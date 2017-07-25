Как создать идеальную этикетку для любого продукта

  25 июля 2017, 19:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Как сделать этикетку, привлекающую внимание той целевой аудитории, которая нужна именно вашему бренду?

Как создать идеальную этикетку для любого продукта | Маркетинг | Дело Увеличить картинку

Большинство брендов в значительной степени полагаются на внешние рекламные и маркетинговые кампании (например, телевизионные ролики, рекламные щиты, интернет-реклама и т. д.) для создания спроса на свои продукты. Однако согласно одному исследованию, окончательное решение о том, продукт какого бренда приобрести, 28% потребителей принимают внутри магазина. По другим данным, эта цифра составляет 70%. Поэтому для брендов чрезвычайно важно учитывать то, как их продукты выглядят в магазинах.

Несмотря на то, что в магазинах существует ряд факторов, которые могут влиять на решения о покупке, можно утверждать, что самое важное условие — и единственное, которое может контролировать бренд — это этикетка и надписи на продуктах. Компания FastLabels создала инфографику, которая поможет сделать этикетку, привлекающую внимание той целевой аудитории, которая нужна именно вашему бренду.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: маркетинг , продукты питания , качество продуктов питания , потребительские настроения

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Как создать идеальную этикетку для любого продукта | Маркетинг | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.82
EUR EUR - - 30.08
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.85 11.89
Киевская область 22.17 10.73
Львовская область 21.95 11.07
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.