Как выбрать кондиционер

Для поддержания оптимальной температуры воздуха в закрытом помещении используются кондиционеры. Существует множество вариантов этих устройств. Основная задача — создание комфортных климатических условий пребывания людей. Есть разные модификации кондиционеров, наборы функций, материалы.

На что обращать внимание при выборе кондиционера

Рынок бытовой техники насыщен всевозможными приборами для улучшения качества жизни человека. На любой товар найдется тысячи аналогов и вариантов. Но в таком изобилии можно запутаться. Чтобы приобрести необходимую вещь, надо тщательно изучать характеристики.

Чем отличаются кондиционеры

Чтобы купить кондиционер в Киеве, нет необходимости ехать в точки продажи. Интернет-магазин Eldorado предоставляет широкий выбор климатотехники, разной ценовой категории. По типу установки на сайте представлены настенные кондиционеры. Они более востребованные. Опции электро кондиционера не сосредотачиваются исключительно на понижении температуры внутри помещения. Они оснащены и другими режимами работы:

осушение;

обогрев;

охлаждение;

автоматический ночной турборежим;

очистка воздуха;

вентиляция.

Наличие тех или иных функций зависит о марки и модели производителя кондиционера. Выбирая, следует уточнять, для какой площади помещения он предназначен. Несоблюдение данного параметра приведет к не хорошему воздействию прибора на здоровье.

Особенности кондиционеров

По типу климатические устройства в Eldorado оборудованы сплит-системой. Они состоят из двух блоков, соединенных медными трубами, по которым курсирует хладагент. Когда температура воздуха на улице низкая, то не все электрокондиционеры могут работать в режиме подогрева. Тех, которые справляются, называют всесезонными. Этому свойству стоит уделить особое внимание при выборе.

Обычные и новые модели

Тип компрессора кондиционеров — инверторный. Такая система позволять экономно использовать электроэнергию, путем контроля тока питания. Умные кондиционеры самостоятельно мониторят перепады воздуха, устанавливают оптимальные показатели и не требуют постоянного вмешательства человека в программу. Некоторые обладают функцией запоминания часто настраиваемой температуры и поддерживают ее.

Есть несколько новшеств, которыми оборудованы новые модели кондиционеров.

Управление через Wi-Fi. Подготовить климат в доме возможно задолго до своего прихода. Через программу в телефоне легко активировать электрокондиционер. Очистка воздуха от загрязняющих частиц. Антибактериальное покрытие на фильтрат предотвращает попадание в воздух вредных веществ и аллергенов. У некоторых моделей есть механизм обогащения воздуха кислородом. Металлические элементы прибора защищены от коррозии и ржавчины. Такое покрытие продлит срок годности техники. Triple Protector Plus — технология тройной защиты. Кондиционеры с этой системой не подвержены вредному влиянию окружающей среды и не выходят из строя при сильных нагрузках.

Стоимость кондиционеров разная. Начальная цена в пределах 6000 гривен. Климатические установки нового поколения стоят значительно дороже, до 30 000.

Покупая кондиционер, необходимо определиться, в каком помещении он будет работать, площадь, климатические условия, изучить характеристики и условия эксплуатации. Пускай электрокондиционер привнесет в ваш дом баланс холода и тепла.