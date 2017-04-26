Инновации нашей стране всегда даются нелегко. Как мы помним, еще пару недель назад СБУ пришло с обысками к компании YouControl с подозрениями о незаконной деятельности. Насколько готова к использованию открытых данных в бизнесе Украина, всем стало понятно. А нас заинтересовало, как эта практика реализуется в цивилизованном мире.
Место Украины в мировом рейтинге открытых данных
Международный проект The Open Data Barometer регулярно собирает и публикует информацию об открытых данных в разных странах мира. Рейтинг базируется на многочисленных параметрах, основными среди которых являются:
- Готовность страны к работе с открытыми данными на уровне приватного сектора и государства (Readiness);
- Реализация конкретных программ по работе с открытыми данными (Implementation);
- Влияние, которое открытые данные совершают на бизнес, политику и гражданское общество (Impact).
На сегодня список данного рейтинга включает 92 страны. Самую высокую позицию занимает Великобритания (рейтинг 100), самую низкую — Гаити (рейтинг 0).
Место Украины в глобальном рейтинге:
1. Великобритания(100)
2. Соединенные Штаты Америки (81.89)
3. Франция (81.65)
4. Канада (80.35)
5. Дания (76.62)
…
32. Польша (39.95)
…
34. Молдова (38.43)
…
41. Российская Федерация (31.49)
…
60. Грузия (16.79)
...
62. Украина (16.7)
…
87. Замбия (4.91)
88. Мали (3.98)
89. Мьянма (3.56)
90. Зимбабве (3.38)
91. Йемен (1.43)
92-й страной является Гаити с рейтингом 0.
Как открытые данные помогают бизнесу
Однозначное первое место в рейтинге открытых данных занимает Великобритания. Количество открытых баз данных в Британии — около 15 тысяч: это верифицированные, актуальные, хорошо структурированные и упорядоченные данные с возможностью использования как в коммерческих, так и некоммерческих целях, с возможностью ручной и автоматизированной обработки.
Для сравнения: в Украине только сайт data.gov.ua предлагает более 14 тыс. наборов данных, абсолютное большинство из которых никоим образом не структурировано (записи в текстовом формате, которые состоят из нескольких полей и отсканированные документы в формате изображения и т. д.). доступ к ним максимально усложнен, возможность автоматической обработки практически сведена к нулю.
Рассмотрим примеры Великобритании и других стран из первой пятерки рейтинга.
Итак, общий мировой рынок компаний, которые используют открытые данные, за год генерирует дополнительно от $3 до $5 трлн.
На макроэкономическом уровне (страна, государство) было доказано, что использование открытых данных добавляет экономике +4,1% ВВП (исследование компании McKinsey); использование открытых данных публичного сектора добавляет экономике от 0,4% до 1,5% ВВП. При этом, по версии исследования Lateral Economics, открытые данные создают на 0,5% ВВП больше, чем данные, за которые нужно платить.
На микроэкономическом уровне (конкретное предприятие, отрасль) было доказано, что использование только открытых данных способно сгенерировать более $720 млрд. благодаря созданию и использованию компьютерных программ в сфере транспорта.
Только в Великобритании компании, которые работают с открытыми данными, зарабатывают более $92 млрд в год, предоставляя работу более 500 тыс. людей.
В среднем по Европейскому союзу планируется сокращение административных расходов на $1,7 млрд до 2020 года. Эффективное использование открытых данных способно сэкономить 629 миллионов часов, проведенных в ожидании на дорогах ЕС.
В период между 2005 и 2009 годами использование адресных баз данных в Дании сгенерировало 60 млн евро при инвестициях порядка 0,25 млн. Их британские коллеги подтверждают, что в среднем использование открытых данных дает более чем в 10 раз большую выгоду, чем было инвестировано.
Таких примеров много. Главное, что их объединяет, — использование открытых данных кардинально повышает эффективность бизнеса, создает новые рабочие места и целые новые отрасли, возвращается в 10-кратном размере прибыли.
Авторитетные организации и компании, которые занимаются открытыми данными
Open Data Institute (ODI)
http://theodi.org
Независимая некоммерческая организация, которая занимается системными исследованиями в отрасли открытых данных. Базируется в Лондоне.
Open Data for Development (OD4D)
http://od4d.com/
Ведущая организация по созданию и улучшению стойких экосистем, построенных на открытых данных, по всему миру. Финансируется Мировым банком и правительством Канады.
Проект The Open Data Barometer (ODB)
http://opendatabarometer.org/
Задачи проекта — выявить распространенность и влияние открытых данных по всему миру. Анализирует глобальные тенденции и приводит сравнительные данные по странах и регионах, используя методологии глубинных исследований, которые соединяют контекстные данные, технические оценки и вторичные показатели. На данный момент объединяет 92 страны.
Молодые, "открытые" и успешные
Ниже несколько примеров компаний, работающих в совершенно разных сферах. Большинство из них основаны в последнее десятилетие в "стране стартапов" — Соединенных Штатах Америки. Всех их можно смело называть компаниями третьего тысячелетия как по сроку их основания, так и по характеру деятельности.
Некоторые из них частные, некоторые основаны за деньги правительственных грантов. Их объединяет одно: все используют в работе открытые данные, которые они собирают, автоматически обрабатывают, анализируют, настраивают удобный интерфейс взаимодействия и продают конечным пользователям готовый продукт.
ZestFinance
Основана в США, 2009 год
www.zestfinance.com
Компания, которая помогает определить благополучие заемщиков для принятия решения по выделению кредитов. Базируется на открытых данных и математических моделях. В то время как классические способы анализа платежеспособности занимают часы и дни работы, программа точно выдает решение в пределах 10 секунд.
Enigma
Основана в США, 2011 год
www.enigma.io
Компания обеспечивает централизованный доступ к тысячам источникам открытых правительственных и корпоративных данных о компаниях и людях, собирает данные миллиардов записей об активах предприятий, регистрационных данных и государственных контрактах. Создана для помощи бизнесу в уменьшении риска принятия решений.
Paxata
Основана в США, 2012 год
www.paxata.com
Специализированное решение, которое обеспечивает адаптивную подготовку данных (Adaptive Data Preparation) для бизнес-аналитиков, быстро превращая необработанные массивы данных в удобную для аналитики форму. В то время как ручное преобразование занимает месяцы, платформа обрабатывает данные в течение нескольких минут, существенно повышая эффективность аналитиков.
Palantir Technologies
Основана в США, 2004 год
www.palantir.com
Компания заявляет о создании лучшего в мире пользовательского интерфейса для работы с данными, который позволяет людям задавать сложные вопросы и отвечать на них, не требуя освоения языков запросов, статистического моделирования или командной строки. Для этого созданы платформы для интеграции, управления и защиты данных, которые управляются интерактивными и интуитивными приложениями для анализа данных, которые обеспечивают наиболее удобную интеграцию человеческих и машинных усилий. В 2016 году капитализация компании перевалила за 20 млрд долларов.
Pymetrics
Основана в США, 2012 год
www.pymetrics.com
С помощью научных моделей и игрового подхода подбирает наиболее подходящих сотрудников для консалтинговых, финансовых и технологических компаний. Оценка кандидатов происходит с помощью интерактивных игр, впоследствии данные обрабатываются с помощью специально построенной нейросети.
DocuSign
Основана в США, 2003 год
www.docusign.com
Компания занимается переводом делового бумагооборота в цифровую форму. Используется для существенного сокращения расходов, цикла контрактов и улучшения прозрачности и контроля над сделками. Объединяет множество компаний в единую глобальную открытую сеть, в которой возможно с любого устройства безопасно хранить, подписывать и отправлять документы.
Ayasdi
Основана в США, 2008 год
www.ayasdi.com
Основана математиками из Стэнфордского университета, которые стремятся сделать сложные данные в мире полезными, автоматизируя и ускоряя анализ и понимание данных. Задумывалась как универсальный помощник для извлечения полезных знаний из объемных и сложных наборов открытых данных. Компания использует анализ топологических данных, алгоритмы машинного обучения, существенные вычислительные мощности и топологические сводки для создания кардинально нового подхода работы с данными, помогая им напрямую влиять на бизнес.
Digital Reasoning
Основана в США, 2000 год
www.digitalreasoning.com
В компании заявляют, что они предоставляют ни больше ни меньше надежные когнитивные вычисления для лучшего мира. Аналитическая платформа, основанная на технологиях машинного обучения, понимает, как люди обмениваются информацией, анализируя контекст, контент и взаимоотношения внутри больших групп данных, семантически выявляя то, что наиболее важно для пользователей. Способна быстро читать данные из любого источника, решать, что ценно, а что нет, а также использовать динамическое дерево знаний, которое помогает правительственным учреждениям, финансовым компаниям и медицинским организациям выявлять скрытые взаимоотношения, риски и возможности.
Системы информационной поддержки бизнеса в мире
OpenCorporates
https://opencorporates.com
Одна из самых больших компаний на планете, которая занимается правительственными данными. База данных компании составляет досье более 100 миллионов компаний из различных индустрий всего мира. Основана Крисом Таггартом и Робом МакКинноном в Великобритании.
Thomson Reuters (проект PermID)
https://www.thomsonreuters.com, https://permid.org/
Одна из самых старых компаний, которая занимается информационной поддержкой бизнеса и открытыми данными. Основана в Лондоне, в 1799 году.
Dun & Bradstreet
http://www.dnb.com
Компания была основана Льюисом Таппаном с целью помочь американским предпринимателям принимать сбалансированные решения. Одна из первых компаний, предоставляющей деловую информацию своим пользователям. Ведет свою историю с 1841 года.
Company Check
https://companycheck.co.uk
Компания с самым большим количеством и качеством источников информации. Работает на рынке Великой Британии. Содержит данные о 45 миллионах компаний и 13 миллионах руководителей.
Также аналогичные компании существуют в Израиле (CofaceBdi, https://www.bdi.co.il), Словакии (Finstat, https://finstat.sk), России (Контур.Фокус, https://focus.kontur.ru), Беларуси (Картотека, https://kartoteka.by) и других странах.
Таким образом, мы видим, что открытые данные — это дополнительные миллионы и миллиарды прибыли, проценты ВВП, рабочие места. Это экономия миллионов часов времени. И это распространенная мировая практика. Это — будущее. Хочется верить, что и наше тоже.