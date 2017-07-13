Какие работы будут проводиться в портах Украины до конца 2017 года

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) планирует направить 3,9 млрд грн на финансирование инфраструктурных проектов в морской отрасли в течение 2017 года. Об этом говорится в сообщении АМПУ.

Финансовый план предприятия был одобрен на заседании Кабинета министров Украины 12 июля 2017 года.

"Объем средств, которые будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов, станет наибольшим за последние годы. В частности, в 2016 году на капитальные инвестиции было потрачено 650,1 млн грн, в то время как в 2017 году этот бюджет увеличен в шесть раз", — цитируется глава АМПУ Райвис Вецкаганс.

Основными направлениями капитальных инвестиций станет капитальное строительство новых объектов, модернизация инфраструктуры портов, приобретение основных средств. Источниками финансирования проектов станут собственные средства АМПУ (82% от общей суммы капинвестиций в 2017 г.) и средства, привлеченные от международных финансовых институтов (18%).

Ресурсы АМПУ будут распределены таким образом по направлениям инвестиций:

дноуглубление — 1,74 млрд грн. (44% общей суммы капинвестиций на 2017 г.);

строительство и реконструкция причалов — 983 млн грн (25%);

приобретение судов (землесоса) — 703,1 млн грн (18%);

строительство перевалочных мощностей — 112,9 млн грн (3%);

реконструкция подъездной инфраструктуры — 102,4 (3%).

"Финансовым планом АМПУ этого года мы предусмотрели, что существенная часть прибыли предприятия будет направлена на финансирование важных инфраструктурных проектов в портах. Средства, поступающие от портовых сборов, должны и будут работать на развитие портов. Этот принцип прописан в профильном законе и применяется во всех успешных мировых портах", — прокомментировал Вецкаганс.

В сообщении отмечается, что активная фаза строительства, реконструкции уже начата в портах. Она будет стимулировать не только морскую отрасль, но и смежные, что положительно повлияет на экономику всего государства.

Напомним, что АМПУ провела два крупных тендера на дноуглубление в порту "Южный", в которых победила китайская компания China Harbour Engineering Company Ltd.

Администрация морских портов Украины — государственное предприятие, которое осуществляет надзор над функционированием 13 морских портов на территории Украины. Предприятие было основано в 2013 году, владеет стратегическими объектами портовой инфраструктуры, к которым относятся акватории морских портов, гидротехнические сооружения, причалы и инфраструктура общего пользования, такая как подъездные дороги и инженерные сети