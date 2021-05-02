Как выбрать качественный хостинг в Украине?

Хостинг в Украине нужно выбирать тем владельцам веб-ресурсов, которые ориентируют свой сайт на украинскую аудиторию. Ведь чем ближе сервер расположен по отношению к посетителю сайта, тем быстрее будет загружаться контент веб-страниц. Но это не единственное, что нужно знать, делая выбор хостинга для сайта. Существуют различные виды хостинга и критерии выбора хостинга, которые нужно учитывать подбирая услугу. Поэтому в статье мы расскажем о том, как правильно выбрать хостинг для сайта.

Зачем нужен хостинг

Хостинг — это тип сервиса, который дает вам в пользование какую-то частичку сервера или целую физическую машину, согласно выбранному типу сервиса. Основное предназначение хостинга — это хранилище файлов и базы данных веб-ресурса на компьютере, который всегда подключен к электропитанию и Интернет-сети. Таким образом пользователи всегда могут получить доступ к вашему веб-ресурсу. Кроме того, дополнительные возможности хостинга во многом зависят от хостинг-провайдера, типа хостинга и конкретного пакета услуг. Например, к дополнительным опциям хостинга можно отнести: наличие конструктора сайта или автоустановщика CMS-скриптов Softaculous, FTP и SSH доступы, возможность создать электронную почту на основе вашего домена.

Как выбрать хостинг для сайта

Чтобы разобраться, какой хостинг лучше выбрать для сайта, необходимо понять особенности главных разновидностей хостинга:

Виртуальный хостинг.

VPS (виртуальный выделенный сервер).

Выделенный сервер.

Виртуальный хостинг подходит для новичков, во-первых, потому что им легче управлять. Заказав такой тип услуги, вы получаете удобную панель управления с графическим интерфейсом. Это позволяет работать с хостингом и сайтом без каких-либо технических знаний и навыков (например, об устройстве серверов, DNS-системы, работе по SSH при помощи консоли и специальных команд). Кроме того, уровень доступа на виртуальном хостинге ограничен только выделенной вам частью сервера — вашим хостинговым аккаунтом. Это значит, что невозможно сделать какие-то изменения настроек на уровне всего сервера. Если вы сделали какие-то настройки и сломали свой сайт, это не повредит серверу в целом или вашим серверным "соседям". Здесь есть еще один плюс виртуального хостинга: у провайдера всегда есть бэкап аккаунта, который можно запросить, чтобы восстановить сайт в случае такой поломки.

Ограниченный доступ на виртуальном хостинге — это также его большой минус. Если для небольших блогов, личных сайтов и даже интернет-магазинов возможностей такого сервиса будет достаточно, то при росте веб-ресурса может потребоваться реализация более сложного функционала. А это часто требует установки дополнительного программного обеспечения или внесения изменений в серверную конфигурацию, а иногда и выбора определенной операционной системы. На виртуальном хостинге этого сделать не получится и придется выбирать другие варианты: виртуальный выделенный сервер или выделенный сервер. Учитывайте это, думая о том, какой хостинг выбрать для сайта.

Виртуальный выделенный сервер (также можно встретить названия VPS или VDS) дает пользователю более высокий уровень доступа, а именно корневой. С его помощью владелец VPS получает максимальный контроль над сервером с возможностью установить нужную операционную систему, подобрать перечень программного обеспечения под конкретный веб-проект. Заказывая VPS, для хостинга у вас не будет панели с графическим интерфейсом. Поэтому необходимо знать, как работает сервер и как им управлять при помощи консоли и SSH-команд.

Если же новичку нужно реализовывать свой веб-проект на виртуальном выделенном сервере, не владея необходимыми техническими навыками, можно поставить панель с графическим интерфейсом как на виртуальном хостинге. Однако это может стоить денег, потому что не все панели управления доступны бесплатно. Например, лицензия одной из самых популярных контрольных панелей для хостинга cPanel стоит от $15 в месяц. Кроме того, можно найти серверного администратора, который будет управлять работой сервера. Например, хостинговые провайдеры предлагают услугу серверного администрирования за дополнительную оплату.

Виртуальный выделенный сервер считается промежуточным звеном между виртуальным хостингом и выделенным сервером, потому что дает возможности выделенного сервера за меньшую стоимость. При этом, конечно, нужно сказать о важном минусе данного типа хостинга — мощность. Она меньше, чем у выделенного сервера. C VPS вы получаете ресурсы хостинга, которые определены конкретным выбранным пакетом. Если же вы заказываете облачный хостинг, то с ресурсами работать проще — вы можете увеличить их или уменьшить в любой момент в зависимости от потребностей вашего веб-ресурса.

Выделенный сервер нужен для крупных интернет-проектов, которые требуют реализации довольно сложного функционала, обработки больших потоков информации, работы с крупными базами данных и другого, что нуждается в самых мощностей сервера. Заказывая этот тип хостинга, вам предоставляется физический сервер с корневым уровнем доступа в полное распоряжение. Чтобы управлять ей, вам нужны определенные знания и навыки, поэтому для новичков этот вариант хостинга не подойдет. Даже установка графической панели будет недостаточно, чтобы разобраться с выделенным сервером. Потому что при такой услуги вы самостоятельно несете ответственность за функционирование всех служб сервера. А значит, нужно понимать, как работает эта машина, как ею управлять, что нужно постоянно отслеживать в работе и как чинить технические поломки. Однако выход для новичков есть, как и в случае с виртуальным выделенным сервером — найти администратора.

Как выбрать качественный хостинг

Недостаточно понять, какой выбрать хостинг для сайта, чтобы купить качественную услугу. Многое зависит также от провайдера, у которого вы ее заказываете. Надежный хостер — это стабильная и бесперебойная работа вашего веб-сайта.

Если вы ищете выделенный сервер, виртуальный хостинг или VPS в Украине, используйте следующие советы для выбора хостинг-провайдера:

Изучите рейтинг хостеров, чтобы сделать подборку топовых компаний для дальнейшего сравнения. Поищите отзывы реальных пользователей о выбранных компаниях. Возможно на этом этапе ваш список значительно сократится. Но помните, что отзывы могут быть весьма субъективны и требуют внимательного анализа. Сравните хостеров: какие типы хостинга предлагают, какие тарифы и скидки при длительной оплате, что входит в пакеты услуг, какие бонусы можно получить (например, бесплатный домен или сертификат безопасности SSL). Узнайте, какое оборудование используется для предоставления хостингового сервиса. Оно должно быть качественным и современным. То же самое касается программного обеспечения — оно должно быть актуальным и постоянно обновляться. Уточните, какие ресурсы предоставляются для разных пакетов, выбранного типа хостинга. Сравните эти параметры между всеми хостерами, которых вы выбрали. Проверьте дата-центры, которые предлагает хостер. Напоминаем, что чем ближе сервер расположен к вашей аудитории, тем быстрее будет загружаться сайт. А так как мы выбираем украинский хостинг, важно убедится, что провайдер действительно предлагает дата-центр в Украине, а не просто называет себя "украинским хостером" по факту регистрации своей деятельности. Кроме того, советуем посмотреть, какие еще варианты предлагает компания, а также возможность смены расположения сервера в процессе пользования услугой. Возможно, ваш проект вырастет и появится новая аудитория. Это значит, что может потребоваться переезд из одной локации в другую. Убедитесь, что хостер предлагает поддержку своим пользователям. Служба поддержки и база знаний — это минимальные требования к хорошему хостеру. Дополнительно может быть блог, форум, YouTube-канал и другое. Говоря о важности качественной поддержки, нужно удостоверится в нескольких вещах: Круглосуточный график работы.

Несколько каналов связи: чат, скай, электронная почта и другое.

Высокая скорость решения запросов.

Эффективность предлагаемых решений. Первые два параметра чаще всего обозначены на сайте провайдера. Последние два параметра можно проверить на личном опыте еще до заказа хостинговой услуги. Просто обратитесь в поддержку с вопросами о хостинге, который выбираете. Оцените скорость и качество ответов представителя поддержки. Таким образом можно проверить всех хостеров, которых вы отобрали. На этом этапе можно отсеять многих провайдеров, так как качество и доступность технической поддержки крайне важна не только для новичков, но и для бывалых пользователей. Никто ведь не хочет часами ждать, пока починят его веб-сайт? Узнайте, предоставляет ли хостер резервное копирование и для каких именно типов хостинга. Конечно, иметь копию своего веб-ресурса на случай поломки — это ответственность самого владельца веб-сайта. Но не лишним будет иметь еще один вариант для резервного копирования. Найдите информацию о том, как хостер защищает свои сервера от атак злоумышленников и вирусов, а так же как он защищает внутренние аккаунты и информацию своих пользователей. Это крайне важно, так как сохранение безопасности — один из самых актуальных вопросов в сети. Вероятно, что вы не найдете нужной информации на сайте провайдера. Поэтому лучше сразу обратиться в техническую поддержку за разъяснениями.

Теперь вы знаете, как выбрать хостинг для своего сайта. Мы также надеемся, что наши советы помогут вам выбрать качественный хостинг в Украине, гарантируя стабильную работу и безопасность вашего веб-ресурса.