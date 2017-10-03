Какие компании производят больше всего рапсового масла

03 октября 2017, 11:00
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Украина наращивает производство и экспорт рапсового масла. Какие компании лидируют по переработке этой масличной культуры

Какие компании производят больше всего рапсового масла | АПК | Дело Увеличить картинку

Ведущим переработчиком рапса в июле — августе 2017/18 МГ стала компания "Олияр", на производственных мощностях которой было произведено около 40% общеукраинского объема выпуска рапсового масла и шрота/жмыха.

В топ-5 производителей рапсового масла, по данным компании "ПроАгро", вошли:

  1. "Олияр" — 40%;
  2. Vioil — 33%;
  3. "Кернел" — 15%;
  4. ADM — 5%;
  5. "Волык" — 3%.

При этом крупнейшими производителями рапсового шрота/жмыха являются компании "Олияр" (41%) и Vioil (34%).

Напомним, что Украина по итогам января — августа 2017 г. экспортировала 28,23 тыс. т рапсового масла на сумму $22,39 млн.

Как сообщает Delo.UA, по итогам прошлого маркетингового сезона основными импортерами украинского рапсового масла являются страны ЕС, в которых экспортируется 60% от объемов экспорта данной продукции из Украины, Китай — 26,5% и Индия — 9,1%.

Основными странами-импортерами подсолнечного масла остались: Индия — 31%, Китай — 13,3%, Испания — 9,5%, Нидерланды — 7,7%, Италия — 5,5%, Турция — 4,5%.

Основными импортерами украинского соевого масла в текущем маркетинговом году является Китай — 58,6% и Польша — 30,6%.

По материалам: ПроАгро
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Теги: апк , экспорт , подсолнечник , львов , импорт

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Какие компании производят больше всего рапсового масла | АПК | Дело
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