций в $100 тыс. составит 2 года.

О специфике бизнеса

Этот бизнес специфичен во всем: от подбора персонала до поиска оборудования. Даже общение с клиентом не может быть шаблонным — у всех разные запросы, цели и потребности и необходимо разбираться в каждой детали, чтобы в итоге клиент получил то, что хочет. А в этом бизнесе, как и в любом другом — это основная задача.

Автор: Виктория Покатис

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: потребрынки , одежда , бизнес , свой бизнес

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Как открыть цех по пошиву одежды. Опыт производства COTTO | How2Do: Как начать свой бизнес | Дело
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