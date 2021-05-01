Какие подушки лучше — натуральные или синтетические?

Существуют десятки наполнителей для подушек. Производители используют не только натуральные материалы, но и синтетические волокна с разнообразными свойствами. И покупатели обычно изначально нацелены на природное или искусственное происхождение, не вникая в особенности самого наполнителя. И совершенно напрасно, ведь каждая разновидность имеет свои положительные стороны, характеристики, которые будет выгодны в той или иной ситуации. Рассмотрим в чем преимущества натуральных и синтетических наполнителей и какому варианту лучше отдать предпочтение.

Натуральные наполнители растительного происхождения

Люди старшего поколения обычно отдают предпочтение именно природным материалам. У них сложилось устойчивое мнение, что синтетика — это плохо. На самом деле это давно не так, если речь идет о современных высокотехнологичных материалах, которые в большом ассортименте предлагает любой магазин подушек. Но природные материалы, несомненно, имеют свои плюсы. Их принято разделять на продукцию растительного и животного происхождения. Растительные:

гречневая шелуха;

хлопок;

водоросли;

бамбук.

Гречневая лузга тактильно приятная, но издает легкое шуршание и гречишный запах, что может быть, как плюсом, так и минусом. Кому-то это кажется приятной особенностью, другим мешает спать. Хлопок имеет доступную стоимость, но и срок службы таких изделий короткий — вата быстро сбивается комками. Водоросли обладают высокой гигроскопичностью, но чрезмерно мягкие и не подойдут людям, которым нужна более жесткая поддержка. Бамбук также гигроскопичен и обладает антибактериальными свойствами, особенно ценятся изделия из молодых побегов растения, но стоимость их достаточно высокая.

Натуральные материалы животного происхождения

В этой категории наиболее распространены такие материалы, как:

пух и перо;

шерсть;

шелк;

конский волос.

Пуховые и перьевые подушки поддерживают хорошую циркуляцию воздуха, потому спать на них приятно в любое время года. Но за ними очень сложно ухаживать. Также они склонны впитывать запах, влагу, сбиваться в комки. Со временем становятся прибежищем грибка и клещей, могут провоцировать сильную аллергию.

Верблюжья или овечья шерсть отлично согревает, обладает способностью снижать болевые ощущения, особенно в суставах. Но материал также накапливает влагу, что приводит к развитию различных микроорганизмов.

Шелк обладает отличной упругостью, долго сохраняет форму, не сбивается комками даже после многочисленных стирок. Но его стоимость по карману далеко не каждому потребителю.

Конский волос поддерживает циркуляцию воздуха, гигроскопичен, упруг. Но не подойдет астматикам и аллергикам. Его нельзя стирать самостоятельно, подойдет только химчистка.

Синтетические наполнители

Материалы искусственного происхождения сегодня не уступают природным по качеству, а часто даже превосходят их. Особенно по таким показателям, как:

долговечность;

простота ухода;

стоимость.

Зачастую их можно стирать в обычной машинке, а после высыхания они быстро восстанавливаются и приобретают прежнюю форму. Огромный плюс синтетических подушек в том, что они не провоцируют аллергий, подходят астматикам. В них не живут пылевые клещи. Потому именно такие подушки используются не только в быту, но и в отелях, медицинских учреждениях, детских садах.

Самые распространенные искусственные наполнители и их свойства

Наиболее востребованными сегодня считаются подушки из:

синтепона;

полиэстера;

холлофайбера;

латекса.

Синтепоновые подушки самые бюджетные. Они на ощупь мягкие, упругие и очень легкие. Но среди других материалов искусственного происхождения этот наименее долговечен, так как со временем сбивается в комки.

Полиэстер служит дольше, он хорошо сохраняет тепло, без проблем чистится, не впитывает влагу и запахи, обладает свойством отталкивать пыль. Но в летнее время года спать на нем может быть не комфортно.

Не склонен к деформации и холлофайбер. Свойства во многом схожи с полиэстером, но в жаркую погоду подушка из холлофайбера предпочтительнее.

Латекс и силикон сегодня считаются одними из лучших наполнителей для подушек. Они предельно просты в уходе, поддерживают комфортный микроклимат в постели, волокна не сбиваются комками даже после частых стирок. Высокая эластичность материала наделяет его комфортной упругостью, при взбивании подушка восстанавливается и может даже увеличиваться в объеме.

Ортопедические подушки

Однако самые лучшие — ортопедические подушки. Например, из вспененных материалов, с наполнителем в виде мелких шариков и гранул. Они берегут здоровье, обеспечивают полное расслабление и полноценный отдых. Помимо прямоугольных, ортопедические изделия бывают фигурными, чтобы вы могли подобрать оптимальный вариант, в соответствии с привычным положением для сна.