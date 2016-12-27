Как заработать на перепелах

  27 декабря 2016, 15:40
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На украинском рынке работает 560 предприятий, которые занимаются выращиванием и разведением перепелов. При этом рынок заполнен лишь на 20%

Как заработать на перепелах | АПК | Дело Увеличить картинку

Активное развитие рынка выращивания и разведения перепелов в Украине началось в конце 90-х годов. Несмотря на то, что перепеловодсвто для нашего рынка не новое направление, на сегодня в Украине работает лишь 560 предприятий. Из них 10 являются достаточно крупными и насчитывают 100-150 тыс. птиц. Эти компании занимают 22% общего объема производства перепелиного мяса и яиц (по состоянию на 2013-2014 года). Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Pro-Consulting.

Если говорить об объеме производства, то по итогам 2015 год было произведено 564 млн штук яиц, что на 13,3% меньше чем годом ранее. В 2014 году производство перепелиных яиц достигло своего пика и составило 639 млн штук.

Отметим, что одна птица ежегодно дает 250-280 яиц, за такой же временной отрезок заготавливается 1,2-1,5 тыс. тонн мяса, на забой отправляется 7-8 тыс. перепелов.

В последнее время отмечается рост спроса на перепелов, что связано, в первую очередь, со следующими факторами:

  • вкусовыми характеристиками мяса и яиц в сравнении с куриными;
  • простотой содержания и кормления птиц;
  • большим сроком годности перепелиных яиц в сравнении с куриными;
  • периодом окупаемости и суммой инвестиций.

Главными потребителями перепелиного мяса являются жители больших городов. Спроса в маленьких населенных пунктах практически нет.

Создать с нуля

Для организации перепелиной фермы, насчитывающей 10 тыс. голов птиц, из которых 8 тыс. голов перепелок-несушек и 2 тыс. голов перепелов-самцов, необходимо инвестировать 50-60 тыс. евро.

Наибольший объем инвестиций (55-60%) потребуется для приобретения оборудования. Закупка птицы обойдется в 20-25% от общей суммы финансирования, 11% уйдет на покупку транспорта, около 4% — на оформление всей необходимой документации, аренды помещения, бурения скважины.

Общая сумма прибыли проекта составляет 50-60 тыс. евро в год.

По материалам: "Дело"
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Теги: апк, продукты питания, животноводство, яйца

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