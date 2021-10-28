Какие женские куртки сейчас в моде

Наступили холода, но женские куртки от интернет-магазина "Гарне" обязательно согреют и спасут от непогоды. Здесь представлены не просто актуальные, красивые и стильные модели, которые полностью соответствуют последним тенденциям, но и теплые, непродуваемые, согревающие при любой погоде. В такой куртке не придется отказываться от прогулок по осенним и зимним паркам, от встреч с друзьями и активного образа жизни. Куртку можно носить с брюками, джинсами или юбкой, это модный и практичный элемент женского гардероба. Куртка гораздо удобнее пальто, за ней проще ухаживать, она меньше продувается ветром.

Именно межсезонье — прекрасный повод, чтобы продемонстрировать свой вкус. Так как на улице еще не слишком холодно, можно думать не только о плотности утеплителя или длине, но и о стиле. Для осени и весны разработано очень много моделей женской верхней одежды разной длины и фасонов. Вот самые модные на данный момент:

куртка-анорак — очень похожа на толстовку, у такой модели отсутствует молния, но при этом на груди есть большой карман-кенгуру, идеальна такая куртка для спортивного лука;

косуха, которую можно носить не только с джинсами или кожаными брюками, но и с воздушными, нежными платьями, дополняя образ массивными ботинками или сапогами на толстой подошве;

классическая приталенная кожаная куртка — незаменимая вещь для каждой девушки;

бушлат — женская куртка для поклонниц стиля милитари, часто дополняется самой разной фурнитурой армейской направленности;

бомбер — короткая куртка с резинкой на воротнике и манжетах, отлично подходит для повседневного стиля;

парка — длинная куртка, которая изготавливается чаще всего из холщовой ткани, имеет карманы, капюшон, утягивающие кулиски.

При выборе куртки для осени стоит отталкиваться от стиля, в котором составлен гардероб. Но в идеале у каждой девушки должно быть несколько курток.

Зимняя куртка должна быть достаточно длинной, чтобы закрывать хотя бы область паха. В идеале стоит купить куртку до колен, чтобы точно не мерзнуть. При выборе куртки на зиму особенное внимание нужно уделить утеплителю, так как от него зависит то, насколько одежда будет защищать от ветра и мороза. Также желательно, чтобы верхняя одежда имела капюшон.

Лучшие наполнители для зимней куртки — это холлофайбер, синтепон, изософт, термофин, шерсть, пух. Ну и, конечно, зимняя куртка не должна быть слишком узкой, иначе в ней будет холодно.