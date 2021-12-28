Каждый десятый сотрудник прогуливает работу. Как уменьшить этот показатель?

По данным исследования CIPD & Simplyhealth, 73% сотрудников систематически прогуливают работу без уважительных на это причин. Они обычно безразлично выполняют свои рабочие обязанности, в том числе из-за стресса.

Только 32% компаний в Европе предпринимают необходимые меры, в то время как в Украине этот показатель достигает 44%. Проблема состоит в том, что большое количество организаций не знают, как они могут повлиять на эту нездоровую тенденцию.

К тому же 25% компаний считают, что дело в низком финансовом благополучии сотрудников – это и влияет на возникновение стресса. Однако нынешних специалистов недостаточно мотивировать только конкурентной заработной платой, стандартным соцпакетом, бонусами в виде бесплатных обедов или скидками на корпоративное изучение английского.

«Сотрудники сегодня ожидают вовлеченности и заботы со стороны руководства, — комментирует Наталия Стихальская, руководитель управления маркетинга страховой компании TAS Life. — Значительным плюсом могут стать дополнительные опции по страхованию жизни (например, выплаты по болезням, Covid-19, организация диагностики и лечения и так далее) или пенсионных накоплений. Также распространенной практикой являются программы, направленные на всестороннее развитие и поддержку сотрудников».

На протяжении последних нескольких лет всё больше компаний в Украине интересуются новым и современным подходом к заботе о сотрудниках. Его принцип состоит в применении wellness-программ. Основная их цель – поддерживать баланс между физическим, эмоциональным, психологическим и финансовым благополучием сотрудников.

Внедрение таких программ дают позитивный эффект как на трудоспособность работников, так и на успешность компании. Так, предприятия, которые применяют подход wellness, увеличили уровень дохода на 27%, а также смогли сократить медицинские расходы на 35% в пятилетней перспективе.

«Сегодня на рынке труда преимущество как раз у компаниях, которые выстроили сильную корпоративную культуру и используют разнообразные инструменты вовлечения сотрудников, – добавляет Наталия. – А для того, чтобы удовлетворить потребности как работников, так и работодателей, TAS Life запустили программу “Wellness”, которой предусмотрены мероприятия, направленные на снижение уровня стресса, физическое развитие и общее улучшение эмоционального состояния сотрудников».

Сегодня доступен широкий ряд инициатив, которые можно использовать для дополнительной мотивации сотрудников. Однако обычно, лучшие инструменты как раз те, которые подбираются индивидуально, учитывая специфику работы и нужды сотрудников. Wellness-программа от TAS Life предоставляет такую возможность: кроме базовых пакетов разной ценовой категории, страховая компания готова разработать индивидуальную программу. Детальнее узнать об услуге можно по ссылке.