Какие компании производят больше всего рапсового масла

Ведущим переработчиком рапса в июле — августе 2017/18 МГ стала компания "Олияр", на производственных мощностях которой было произведено около 40% общеукраинского объема выпуска рапсового масла и шрота/жмыха.

В топ-5 производителей рапсового масла, по данным компании "ПроАгро", вошли:

"Олияр" — 40%; Vioil — 33%; "Кернел" — 15%; ADM — 5%; "Волык" — 3%.

При этом крупнейшими производителями рапсового шрота/жмыха являются компании "Олияр" (41%) и Vioil (34%).

Напомним, что Украина по итогам января — августа 2017 г. экспортировала 28,23 тыс. т рапсового масла на сумму $22,39 млн.

Как сообщает Delo.UA, по итогам прошлого маркетингового сезона основными импортерами украинского рапсового масла являются страны ЕС, в которых экспортируется 60% от объемов экспорта данной продукции из Украины, Китай — 26,5% и Индия — 9,1%.

Основными странами-импортерами подсолнечного масла остались: Индия — 31%, Китай — 13,3%, Испания — 9,5%, Нидерланды — 7,7%, Италия — 5,5%, Турция — 4,5%.

Основными импортерами украинского соевого масла в текущем маркетинговом году является Китай — 58,6% и Польша — 30,6%.