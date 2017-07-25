Как создать идеальную этикетку для любого продукта

Большинство брендов в значительной степени полагаются на внешние рекламные и маркетинговые кампании (например, телевизионные ролики, рекламные щиты, интернет-реклама и т. д.) для создания спроса на свои продукты. Однако согласно одному исследованию, окончательное решение о том, продукт какого бренда приобрести, 28% потребителей принимают внутри магазина. По другим данным, эта цифра составляет 70%. Поэтому для брендов чрезвычайно важно учитывать то, как их продукты выглядят в магазинах.

Несмотря на то, что в магазинах существует ряд факторов, которые могут влиять на решения о покупке, можно утверждать, что самое важное условие — и единственное, которое может контролировать бренд — это этикетка и надписи на продуктах. Компания FastLabels создала инфографику, которая поможет сделать этикетку, привлекающую внимание той целевой аудитории, которая нужна именно вашему бренду.