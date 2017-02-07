Какие автобусные маршруты стали самыми популярными среди украинцев в 2016 году

  07 февраля 2017, 17:50
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Благодаря украинцам, которые ездят в Польшу на работу и учебу, самым популярными в 2016 году стали автобусные маршруты в Варшаву, Краков, Познань, Люблин и Вроцлав

Какие автобусные маршруты стали самыми популярными среди украинцев в 2016 году | Транспорт | Дело Увеличить картинку

В 2016 году украинцы чаще всего ездили автобусами в Варшаву, Краков, Познань, Люблин и Вроцлав. Об этом свидетельствует исследование Busfor, международного онлайн-сервиса по продаже билетов на автобусы.

В прошлом году украинцы купили больше всего билетов по направлению Польши. Причем польские города выбирали разные категории путешественников (туристы, студенты и сезонные работники) как летом, так и на зимние праздники.

Польша стала самой популярной из 30 стран. Для сравнения, по данным Busfor, в Польшу ездят автобусами 40% украинских путешественников, в то время как другие страны — от 1-12%. Например, в Беларусь — 5%, Чехию — 2, Германию — 1,2%.

В 2016 году украинцы купили через сервис около 150 тыс. билетов из Украины в Польшу и около 70 тысяч обратно.

Всего для путешествий в Европу воспользовались автобусами около 400 тыс. пассажиров из 460 тыс. украинцев, которые воспользовалось сервисом Busfor для путешествий за границу в 2016 году.

Согласно внутренней статистике сервиса, за 2016 прирост пассажиропотока на маршруте "Киев — Варшава" составил более 100%, обратный поток пассажиров автобусов из Варшавы в Киев вырос на 170%.

Что касается внутренних путешествий, то популярностью пользуются Львов, Одесса, Затока и Днепр. При этом за год пассажиропоток направления "Киев — Львов" составил 187%, по сравнению с 2015 годом, а "Львов — Киев" — составил 154%.

Кроме пляжей Одессы и Затоки, украинцы посещали Николаев, Херсон, Коблево, Бердянск, Мариуполь, Черноморск (бывш. Ильичевск), Таллин и Варну.

Самые популярные автобусные маршруты украинцев. Данные: компания Busfor

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: автобус , туризм , бизнес-туризм , польша

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Какие автобусные маршруты стали самыми популярными среди украинцев в 2016 году | Транспорт | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.26
EUR EUR - - 29.2
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.27 12.68
Киевская область 22.38 10.59
Львовская область 22.12 11.93
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.