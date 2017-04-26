Инновации нашей стране всегда даются нелегко. Как мы помним, еще пару недель назад СБУ пришло с обысками к компании YouControl с подозрениями о незаконной деятельности. Насколько готова к использованию открытых данных в бизнесе Украина, всем стало понятно. А нас заинтересовало, как эта практика реализуется в цивилизованном мире.

Место Украины в мировом рейтинге открытых данных

Международный проект The Open Data Barometer регулярно собирает и публикует информацию об открытых данных в разных странах мира. Рейтинг базируется на многочисленных параметрах, основными среди которых являются:

Готовность страны к работе с открытыми данными на уровне приватного сектора и государства (Readiness);

Реализация конкретных программ по работе с открытыми данными (Implementation);

Влияние, которое открытые данные совершают на бизнес, политику и гражданское общество (Impact).

На сегодня список данного рейтинга включает 92 страны. Самую высокую позицию занимает Великобритания (рейтинг 100), самую низкую — Гаити (рейтинг 0).

Место Украины в глобальном рейтинге:

1. Великобритания(100)

2. Соединенные Штаты Америки (81.89)

3. Франция (81.65)

4. Канада (80.35)

5. Дания (76.62)

…

32. Польша (39.95)

…

34. Молдова (38.43)

…

41. Российская Федерация (31.49)

…

60. Грузия (16.79)

...

62. Украина (16.7)

…

87. Замбия (4.91)

88. Мали (3.98)

89. Мьянма (3.56)

90. Зимбабве (3.38)

91. Йемен (1.43)

92-й страной является Гаити с рейтингом 0.

Как открытые данные помогают бизнесу

Однозначное первое место в рейтинге открытых данных занимает Великобритания. Количество открытых баз данных в Британии — около 15 тысяч: это верифицированные, актуальные, хорошо структурированные и упорядоченные данные с возможностью использования как в коммерческих, так и некоммерческих целях, с возможностью ручной и автоматизированной обработки.

Для сравнения: в Украине только сайт data.gov.ua предлагает более 14 тыс. наборов данных, абсолютное большинство из которых никоим образом не структурировано (записи в текстовом формате, которые состоят из нескольких полей и отсканированные документы в формате изображения и т. д.). доступ к ним максимально усложнен, возможность автоматической обработки практически сведена к нулю.

Рассмотрим примеры Великобритании и других стран из первой пятерки рейтинга.

Итак, общий мировой рынок компаний, которые используют открытые данные, за год генерирует дополнительно от $3 до $5 трлн.

На макроэкономическом уровне (страна, государство) было доказано, что использование открытых данных добавляет экономике +4,1% ВВП (исследование компании McKinsey); использование открытых данных публичного сектора добавляет экономике от 0,4% до 1,5% ВВП. При этом, по версии исследования Lateral Economics, открытые данные создают на 0,5% ВВП больше, чем данные, за которые нужно платить.

На микроэкономическом уровне (конкретное предприятие, отрасль) было доказано, что использование только открытых данных способно сгенерировать более $720 млрд. благодаря созданию и использованию компьютерных программ в сфере транспорта.

Только в Великобритании компании, которые работают с открытыми данными, зарабатывают более $92 млрд в год, предоставляя работу более 500 тыс. людей.

В среднем по Европейскому союзу планируется сокращение административных расходов на $1,7 млрд до 2020 года. Эффективное использование открытых данных способно сэкономить 629 миллионов часов, проведенных в ожидании на дорогах ЕС.

В период между 2005 и 2009 годами использование адресных баз данных в Дании сгенерировало 60 млн евро при инвестициях порядка 0,25 млн. Их британские коллеги подтверждают, что в среднем использование открытых данных дает более чем в 10 раз большую выгоду, чем было инвестировано.

Таких примеров много. Главное, что их объединяет, — использование открытых данных кардинально повышает эффективность бизнеса, создает новые рабочие места и целые новые отрасли, возвращается в 10-кратном размере прибыли.

Авторитетные организации и компании, которые занимаются открытыми данными

Open Data Institute (ODI)

http://theodi.org

Независимая некоммерческая организация, которая занимается системными исследованиями в отрасли открытых данных. Базируется в Лондоне.

Open Data for Development (OD4D)

http://od4d.com/

Ведущая организация по созданию и улучшению стойких экосистем, построенных на открытых данных, по всему миру. Финансируется Мировым банком и правительством Канады.

Проект The Open Data Barometer (ODB)

http://opendatabarometer.org/

Задачи проекта — выявить распространенность и влияние открытых данных по всему миру. Анализирует глобальные тенденции и приводит сравнительные данные по странах и регионах, используя методологии глубинных исследований, которые соединяют контекстные данные, технические оценки и вторичные показатели. На данный момент объединяет 92 страны.

Молодые, "открытые" и успешные

Ниже несколько примеров компаний, работающих в совершенно разных сферах. Большинство из них основаны в последнее десятилетие в "стране стартапов" — Соединенных Штатах Америки. Всех их можно смело называть компаниями третьего тысячелетия как по сроку их основания, так и по характеру деятельности.

Некоторые из них частные, некоторые основаны за деньги правительственных грантов. Их объединяет одно: все используют в работе открытые данные, которые они собирают, автоматически обрабатывают, анализируют, настраивают удобный интерфейс взаимодействия и продают конечным пользователям готовый продукт.

ZestFinance

Основана в США, 2009 год

www.zestfinance.com

Компания, которая помогает определить благополучие заемщиков для принятия решения по выделению кредитов. Базируется на открытых данных и математических моделях. В то время как классические способы анализа платежеспособности занимают часы и дни работы, программа точно выдает решение в пределах 10 секунд.

Enigma

Основана в США, 2011 год

www.enigma.io

Компания обеспечивает централизованный доступ к тысячам источникам открытых правительственных и корпоративных данных о компаниях и людях, собирает данные миллиардов записей об активах предприятий, регистрационных данных и государственных контрактах. Создана для помощи бизнесу в уменьшении риска принятия решений.

Paxata

Основана в США, 2012 год

www.paxata.com

Специализированное решение, которое обеспечивает адаптивную подготовку данных (Adaptive Data Preparation) для бизнес-аналитиков, быстро превращая необработанные массивы данных в удобную для аналитики форму. В то время как ручное преобразование занимает месяцы, платформа обрабатывает данные в течение нескольких минут, существенно повышая эффективность аналитиков.

Palantir Technologies

Основана в США, 2004 год

www.palantir.com

Компания заявляет о создании лучшего в мире пользовательского интерфейса для работы с данными, который позволяет людям задавать сложные вопросы и отвечать на них, не требуя освоения языков запросов, статистического моделирования или командной строки. Для этого созданы платформы для интеграции, управления и защиты данных, которые управляются интерактивными и интуитивными приложениями для анализа данных, которые обеспечивают наиболее удобную интеграцию человеческих и машинных усилий. В 2016 году капитализация компании перевалила за 20 млрд долларов.

Pymetrics

Основана в США, 2012 год

www.pymetrics.com

С помощью научных моделей и игрового подхода подбирает наиболее подходящих сотрудников для консалтинговых, финансовых и технологических компаний. Оценка кандидатов происходит с помощью интерактивных игр, впоследствии данные обрабатываются с помощью специально построенной нейросети.

DocuSign

Основана в США, 2003 год

www.docusign.com

Компания занимается переводом делового бумагооборота в цифровую форму. Используется для существенного сокращения расходов, цикла контрактов и улучшения прозрачности и контроля над сделками. Объединяет множество компаний в единую глобальную открытую сеть, в которой возможно с любого устройства безопасно хранить, подписывать и отправлять документы.

Ayasdi

Основана в США, 2008 год

www.ayasdi.com

Основана математиками из Стэнфордского университета, которые стремятся сделать сложные данные в мире полезными, автоматизируя и ускоряя анализ и понимание данных. Задумывалась как универсальный помощник для извлечения полезных знаний из объемных и сложных наборов открытых данных. Компания использует анализ топологических данных, алгоритмы машинного обучения, существенные вычислительные мощности и топологические сводки для создания кардинально нового подхода работы с данными, помогая им напрямую влиять на бизнес.

Digital Reasoning

Основана в США, 2000 год

www.digitalreasoning.com

В компании заявляют, что они предоставляют ни больше ни меньше надежные когнитивные вычисления для лучшего мира. Аналитическая платформа, основанная на технологиях машинного обучения, понимает, как люди обмениваются информацией, анализируя контекст, контент и взаимоотношения внутри больших групп данных, семантически выявляя то, что наиболее важно для пользователей. Способна быстро читать данные из любого источника, решать, что ценно, а что нет, а также использовать динамическое дерево знаний, которое помогает правительственным учреждениям, финансовым компаниям и медицинским организациям выявлять скрытые взаимоотношения, риски и возможности.

Системы информационной поддержки бизнеса в мире

OpenCorporates

https://opencorporates.com

Одна из самых больших компаний на планете, которая занимается правительственными данными. База данных компании составляет досье более 100 миллионов компаний из различных индустрий всего мира. Основана Крисом Таггартом и Робом МакКинноном в Великобритании.

Thomson Reuters (проект PermID)

https://www.thomsonreuters.com, https://permid.org/

Одна из самых старых компаний, которая занимается информационной поддержкой бизнеса и открытыми данными. Основана в Лондоне, в 1799 году.

Dun & Bradstreet

http://www.dnb.com

Компания была основана Льюисом Таппаном с целью помочь американским предпринимателям принимать сбалансированные решения. Одна из первых компаний, предоставляющей деловую информацию своим пользователям. Ведет свою историю с 1841 года.

Company Check

https://companycheck.co.uk

Компания с самым большим количеством и качеством источников информации. Работает на рынке Великой Британии. Содержит данные о 45 миллионах компаний и 13 миллионах руководителей.

Также аналогичные компании существуют в Израиле (CofaceBdi, https://www.bdi.co.il), Словакии (Finstat, https://finstat.sk), России (Контур.Фокус, https://focus.kontur.ru), Беларуси (Картотека, https://kartoteka.by) и других странах.

Таким образом, мы видим, что открытые данные — это дополнительные миллионы и миллиарды прибыли, проценты ВВП, рабочие места. Это экономия миллионов часов времени. И это распространенная мировая практика. Это — будущее. Хочется верить, что и наше тоже.