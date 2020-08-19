Как выбрать ноутбук студенту

Хороший ноутбук — не значит самый дорогой. Главное, чтобы его параметры полностью удовлетворяли все учебные потребности студента.
В зависимости от специальности, деловой, игровой активности во внеучебное время они могут сильно отличаться.
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Главные параметры
В процессе выбора лэптопа изначально следует обращать внимание на его функциональные возможности и только потом — на дизайн. К основным характеристикам прибора относят:
• процессор;
• вместимость оперативной памяти;
• накопитель;
• разрешение монитора.
Эти параметры необходимо подбирать, учитывая предназначение техники и требования к ее производительности. Например, если ноутбук нужен только для того, чтобы читать, набирать и форматировать документы, создавать таблицы, презентации, графики, пересылать файлы и общаться в интернете, подойдут недорогие модели с двухъядерным процессором и оперативной памятью 4 ГБ.
Рекомендуется выбирать мобильный, небольшой лэптоп, который хорошо держит заряд батареи. Это даст возможность ученику брать его на пары, презентации, конференции. Наиболее оптимальная диагональ — 14 -15 дюймов. Оптимальный вес — 2 или 2,5 кг.
Недорогие универсальные варианты
Если студент не ученик технического вуза и не айтишник, ноут нужен только для задач невысокой сложности — отлично подойдет усредненный бюджетный вариант. Вполне подойдет техника с такими характеристиками:
• двухъядерный процессор Core i3 или Core i5;
• интегрированная графика NVIDIA GeForce GT 630M либо MD Radeon HD 7670M;
• оперативная память от 4 ГБ;
• ноутбуки с твердотельным накопителем работают тише и быстрее, однако для хранения большого объема видео– и аудиоданных данных нужен жесткий диск.
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Из наиболее бюджетных вариантов этой серии хорошей производительностью обладают модели MSI S30 и Lenovo IdeaPad Z400. Процессор Intel Core i3, оперативка — 4 ГБ. У первой модели диагональ 13,3 дюйма, у "Леново" — 14 дюймов. Лучшими бюджетными вариантами являются Lenovo IdeaPad S400, Toshiba Satellite U940-DQS. У них производительнее процессор, больше памяти.
Ноутбук для графики
Чтобы работать в графических редакторах, нужно выбирать мощный ноутбук. Из этой серии можно присмотреться к таким вариантам: Lenovo IdeaPad S340-15, ASUS VivoBook X512DA, Lenovo IdeaPad 5-15.
Таким образом технику следует выбирать в зависимости от потребностей. Если бюджета не хватает, ноутбук в рассрочку в Украине можно купить практически в каждом магазине.