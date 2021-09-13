Как правильно назначить цену на вещь при продаже в интернете

Специально для Delo.ua гиперпространство объявлений IZI.ua подготовило несколько простых, но дельных советов, которые помогут правильно назначить цену при продаже товаров с рук на сайтах объявлений.

Узнайте цену на новую вещь

Перед тем как назначить цену, не помешает определить, какую сумму готов отдать потенциальный покупатель за аналогичную вещь в случае, если купит ее новой. В этом помогут прайс-агрегаторы, которые собирают информацию о ценах. Вбейте в поисковик одного из них название товара — система выдаст множество результатов с разными ценами. Ваша цена, разумеется, не должна быть выше, чем на новую вещь.

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Узнайте сколько просят конкуренты

Мониторинг предложений других продавцов поможет определить минимальную цену, за которую вы готовы продать товар. Держите в голове образ самого дешевого предложения. Это пригодится в процессе торга и поможет не упасть по цене ниже допустимого минимума.

На что обратить внимание у конкурентов:

дефекты на фотографиях и в описании — трещины, неработающие кнопки;

комплектация — есть ли коробка, нет зарядного устройства;

степень износа — грязный чехол, потертости корпуса;

наличие гарантии.

Учитывайте сезонность

В определенное время года некоторые вещи можно продать дороже, так как в это время спрос на них выше. Также нужно понимать, что лучше продавать в интернете в тот или иной сезон. Например, велосипед, ролики, скейт, вентиляторы и надувные бассейны более востребованы в теплый сезон. Шубы и обогреватели — в зимний.

Хотите продать быстро — торгуйтесь

Чем ниже опустите цену, тем больше шансов быстрее продать вещь. Некоторые продавцы специально завышают стоимость товара, чтобы сбросить при торге. Если решились на такой трюк, ориентируйтесь на реакцию покупателей. Заранее определите порог суммы, ниже которого не готовы скинуть цену.

Некоторые продавцы открыто пишут в объявление "торг уместен". Таким образом они заранее демонстрируют готовность идти на компромисс. Так делать не стоит. Инициатива торга должна исходить от покупателя.

Если столкнулись с профессиональным просителем скидок, будьте готовы парировать открытые вопросы в стиле: "А сколько готовы уступить?", "Какие скидки у вас есть?". Сразу пасуйте мяч обратно, например, встречным вопросом: "Почему вы считаете, что эта вещь должна стоить меньше?".

Указывайте круглую сумму

Иногда продавцы товаров с рук устанавливают неровные ценники с девятками. Психологи считают, что когда покупатель видит круглую цифру (например, 70 гривен), у него складывается впечатление, что цена завышена. Тогда как ценник 69.99 говорит о распродажной цене. Этот трюк многие позаимствовали у торговых сетей.

В супермаркетах цифры с неровными ценниками смотрятся уместно. Однако на сайтах объявлений такие манипуляции вызовут только подозрение и отпугнут покупателей.

Учитывайте уникальность товара

Часто на сайтах объявлений ищут редкие вещи. Например, пленочный фотоаппарат определенной модели, пластинки или Macbook, который давно снят с производства. Если посчастливилось иметь уникальный товар, его можно продать дороже.

На первое предложение покупателя соглашаться не стоит. Смело называйте цену и держите в уме ту, ниже которой не опуститесь. Если уперлись в нее еще до торга, говорите честно: ниже этой цены продать не могу.

Берите задаток

В процессе вы наверняка столкнетесь с покупателями, которые попросят снять вещь с продажи до того, как оплатят товар. Можете поверить на слово. Но если они исчезнут, вы потеряете время и потенциальных клиентов. Выход из такой ситуации — задаток.

Не стоит путать задаток с авансом. Аванс — это частичная оплата товара вперед. Если сделка расторгается, продавец возвращает аванс покупателю. Задаток же идет в счет оплаты. Если в назначенный срок покупатель не выкупает вещь, задаток остается у продавца.

Выгоден задаток и для покупателя. Если продавец уступает вещь другому, он должен вернуть покупателю задаток в двойном размере.