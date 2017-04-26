Как открытые данные помогают бизнесу

26 апреля 2017, 10:00
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Открытые данные — это дополнительные миллионы и миллиарды прибыли, проценты ВВП, рабочие места. Это экономия миллионов часов времени. И это распространенная мировая практика

Как открытые данные помогают бизнесу | Рынки | Дело Увеличить картинку

Инновации нашей стране всегда даются нелегко. Как мы помним, еще пару недель назад СБУ пришло с обысками к компании YouControl с подозрениями о незаконной деятельности. Насколько готова к использованию открытых данных в бизнесе Украина, всем стало понятно. А нас заинтересовало, как эта практика реализуется в цивилизованном мире.

Место Украины в мировом рейтинге открытых данных

Международный проект The Open Data Barometer регулярно собирает и публикует информацию об открытых данных в разных странах мира. Рейтинг базируется на многочисленных параметрах, основными среди которых являются:

  • Готовность страны к работе с открытыми данными на уровне приватного сектора и государства (Readiness);
  • Реализация конкретных программ по работе с открытыми данными (Implementation);
  • Влияние, которое открытые данные совершают на бизнес, политику и гражданское общество (Impact).

На сегодня список данного рейтинга включает 92 страны. Самую высокую позицию занимает Великобритания (рейтинг 100), самую низкую — Гаити (рейтинг 0).

Место Украины в глобальном рейтинге:

1. Великобритания(100)
2. Соединенные Штаты Америки (81.89)
3. Франция (81.65)
4. Канада (80.35)
5. Дания (76.62)

32. Польша (39.95)

34. Молдова (38.43)

41. Российская Федерация (31.49)

60. Грузия (16.79)
...
62. Украина (16.7)

87. Замбия (4.91)
88. Мали (3.98)
89. Мьянма (3.56)
90. Зимбабве (3.38)
91. Йемен (1.43)

92-й страной является Гаити с рейтингом 0.

Как открытые данные помогают бизнесу

Однозначное первое место в рейтинге открытых данных занимает Великобритания. Количество открытых баз данных в Британии — около 15 тысяч: это верифицированные, актуальные, хорошо структурированные и упорядоченные данные с возможностью использования как в коммерческих, так и некоммерческих целях, с возможностью ручной и автоматизированной обработки.

Для сравнения: в Украине только сайт data.gov.ua предлагает более 14 тыс. наборов данных, абсолютное большинство из которых никоим образом не структурировано (записи в текстовом формате, которые состоят из нескольких полей и отсканированные документы в формате изображения и т. д.). доступ к ним максимально усложнен, возможность автоматической обработки практически сведена к нулю.

Рассмотрим примеры Великобритании и других стран из первой пятерки рейтинга.

Итак, общий мировой рынок компаний, которые используют открытые данные, за год генерирует дополнительно от $3 до $5 трлн.

На макроэкономическом уровне (страна, государство) было доказано, что использование открытых данных добавляет экономике +4,1% ВВП (исследование компании McKinsey); использование открытых данных публичного сектора добавляет экономике от 0,4% до 1,5% ВВП. При этом, по версии исследования Lateral Economics, открытые данные создают на 0,5% ВВП больше, чем данные, за которые нужно платить.

На микроэкономическом уровне (конкретное предприятие, отрасль) было доказано, что использование только открытых данных способно сгенерировать более $720 млрд. благодаря созданию и использованию компьютерных программ в сфере транспорта.

Только в Великобритании компании, которые работают с открытыми данными, зарабатывают более $92 млрд в год, предоставляя работу более 500 тыс. людей.

В среднем по Европейскому союзу планируется сокращение административных расходов на $1,7 млрд до 2020 года. Эффективное использование открытых данных способно сэкономить 629 миллионов часов, проведенных в ожидании на дорогах ЕС.

В период между 2005 и 2009 годами использование адресных баз данных в Дании сгенерировало 60 млн евро при инвестициях порядка 0,25 млн. Их британские коллеги подтверждают, что в среднем использование открытых данных дает более чем в 10 раз большую выгоду, чем было инвестировано.

Таких примеров много. Главное, что их объединяет, — использование открытых данных кардинально повышает эффективность бизнеса, создает новые рабочие места и целые новые отрасли, возвращается в 10-кратном размере прибыли.

Авторитетные организации и компании, которые занимаются открытыми данными

Open Data Institute (ODI)
http://theodi.org

Независимая некоммерческая организация, которая занимается системными исследованиями в отрасли открытых данных. Базируется в Лондоне.

Open Data for Development (OD4D)
http://od4d.com/

Ведущая организация по созданию и улучшению стойких экосистем, построенных на открытых данных, по всему миру. Финансируется Мировым банком и правительством Канады.

Проект The Open Data Barometer (ODB)
http://opendatabarometer.org/

Задачи проекта — выявить распространенность и влияние открытых данных по всему миру. Анализирует глобальные тенденции и приводит сравнительные данные по странах и регионах, используя методологии глубинных исследований, которые соединяют контекстные данные, технические оценки и вторичные показатели. На данный момент объединяет 92 страны.

Молодые, "открытые" и успешные

Ниже несколько примеров компаний, работающих в совершенно разных сферах. Большинство из них основаны в последнее десятилетие в "стране стартапов" — Соединенных Штатах Америки. Всех их можно смело называть компаниями третьего тысячелетия как по сроку их основания, так и по характеру деятельности.

Некоторые из них частные, некоторые основаны за деньги правительственных грантов. Их объединяет одно: все используют в работе открытые данные, которые они собирают, автоматически обрабатывают, анализируют, настраивают удобный интерфейс взаимодействия и продают конечным пользователям готовый продукт.

ZestFinance
Основана в США, 2009 год
www.zestfinance.com

Компания, которая помогает определить благополучие заемщиков для принятия решения по выделению кредитов. Базируется на открытых данных и математических моделях. В то время как классические способы анализа платежеспособности занимают часы и дни работы, программа точно выдает решение в пределах 10 секунд.

Enigma
Основана в США, 2011 год
www.enigma.io

Компания обеспечивает централизованный доступ к тысячам источникам открытых правительственных и корпоративных данных о компаниях и людях, собирает данные миллиардов записей об активах предприятий, регистрационных данных и государственных контрактах. Создана для помощи бизнесу в уменьшении риска принятия решений.

Paxata
Основана в США, 2012 год
www.paxata.com

Специализированное решение, которое обеспечивает адаптивную подготовку данных (Adaptive Data Preparation) для бизнес-аналитиков, быстро превращая необработанные массивы данных в удобную для аналитики форму. В то время как ручное преобразование занимает месяцы, платформа обрабатывает данные в течение нескольких минут, существенно повышая эффективность аналитиков.

Palantir Technologies
Основана в США, 2004 год
www.palantir.com

Компания заявляет о создании лучшего в мире пользовательского интерфейса для работы с данными, который позволяет людям задавать сложные вопросы и отвечать на них, не требуя освоения языков запросов, статистического моделирования или командной строки. Для этого созданы платформы для интеграции, управления и защиты данных, которые управляются интерактивными и интуитивными приложениями для анализа данных, которые обеспечивают наиболее удобную интеграцию человеческих и машинных усилий. В 2016 году капитализация компании перевалила за 20 млрд долларов.

Pymetrics
Основана в США, 2012 год
www.pymetrics.com

С помощью научных моделей и игрового подхода подбирает наиболее подходящих сотрудников для консалтинговых, финансовых и технологических компаний. Оценка кандидатов происходит с помощью интерактивных игр, впоследствии данные обрабатываются с помощью специально построенной нейросети.

DocuSign
Основана в США, 2003 год
www.docusign.com

Компания занимается переводом делового бумагооборота в цифровую форму. Используется для существенного сокращения расходов, цикла контрактов и улучшения прозрачности и контроля над сделками. Объединяет множество компаний в единую глобальную открытую сеть, в которой возможно с любого устройства безопасно хранить, подписывать и отправлять документы.

Ayasdi
Основана в США, 2008 год
www.ayasdi.com

Основана математиками из Стэнфордского университета, которые стремятся сделать сложные данные в мире полезными, автоматизируя и ускоряя анализ и понимание данных. Задумывалась как универсальный помощник для извлечения полезных знаний из объемных и сложных наборов открытых данных. Компания использует анализ топологических данных, алгоритмы машинного обучения, существенные вычислительные мощности и топологические сводки для создания кардинально нового подхода работы с данными, помогая им напрямую влиять на бизнес.

Digital Reasoning
Основана в США, 2000 год
www.digitalreasoning.com

В компании заявляют, что они предоставляют ни больше ни меньше надежные когнитивные вычисления для лучшего мира. Аналитическая платформа, основанная на технологиях машинного обучения, понимает, как люди обмениваются информацией, анализируя контекст, контент и взаимоотношения внутри больших групп данных, семантически выявляя то, что наиболее важно для пользователей. Способна быстро читать данные из любого источника, решать, что ценно, а что нет, а также использовать динамическое дерево знаний, которое помогает правительственным учреждениям, финансовым компаниям и медицинским организациям выявлять скрытые взаимоотношения, риски и возможности.

Системы информационной поддержки бизнеса в мире

OpenCorporates
https://opencorporates.com

Одна из самых больших компаний на планете, которая занимается правительственными данными. База данных компании составляет досье более 100 миллионов компаний из различных индустрий всего мира. Основана Крисом Таггартом и Робом МакКинноном в Великобритании.

Thomson Reuters (проект PermID)
https://www.thomsonreuters.com, https://permid.org/

Одна из самых старых компаний, которая занимается информационной поддержкой бизнеса и открытыми данными. Основана в Лондоне, в 1799 году.

Dun & Bradstreet
http://www.dnb.com

Компания была основана Льюисом Таппаном с целью помочь американским предпринимателям принимать сбалансированные решения. Одна из первых компаний, предоставляющей деловую информацию своим пользователям. Ведет свою историю с 1841 года.

Company Check
https://companycheck.co.uk

Компания с самым большим количеством и качеством источников информации. Работает на рынке Великой Британии. Содержит данные о 45 миллионах компаний и 13 миллионах руководителей.

Также аналогичные компании существуют в Израиле (CofaceBdi, https://www.bdi.co.il), Словакии (Finstat, https://finstat.sk), России (Контур.Фокус, https://focus.kontur.ru), Беларуси (Картотека, https://kartoteka.by) и других странах.

Таким образом, мы видим, что открытые данные — это дополнительные миллионы и миллиарды прибыли, проценты ВВП, рабочие места. Это экономия миллионов часов времени. И это распространенная мировая практика. Это — будущее. Хочется верить, что и наше тоже.
Youcontrol

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: youcontrol , база данных

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Как открытые данные помогают бизнесу | Рынки | Дело
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