Какие места заняли украинские кондитерские компании в мире по итогам 2016 года

Кондитерские компании Roshen, "АВК" и "Конти" потеряли несколько позиций в рейтинге крупнейших производителей сладостей в мире Global Top 100 Candy Companies — 2017.

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте издания Candy Industry, в 2017 году на 2 позиции — до 24-го места опустилась компания Roshen. Ее выручка осталась неизменной по сравнению с указанной в рейтинге за 2016 год ($800 млн). Компании принадлежит восемь заводов, штат сотрудников оценивается в 10 тыс.

Компания "Конти" опустилась на 5 позиций, до 43 места в рейтинге. Ее выручка снизилась на 1% по сравнению с данными в рейтинге за 2016 год — до $469 млн. По информации издания, компании принадлежат пять заводов, рабочий персонал — 3,79 тыс. человек.

"АВК" в рейтинге занимает 67-ю позицию, опустившись на 5 позиций по сравнению с 2016 годом. Согласно данным Candy Industry, выручка "АВК" составляет $275 млн, компании принадлежат три завода, общее количество сотрудников — 3,5 тыс. человек.

Candy Industry — американское отраслевое издание, основанное в 1944 году. Издание ежегодно выпускает рейтинг ста крупнейших мировых кондитерских компаний Global Top 100. Он составляется на основании годовых данных о выручке от продаж продукции, о количестве работников, ассортименте и производственных активах компаний.