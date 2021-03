Как вернуть сотрудников в офис: эффективный дизайн 2021 года

Рентабельность удаленной работы начинает давать сбой. Нет живого контакта, импровизированного брейнсторминга и внезапных коллективных озарений. Пандемия идет на спад. По данным исследования FYI на основе данных сообщества We Work Remotely, 91% опрошенных сотрудников признали удаленную работу удобнее офисной. Как заманить разбежавшийся по дачам и Бали персонал обратно?

Почему не онлайн?

Потеря эффективности. Сложившееся сообщество офисных талантов, глючит в режиме Zoom, Skype for Business, Microsoft Teams и Telegram. Отсутствие оперативного контакта задерживает исполнение проектов.

Профессиональное выгорание. Опрос Paper Giant по заказу Atlassian подтвердил проблемы с разграничением рабочего и свободного времени у дистанционных сотрудников. 23% думают о работе больше, чем при "старом режиме". Теряем ценные кадры. Пора возвращать.

Интерьер в стиле Live&Work

Да, офисы придется одомашнивать. Поборники "Жесткого тайм-менеджмента" Дэна Кэннеди годами удаляли из офисов все, что не стимулировало продуктивность персонала. В результате получили перегороженные кабинками колл-центры и катастрофическую текучку кадров.

Первыми ошибку осознали IT-компании, у которых до 90% процессов сотрудники выполняли дистанционно. Новая концепция: офис как место коллективного общения, Coworking, WorkHab. Хотите, чтобы люди вернулись — делайте рабочую территорию комфортной. "Чай и печеньки" от эйчаров уже не работают.

Must-have пост пандемического офиса — all-inclusive office:

спортзал + игровые, смена умственной деятельности на физическую повышает производительность;

sleep-room, в течение дня многим нужно отключиться на полчасика;

кухня и community-bar, чтобы не разбегались;

переговорные не только для клиентов; проекты обсуждаем сообща;

релакс-зоны, зимние сады, контактный зоопарк — все, что помогает переключиться;

baby-room, так родители не теряют время на поиски няни;

биофильный дизайн.

В приоритете мультифункциональные территории. Трансформирующееся коллективное пространство преобразуется из конференц-зала в коворкинг, лекторий, тренинг-центр, место для занятий йогой и зумбой.

Open space настраивает на эффективную совместную работу. Логистика открытого пространства офиса стилистически и эргономически объединяет транзитные, рабочие, лаунж и приватные зоны.

У каждого сотрудника свой ритм работы и аудио приоритеты — от абсолютной тишины до hard-rock. Персональные пространства отделены визуально, аудио-, эмоционально. Эффективны библиотеки и медиатеки для тихой работы silent-room, приватный конференц.

Лаунж-зоны разделяются на шумные и тихие. В шумных — бильярд, настольный футбол, пинг-понг, скалодром, турники, контактный зоопарк. В тихих — аквариумы, висячие сады, водопады, фонтаны, французский огород, пазлы и арт-пространство. Мебель рассчитана на размещение компании или одного человека. Для каждого — условия работы в его формате.

Трансформация офисов неизбежна. Станьте первыми и ваш коллектив пополнится суперкадрами. Они соскучились по работе в офисе. Но теперь хотят all-inclusive.

Оксана Коновал, руководитель проектов в студии дизайна ZIKZAK