На сколько выросли цены на розы ко Дню святого Валентина

Цены на розу украинского производства ко дню святого Валентина и 8 марта вырастут на около 50%. Об это в интервью Delo.UA рассказал владелец "Аскания-Флора" Валерий Горбань.

Если в обычный день украинский цветок стоит 15-30 грн, то во время праздников цены будут достигать 25-45 грн в зависимости от длины стебля и размера бутона.

"Розница начала закупать розы за две недели до праздников. Ведь рынок понимает, что оптовые цены вырастут. Поэтому закупали все заранее. Для того чтобы удовлетворить спрос, мы увеличили производство цветов на 20%",— рассказывает Валерий Горбань.

Отметим, что "Аскания-Флора" крупнейший производитель роз в Украине, который начал свою работу в 2000 году. На данный момент у компании более 20 га теплиц и 60 сортов роз. Компания обладает филиальной системой во всех регионах Украины.

Читайте подробное интервью с владельцем "Аскания-Флора" Валерием Горбанем на Delo.UA в среду