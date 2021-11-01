Как правильно фотографировать товары при продаже в интернете

Редакция Delo.ua продолжает исследовать подводные камни покупки и продажи товаров на сайтах объявлений. Мы уже писали о том, как правильно назначить цену на вещь при продаже c рук. В этот раз рассказываем, как представить товар в выгодном свете. Специально для Delo.ua гиперпространство объявлений IZI.ua подготовило несколько полезных советов о том, как фотографировать вещи на продажу, чтобы привлечь внимание клиентов и продать товар.

Почему важны качественные фото

Фотография — первое, что бросается в глаза покупателю. Правильная визуальная подача не только демонстрирует ассортимент, но и побуждает купить именно у вас. Ведь даже самое информативное описание товара привлечет меньше внимания, чем интересный снимок или картинка.

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Чем больше фотографий сделаете, тем выше вероятность, что у клиентов не возникнет дополнительных вопросов. А значит, шансы на продажу увеличиваются. Покупатели — люди ленивые и не хотят лишний раз утруждать себя диалогом с продавцом. Если по фото ничего не понятно, они посмотрят и пойдут дальше.

Сколько снимков нужно

Количество снимков зависит от вещей, которые вы продаете. Если это книга, достаточно двух фотографий. На первой можно продемонстрировать обложку и название автора, на второй — пару страниц, чтобы показать состояние издания. При продаже авто число кадров возрастает, ведь в этом случае нужно сфотографировать гораздо больше деталей: салон, диски, капот, заднюю часть кузова, багажник и т.д.

Чем дороже товар, тем сложнее покупателю решиться на приобретение. Таким образом, фотографии должны отображать все, что может повлиять на решение клиента.

На что снимать

Фотографии должны быть качественными. Если нет хорошей камеры, не поленитесь поспрашивать у друзей. Может быть, вам вдвойне повезет, и кто-то из знакомых окажется не только обладателем камеры, но еще и фотографом.

Для предметной съемки важна четкость кадра и резкость изображений, поэтому без штатива не обойтись. Если ограничены в финансах, в качестве альтернативы также подойдут книги, стулья, столы и любые устойчивые конструкции, которые окажутся под рукой.

Еще одна хорошая новость: вместо фотоаппарата можно использовать камеру смартфона. Но в этом случае выбирайте устройство с камерой от 12 мегапикселей и размером (диагональю) матрицы от 1.3 микрона.

Как подготовить вещи к съемке

Нюансы, которые не видны на первый взгляд, могут стать заметными на фото и испортить впечатление. Поэтому, в первую очередь, протрите или отмойте товар. Технику укомплектуйте проводами, наушниками, переходниками — всем, что собираетесь отдать вместе с ней. Обувь протрите и начистите, одежду лучше постирать и отгладить, а для айфона наконец-то найдите скрепочку, с помощью которой можно извлечь сим-карту, и вложите в коробку вместе с остальными аксессуарами.

Найдите подходящий фон

Чтобы акцентировать внимание на товаре, понадобится однотонный фон. Однако не стоит использовать студийный задник. Он отпугивает посетителей сайтов объявлений — покупатель может подумать, что вы представляете интернет-магазин и перепродаете товар с наценкой.

В качестве фона подойдет однотонная, хорошо освещенная стена, пластик или ватман А3 формата. Если соответствующего антуража нет, попробуйте обустроить съемочное пространство так, чтобы предмет не сливался в кадре с окружающей средой, ведь, листая ленту товаров, покупатель видит вещь в маленьком окошке. Ему сразу должно быть понятно, что именно находится на снимке.

Также подумайте о сочетаемости фона с объектом съемки. Например, не стоит снимать светлый товар на белом фоне. В этом случае объект сольется с фоном и потеряется.

Дождитесь подходящего света

Чтобы правильно передать цвет вещи, лучше всего снимать при дневном освещении. Подойдет естественный свет от окна без прямых солнечных лучей. Если вы не профессиональный фотограф, электрическое освещение или вспышка могут создать несуществующие недостатки, исказить цвета и испортить впечатление.

Лучше всего снимать утром или в средине дня. В это время в окнах больше всего света, и можно быть уверенным, что кадр не получится слишком темным.

Как снимать

Для конкретных товаров существуют свои правила съемки. Тем не менее, есть ряд общих принципов, придерживаясь которых, можно получить отличный результат.

Делайте пробные кадры. Во время съемки делайте пробные кадры и просматривайте их на компьютере. Это поможет заметить и исправить недостатки еще до того, как закончите съемку.

Подчеркивайте достоинство предмета. Перед съемкой выделите основные достоинства объекта. Если это фарфоровая посуда, акцентируйте внимание на лого завода-изготовителя. Если редкая книга — не игнорируйте год выпуска издания, переплет и состояние страниц. Если обувь — покажите нестоптанную подошву.

Комбинируйте несколько ракурсов. В идеале фотографии одного предмета должны идти в такой последовательности: вид спереди, сбоку, с задней стороны, тогда можно будет представить предлагаемый продукт во всех плоскостях.

Не бойтесь показывать недостатки. Если у товара есть недостатки, сфотографируйте их крупным планом. Ведь если просто указать в объявлении, что, скажем, на крышке ноутбука есть царапины, воображение клиента может само додумать размер дефекта. Снимком вы покажете, что ничего страшного нет, и ограничите полет фантазии покупателя.

Снимайте горизонтальные фото. Заранее помониторьте формат фотографий, который опубликован на площадке, где вы хотите продаваться, горизонтальные или вертикальные, и сделайте варианты для каждого. Как правило, для большинства сайтов объявлений больше подходят горизонтальные кадры.

Как снимать электронику

Чтобы закрыть вопросы по работоспособности техники, снимайте ее включенной. Согласитесь, ноутбук с яркой заставкой привлечет больше внимания, чем черный прямоугольник.

Сделайте фото всех разъемов, аксессуаров, проводов и прочих мелких деталей. Например, если продаете айфон в полной комплектации, сфотографируйте зарядку, коробку, чехол и гарантийный талон, если он у вас есть.

При продаже компьютера или смартфона не поленитесь сделать фото экрана с информацией о "железе" и состоянии батареи.

Как снимать одежду

Самый эффектный вариант — снять одежду на модели. Таким образом покупатель сможет представить, как вещь будет смотреться. Важное условие: одежда должна хорошо сидеть, поэтому в идеале пригласить стилиста и визажиста. Если такой возможности нет, в качестве альтернативы можно сфотографировать одежду на вешалке или манекене.

Для съемки на вешалке понадобится подходящее освещение, стена с нейтральным однотонным фоном и гвоздик, закрытый круглой шляпкой, на который и вешаются вешалка с одеждой. Плечики должны соответствовать размеру изделия, а сама одежда не должна быть мятой. Поэтому перед съемкой нужно постирать и отгладить вещи.

Если возможности нанять модель нет, а вариант с вешалкой не подходит, сделайте фотографии на манекене. Его можно купить или взять напрокат. Бывает, что размер одежды выглядит слишком большим. В этом случае попробуйте подогнать его под манекен с помощью булавок и подгибов.

Качественные фото товара при продаже на сайте объявлений — одно из главных составляющих успеха. Выбирая между продавцами с одинаковым товаром, покупатели отдадут предпочтение продавцу, который потрудился показать вещь наилучшим образом. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете не только показать предмет в выгодном свете, но и привлечь внимание покупателя.