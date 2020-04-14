Как получить ссуду с плохой кредитной историей

Важным пунктом при оформлении займа выступает кредитная история (КИ) или по-другому — кредитный рейтинг. Это информация о том, где, когда и какую сумму брали взаймы ранее и как исправно выплачивали долги. Все сведения хранятся в УБКИ — Украинском Бюро кредитных историй, где потенциальный заимодавец может узнать необходимую информацию. Что такое испорченная кредитная история? Когда имеются непогашенные займы, просрочки по выплатам и прочее. Но и при таких обстоятельствах можно рассчитывать на новую ссуду. Для этого стоит следовать советам, собранным ниже.

Совет №1. Проверяйте КИ

Банк не одобряет кредит без объяснения причин. Часто главный повод для отказа — как раз испорченная история: деньги с плохой КИ получить сложно. Поэтому наиглавнейший совет — следите за кредитным рейтингом. Да, представьте себе, негативные сведения могут скапливаться по ошибке. То есть, клиент ни сном, ни духом, а мошенники уже подсуетились и открыли по его документам кредит. Либо произошла другая ошибка, из-за которой выплаченный займ оставили открытым.

Привычка контролировать КИ такая же обязательная, как личная гигиена. Есть сайты, которые показывают текущий рейтинг (чем он выше, тем лучше). Точными сведениями владеет УБКИ, и раз в год кредитная история предоставляется бесплатно: этим стоит пользоваться!

Обратите внимание, что КИ состоит из трех частей:

титульной — содержит общие сведения о заемщике;

кредитной — сумма долга и платежи (если есть);

закрытой — сведения о кредиторе.

Как раз во второй части красным отмечаются суммы и сроки, по которым просрочены выплаты клиента.

Совет №2. Не стремитесь к нулю

До сих пор находятся люди, которые полагают, что если ни разу в жизни не брали взаймы, то подняли кредитных рейтинг на недосягаемую высоту. Развенчиваем это заблуждение: отсутствие кредитов не делает клиента идеальным потенциальным заемщиком. Финансовые учреждения, особенно банки, предпочитают сотрудничать с проверенными клиентами, которые уже доказали умение вовремя расплачиваться до долгам.

Поэтому, если хотите получить в долг более 20 000 гривен, то начните с 5 000. Когда их вовремя выплатите, шансы на крупный кредит резко возрастут.

Но, что делать, если у вас не нулевая, а именно испорченная кредитная история?

Совет №3. Начните платить

Низкий кредитный рейтинг — это все-таки не приговор. Всегда есть шансы улучшить репутацию заемщика. Но для этого придется платить — и это первый и главный совет. Или попробуйте провести реструктуризацию долга. Обычно, через полгода просрочек по платежам банк сам начинает этот процесс. Не ждите, проявите инициативу: так будет проще договориться, а кредитор увидит, что вы не злостный неплательщик, а просто попали в затруднительную ситуацию. Действия лучше, чем попытка не обращать внимание на происходящее и пытаться все оставить, как есть.

Но если платить не получается, а деньги нужны позарез, то есть способ получить займы даже с очень плохой КИ — это микрокредитование.

Совет №4. Правильно подбирайте организацию

Если с кредитной историей совсем беда, то о ссудах в банках придется забыть. Но это не означает, что вы при этом останетесь без копейки. Есть кредиторы, готовые предоставить деньги даже клиентам с неидеальной кредитной историей — например, микрофинансовые организации (МФО). Некоторые из них пишут на официальных страницах, что готовы давать взаймы с плохой КИ (вариант: кредитная история не важна при рассмотрении заявки на кредит).

Да, при таком кредитовании есть минусы по сравнению с банками:

В долг выдают меньшую сумму.

Сроки кредитования небольшие.

Высокие проценты — до 2% в день.

Зато шансы на получение денег резко возрастают. К тому же, обращение в МФО — тоже шанс повысить кредитный рейтинг, конечно, при условии, что вовремя выплатите долг. Поискать займы от credit-online.org.ua даже без официальной работы — способ не только решить финансовую проблему, но и улучшить кредитную историю, что пригодится в дальнейшем. Но, опять же, главное условие — оплатить займ.

Совет №5. Не надейтесь на чудо

Есть заемщики, которые уверены, что со временем информация о кредитах сотрется сама собой. Видимо, рассчитывают на сроки давности. Действительно, сведения о погашенных займах хранятся в самом крупном бюро кредитных историй — УБКИ — в течение десяти лет. Но данные о задолженностях никуда не денутся ни через десять, ни через двадцать лет. Поэтому рассчитывать на чудо не стоит: лучше потратить силы и время на самостоятельное исправление КИ.

Подводя итоги, подчеркнем важность кредитного рейтинга для дальнейшего финансового благополучия. Содержать КИ в порядке — в ваших же интересах. Но при этом не стоит отчаиваться, если по той или иной причине репутация сейчас не на высоте. Денежный кредит доступен и с неидеальной кредитной историей.